Canada ra mắt ứng dụng để người lao động truy cập dữ liệu phòng Covid-19 tại nơi làm việc

Theo đó, ứng dụng đặc biệt này có tên đầy đủ là CCOHS Safe Work. Nó lưu trữ bộ sưu tập hơn 120 nền tảng tài nguyên dữ liệu về Covid-19 của các trung tâm y tế, cơ quan quản lý dịch bệnh chính thống của Canada.

Ứng dụng cũng bao gồm các tờ hướng dẫn cụ thể về việc xử lý các thủ tục khi phát hiện, ứng phó với Covid-19 theo ngành và các lĩnh vực dưới dạng đồ họa thông tin, video và các tài liệu hướng dẫn khác được tạo ra để giúp người lao động yên tâm và có kiến thức tốt hơn để giữ mình an toàn hơn trước đại dịch Covid-19 ngay tại nơi làm việc của mình.

Một ứng dụng di động mới của Trung tâm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (CCOHS) của Canada dễ tiếp cận hơn với người lao động ở Canada. Ảnh: @AFP.

Các chủ đề nổi bật được quan tâm truy cập nhiều nhất trong nền tảng ứng dụng bao gồm những thứ như cách vi rút lây lan, phản ứng với Covid-19 tại nơi làm việc, lập kế hoạch sức khỏe và an toàn cho người sử dụng lao động, xác định nguy cơ và đánh giá rủi ro, kiểm tra nhanh, công cụ sàng lọc, vắc xin, quyền và trách nhiệm của người lao động, v.v.

Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm theo chủ đề hoặc loại tài nguyên dữ liệu, lưu các mục chủ đề quan tâm vào danh sách yêu thích và chia sẻ video cũng như các tài nguyên dữ liệu cần thiết khác.

Sau khi được tải xuống thiết bị di động, không cần kết nối internet để chạy ứng dụng nữa vì ứng dụng có chế độ vận hành ngoại tuyến nên có thể được tham chiếu sử dụng ở các vùng sâu vùng xa.

Cheryl Paynter, Giám đốc điều hành của Trung tâm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Canada (CCOHS) cho biết: "Ứng dụng mớ ra đời đáp ứng nhu cầu truy cập, tìm hiểu nền tảng dữ liệu Covid-19 ngày càng tăng của phần lớn lực lượng lao động ở Canada giai đoạn hiện nay".

"Ứng dụng CCOHS Safe Work cung cấp tính linh hoạt và tính di động cho người lao động và nhà tuyển dụng. Từ bất kỳ công trường, công ty hay nhà xưởng nào, người lao động cũng có thể tra cứu các yêu cầu về sức khỏe và an toàn Covid-19, các mẹo khác và nhiều hơn thế nữa - và tất cả đều có sẵn chỉ với một vài thao tác chạm đầu ngón tay trên ứng dụng", Cheryl Paynter chia sẻ thêm.

Hiện tại, ứng dụng CCOHS Safe Work có thể được tải xuống miễn phí qua trang web Trung tâm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Canada (CCOHS).

Trước đó, vào tháng 10/20219 Trung tâm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Canada (CCOHS) cũng đã ra mắt một ứng dụng để giúp người dân tiếp cận tốt hơn thông tin về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

Ứng dụng mới cung cấp quyền truy cập trên thiết bị di động vào nội dụng Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OHS) và cung cấp thông tin cập nhật, liên quan về 20 chủ đề sức khỏe và an toàn phổ biến. Ứng dụng này cũng đã có phiên bản web cung cấp cho người dùng giao diện nhất quán khi điều hướng trên máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay.

Cheryl Paynter, Giám đốc điều hành của Trung tâm An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Canada (CCOHS) cho biết: "Ứng dụng di động mới cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng và dễ dàng truy cập vào thông tin quan trọng sẽ giúp giữ an toàn cho nơi làm việc của Canada. Điều này có nghĩa là bất cứ nơi nào người sử dụng lao động và người lao động đang làm việc, họ có thể tìm thấy thông tin về các yêu cầu an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc ngay trong tầm tay của họ", Paynter nói thêm.

"Với sự thay đổi của lực lượng lao động và những tiến bộ trong công nghệ, điều quan trọng là phải tiếp tục đưa ra những cách thức mới để người lao động dễ dàng truy cập thông tin và tài nguyên dữ liệu an toàn".

Các chủ đề của ứng dụng này bao gồm: không gian hạn chế, nhiệm vụ của người sử dụng lao động và người lao động, các bảo vệ chống ngã tại nơi làm việc, suy giảm chức năng, tiếng ồn, bạo lực ở nơi làm việc và điều cần biết khi làm việc một mình. Mỗi chủ đề liên kết đến các tài nguyên dữ liệu liên quan, chẳng hạn như tóm tắt, diễn giải pháp lý, cập nhật phòng ngừa và cảnh báo nguy cơ. Tuy nhiên, ứng dụng hiện không giải quyết tất cả các luật về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc; do đó người dùng phải luôn tham khảo lại luật pháp hoặc quy định để biết các yêu cầu cụ thể liên quan đến ngành áp dụng của họ.

CCOHS được thành lập vào năm 1978 bởi Trung tâm Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Canada để hỗ trợ các quy định thực thi liên quan. CCOHS thúc đẩy phúc lợi của nhân viên Canada bằng cách cung cấp thông tin, đào tạo, giáo dục và các giải pháp hỗ trợ các chương trình sức khỏe, an toàn và sức khỏe. Là một công ty bộ phận liên bang, CCOHS được điều hành bởi Hội đồng ba bên - đại diện cho chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động - để đảm bảo một cách tiếp cận cân bằng đối với các vấn đề an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc.

CCOHS tuyên bố rằng "có một mối liên hệ chặt chẽ giữa sức khỏe và hạnh phúc của con người và môi trường làm việc của họ. Khi mọi người cảm thấy yên tâm trong công việc và được làm việc trong môi trường an toàn, lành mạnh, họ sẽ có nhiều khả năng làm việc hiệu quả và tận tâm hơn". Cũng chính vì lẽ đó mà CCOHS liên tục thúc đẩy một số sáng kiến hỗ trợ sức khỏe nghề nghiệp đảm bảo an toàn cho nhân viên, người lao động.