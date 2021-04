Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 2.000 cán bộ, nhân viên

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, từ ngày 26/4 đến 29/4/2021, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 1 cho 2.000 cán bộ nhân viên thuộc các đơn vị đang hoạt động tại sân bay. Trong đó, nhân viên của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được tiêm là 818 người.

Danh sách được tiêm đợt này sẽ ưu tiên dành cho những đơn vị có tiếp xúc trực tiếp với hành khách, hành lý, hàng hoá từ các chuyến bay quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Nhằm đảm bảo an toàn cho người được tiêm vắc xin Covid-19, Ban tổ chức tiêm chủng đã tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn, quy định, quy trình tiêm chủng của Bộ Y tế

Được biết, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất là đơn vị có quy mô và sản lượng vận chuyển lớn nhất cả nước. Trong thời gian qua, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam. Đây là hoạt động tất yếu nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách và cán bộ nhân viên.

Việc cán bộ, nhân viên của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất được tiêm vắc xin phòng Covid-19 không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho sức khỏe mà còn góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch tại TP.HCM, tạo sự tin tưởng, yên tâm cho hành khách đi máy bay - đặc biệt trong giai đoạn cao điểm lễ 30/4, 1/5 và hè 2021.



Trước đó, vào ngày 23/4, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đã lắp thêm 5 máy soi chiếu an ninh tại sảnh A nhà ga quốc nội. Trong đó, tại khu vực lầu 1 sảnh A lắp đặt 3 máy soi chiếu an ninh và 3 cổng từ. Tại khu vực đảo thủ tục H, tầng trệt sảnh A lắp đặt 2 máy soi chiếu an ninh và 2 cổng từ.

Với việc lắp đặt bổ sung thêm 5 máy soi, nhà ga quốc nội Cảng HKQT Tân Sơn Nhất hiện có 30 máy soi chiếu an ninh (sảnh A: 19 máy, sảnh B: 11 máy), cơ bản khắc phục việc ùn ứ tại điểm kiểm tra soi chiếu an ninh trong dịp cao điểm sắp tới.