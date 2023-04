Cần Thơ: Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt lớn cạnh công trình xây dựng khách sạn 19 tầng Cần Thơ: Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt lớn cạnh công trình xây dựng khách sạn 19 tầng

Nhiều người dân có nhà phía sau công trình xây dựng khách sạn Wink Cần Thơ (cao 19 tầng, nằm ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) phản ánh, nhà bị nứt nhiều vị trí do ảnh hưởng bởi quá trình thi công. Hiện người dân luôn sống trong lo lắng, bất an.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hiện nay, nhà bà Phan Thị Mỹ Linh (ngụ ở đường Nguyễn Thái Học, phường Tân An) xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên tường và dưới nền nhà. Nhà bà Phan Thị Mỹ Linh ngụ ở phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ xuất hiện nhiều vết nứt lớn trên tường. Ảnh: Huỳnh Xây Vết nứt dưới nền nhà của bà Phan Thị Mỹ Linh. Ảnh: Huỳnh Xây Riêng những vết nứt phía dưới nền nhà, để đi lại an toàn gia đình bà dùng băng keo dán lên. Bà Linh cho hay, vụ việc kéo dài khoảng 2 tháng nay, khiến cuộc sống gia đình đảo lộn, bất an. "Nhà tôi ở phía sau công trình khách sạn Wink Cần Thơ. Do công trình tác động, nhà bị nứt tường và nứt nền" - Bà Linh bức xúc nói. Gia đình bà Phan Thị Mỹ Linh dùng băng keo dán lên dưới nền nhà, để đi lại an toàn. Ảnh: Huỳnh Xây Bà Nguyễn Thị Kim Hạnh có nhà ở cạnh đó cho hay, tầng trệt và tầng 1 của nhà bà có nhiều vết nứt lớn, khiến các thành viên trong gia đình rất lo sợ. "Nhà tôi ở cạnh công trình xây dựng khách sạn Wink Cần Thơ. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do việc đào móng, đóng cọc bê tông của công trình. Tình trạng này ảnh hưởng không chỉ nhà tôi mà còn nhiều nhà khác ở lân cận" - bà Hạnh nói. Bà Giảng Thị Ngữ phản ánh, nhà bị nứt nhiều vị trí ở bức tường và nền nhà. Bà Ngữ mong muốn ngành chức năng địa phương nhanh chóng kiểm tra, xem xét giúp bà ổn định cuộc sống sau này. Theo ông Phan Đắc Thắng, công trình xây dựng khách sạn Wink Cần Thơ làm nhà ông xuất hiện vết nứt chạy dài cả hai tầng, nền bung gạch. Công trình xây dựng khách sạn Wink Cần Thơ. Ảnh: Huỳnh Xây Ngoài tình trạng nhà bị nứt ở nhiều vị trí, các hộ dân còn phản ánh bị tiếng ồn và bụi từ công trình xây dựng khách sạn Wink Cần Thơ đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sức khỏe của người dân quanh khu vực. Trước tình trạng trên, các hộ dân bị ảnh hưởng công trình xây dựng khách sạn Wink Cần Thơ đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan, nhờ kiểm tra xác minh vụ việc, giúp người dân ổn định cuộc sống. Trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Trung Trứ - Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết, đang cho rà soát, kiểm tra hiện trạng, thống kê số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng khách sạn Wink Cần Thơ để có phương án khắc phục. Ông Trứ cho rằng, nếu thật sự nhà dân bị ảnh hưởng bởi dự án, chủ đầu tư phải bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Trường hợp những hộ bị ảnh hưởng nặng, địa phương sẽ cho di dời để đảm bảo an toàn. Cũng theo ông Trứ, phía UBND quận Ninh Kiều cũng sẽ đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình thi công, không để ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Khách sạn Wink Cần Thơ được khởi công tháng 9/2022, với thiết kế cao 19 tầng, bao gồm 214 phòng và 24 căn hộ dịch vụ với tổng diện tích xây dựng khoảng 12.700 m2.

