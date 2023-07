Cần Giờ tiếp nhận 2 trụ nước sạch tại vòi cho học sinh

Không chỉ ở Cần Giờ, một số nơi ở các huyện ngoại thành TP.HCM cũng đang triển khai lắp trụ nước sạch uống tại vòi phục vụ học sinh, người dân. Ảnh: T.Đ

Đây là hoạt động do Ban Tổ chức Huyện ủy Cần Giờ vận động Đoàn cơ sở và chi đoàn các đơn vị tài trợ cho huyện Cần Giờ với mục tiêu tiếp tục phục vụ nguồn nước sạch, nước mát cho các em học sinh và người dân, tạo hình ảnh thân thiện, thể hiện nét văn minh, góp phần tuyên truyền, quảng bá mục tiêu cấp nước an toàn đến với mọi người dân TP.

Tại buổi trao tặng trụ nước sạch tại vòi cho các trường, Giám đốc Xí nghiệp truyền dẫn nước sạch TP Trần Ngọc Hòa cho biết, đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân và các đơn vị trên địa bàn huyện Cần Giờ. Đặc biệt, là các em học sinh nghèo trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch "Uống nước tại vòi" của Đề án Phát triển hệ thống cấp nước TP giai đoạn 2020 - 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm TP.HCM giai đoạn 2020 – 2030, TP sẽ lắp đặt khoảng 2.000 trụ cung cấp nước uống tại vòi tại các công trình công cộng ở quận, huyện.

Những năm gần đây, ngành cấp nước TP đã tăng cường cung cấp nước sạch cho khu vực huyện Cần Giờ. Ảnh: T.Đ

Liên quan đến Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn của TP, vừa qua tại buổi họp báo do UBND TP tổ chức với nội dung nâng cao chất lượng môi trường nông thôn nói riêng và toàn TP nói chung, ông Trần Minh Quân, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường TP cho biết, Sở đã dự thảo trình UBND TP Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Kế hoạch này, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; từ 65% trở lên dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung; đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt quy mô hộ gia đình cho các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước cấp tập trung, vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn.