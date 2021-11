Căn cứ mới nào được bổ sung để tạm đình chỉ điều tra và tạm đình chỉ vụ án hình sự?

Sáng 29/11, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức buổi họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê vừa được thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.



Ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng thường trực Viện KSND Tối cao giới thiệu những điểm đáng chú ý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự. Ảnh T.H

Giới thiệu về điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự, ông Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng thường trực Viện KSND Tối cao cho biết:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định 3 nội dung lớn, trong đó bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an xã (tương đương với trách nhiệm của Công an phường, thị trấn, Đồn Công an – hiện Công an xã đã được tổ chức chính quy).

Đáng chú ý, Bộ Luật đã bổ sung căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà cơ quan có thẩm quyền giải quyết không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê. Ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội

Ngoài ra Bộ luật còn bổ sung căn cứ tạm đình chỉ điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể kết thúc điều tra nhưng đã hết thời hạn điều tra; bổ sung căn cứ tạm đình chỉ vụ án hình sự vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh mà không thể tiến hành các hoạt động tố tụng để quyết định việc truy tố nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố.

Bên cạnh đó, Bộ Luật còn được sửa đổi, bổ sung theo hướng bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới Điều 226 của Bộ Luật hình sự để cho phép cơ quan tố tụng có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với cả nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý mà không cần có yêu cầu khởi tố của bị hại; sửa đổi, bổ sung theo hướng bãi bỏ nội dung dẫn chiếu tới Điều 226 của Bộ Luật hình sự để bỏ căn cứ không khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 226 của Bộ Luật hình sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố.

Giới thiệu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, ông Võ Thanh Thống, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Luật đã bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương xây dựng, trình Chính phủ ban hành quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương định kỳ 5 năm, rà soát quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước; sửa đổi, bổ sung quy định thẩm quyền công bố thông tin thống kê của người đứng đầu cơ quan thống kê cấp tỉnh đối với thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia…