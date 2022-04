Căn hộ chuẩn phong cách Nhật “đo ni đóng giày” cho con trẻ

Trẻ cần môi trường tốt để phát triển toàn diện

Hơn một tuần nay, vợ chồng anh Nhật Hoàng (Q.Ba Đình) ngược xuôi dò hỏi, tìm trường cho con gái Mai Phương đang học lớp 3. "Thời gian qua cháu học online là chủ yếu, nhà lại chật chội thiếu không gian vui chơi nên tính cách cháu dần nhạy cảm, nhút nhát hơn khiến vợ chồng tôi lo lắng" – anh Hoàng nói.

Để bù đắp cho con, vợ chồng trẻ quyết định tìm môi trường sống mới, cân bằng cả giáo dục lẫn sức khoẻ thể chất, tinh thần, để con có cơ hội rèn luyện tính tự lập, trải nghiệm đa dạng cuộc sống để trưởng thành.

Sau nhiều thăm dò, bàn bạc, vợ chồng anh Hoàng có ý định mua căn hộ tại một dự án mới khu phía Tây Hà Nội. Nơi mà theo vợ chồng anh, con có thể tự đi bộ đến trường, về nhà an toàn bố mẹ không lo lắng, trẻ được khám phá thiên nhiên, môi trường sống xanh, trải nghiệm nhiều giá trị sống xung quanh. "Chỉ cần con được học tập, thoả thích vui chơi, tuổi thơ giàu trải nghiệm, tự lập và trưởng thành là vợ chồng tôi thấy đủ" – anh Hoàng chia sẻ.

Nhiều gia đình lựa chọn nơi an cư tại những dự án có nhiều công viên cây xanh để trẻ được khám phá và vui chơi, tốt cho sự phát triển toàn diện.

Còn đối với chị Hoàng Phương (Q.Hoàng Mai) đang có con học cấp 1 và cấp 2, sau thời gian dài đưa đón, bận rộn mỗi ngày, chị quyết định tìm nơi ở mới cho con gần trường. "Nhà gần trường thuận tiện trăm bề. Đi lại, đưa đón đỡ vất vả cho cả bố mẹ và con" – chị Phương lý giải.

Đồng thời, chị Phương cho rằng, môi trường cho con cân bằng học tập và cuộc sống thân thiện, an toàn, không độc hại bên cạnh không gian rèn luyện, chạy nhảy, giàu khám phá luôn là mong ước của bất kì bậc phụ huynh nào.

Chọn căn hộ "chuẩn Nhật" The Sakura SA3 cho tuổi thơ con đủ đầy

Chuẩn bị ra mắt thị trường, toà căn hộ "chuẩn Nhật" The Sakura – SA3 (Vinhomes Smart City) đã ngay lập tức "lấy lòng" các phụ huynh nhờ thoả mãn đầy đủ mong mỏi của cả con trẻ lẫn cha mẹ.

Theo đó, The Sakura - SA3 sở hữu vị trí tâm điểm giáo dục tại Vinhomes Smart City với 4 trường Vinschool quanh nhà với đủ mọi cấp học. Bố mẹ sẽ không còn lo lắng mỗi khi con tới trường, dù là em nhỏ hay anh, chị lớn đều có thể tự đi học để rèn luyện tính tự lập.

Toà căn hộ SA3 – The Sakura nằm tại tâm điểm giáo dục của "Thành phố quốc tế" Vinhomes Smart City

Đặc biệt, toà SA3 thừa hưởng toàn bộ tiện ích của phân khu The Sakura, trong đó nổi bật nhất là vườn Nhật nội khu diện tích lên tới hơn 11.000m2 với hơn 20 tiện ích độc đáo như đường dạo bộ, thung lũng hoa, quảng trường nước, hồ cảnh quan… Đây là địa chỉ lý tưởng để các con tự do khám phá, tìm lại năng lượng tích cực sau những ngày học căng thẳng, cũng là nơi để cả gia đình có thể quây quần, gắn kết, giải phóng năng lượng. Sân chơi trẻ em nội khu ngay dưới thềm căn hộ giúp cư dân nhí The Sakura – SA3 thoải mái, mạnh dạn vui chơi mà chẳng cần phải đi xa.

Toà SA3 thừa hưởng toàn bộ tiện ích của phân khu The Sakura, trong đó nổi bật nhất là vườn Nhật nội khu diện tích lên tới hơn 11.000m2 với hơn 20 tiện ích độc đáo

Không chỉ "cưng chiều" con trẻ, The Sakura SA3 còn là nơi chăm chút trọn vẹn nhu cầu thể chất, cảm xúc của từng cư dân. Với chuỗi tiện ích đẳng cấp nội khu như hệ thống máy tập gym cao cấp, sân tập thể thao,..., đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, giải trí của cư dân mọi lứa tuổi. Đặc biệt, hồ bơi 4 mùa Sakura nằm trong nội khu với bể sục jacuzzi và phòng xông hơi... mang tới cho cư dân trải nghiệm sống thư thái khác biệt.

Thêm vào đó, The Sakura – SA3 sở hữu tầm view tuyệt đẹp, đón trọn bình minh công viên trung tâm. Những chủ nhân tương lai tại SA3 sẽ được thức dậy với những cảm xúc luôn mới mẻ, ngập tràn năng lượng tích cực suốt 365 ngày với ánh nắng ngập tràn.

Với vị trí đặc địa cùng hệ tiện ích đẳng cấp đến từ hai nhà phát triển BĐS hàng đầu Châu Á là Vinhomes và SAMTY (Nhật Bản), toà căn hộ SA3 dự kiến sẽ trở thành tâm điểm đáng quan tâm của khách hàng tại khu vực phía Tây Hà Nội trong tháng 4 này.