Canh bạc đáng giá 50 triệu USD của Johnny Depp và Amber Heard

Ngày 5/5 (giờ Mỹ) là ngày thứ hai Amber Heard bước lên bục thẩm vấn với tư cách nhân chứng cho lời khai trong phiên tòa trị giá 50 triệu USD giữa cô và chồng cũ, Johnny Depp. Tài tử Cướp biển vùng Caribbean cho rằng, Amber Heard đã hủy hoại sự nghiệp, danh tiếng của anh qua những tiết lộ với truyền thông những năm qua. Anh đòi vợ cũ bồi thường 50 triệu USD trong khi Amber Heard phủ nhận và tuyên bố cô là nạn nhân của bạo lực gia đình, đòi chồng cũ bồi thường 100 triệu USD.

Amber Heard và Johnny Depp từng có 5 năm bên nhau trước màn đấu tố ồn ào (Ảnh: News).

Suốt hai buổi ra làm chứng ở tòa án Fairfax, Virginia, Mỹ, nữ diễn viên đều khóc nức nở, khẳng định các cáo buộc Johnny Depp bạo hành gia đình hoàn toàn đúng sự thật. Amber Heard không giữ được cảm xúc khi kể tội chồng cũ. Trái ngược với nữ diễn viên, mỗi lần cho lời khai Johnny Depp đều giữ được thái độ bình tĩnh. Điều này làm dấy lên cuộc bàn tán trên mạng.

Trong vòng nửa tháng qua, hai bên đã liên tục đưa ra những chứng cứ, mời nhân chứng như vệ sĩ, bác sĩ tâm lý, trợ lý... tới tòa để bào chữa cho bản thân. Vụ kiện ngày càng thu hút sự chú ý của công chúng khi lượng người theo dõi livestream trực tiếp các phiên điều trần tăng cao và các clip cắt nhỏ của phiên tòa trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Theo các chuyên gia tâm lý, cả hai nghệ sĩ đều chấp nhận "chơi tới cùng" trong phiên tòa công khai này khi không ngại đưa ra những màn chất vấn, công kích, kể tội nhau trước tòa. Ông Daniel Gutenplan, chuyên gia pháp lý ở lĩnh vực giải trí nhận định khi quyết định vạch tội nhau trên sóng livestream, Johnny Depp và Amber Heard đều chấp nhận không còn gì để mất.

"Có nhiều điều tồi tệ, xấu xa đã được công bố trong những phiên điều trần vừa qua. Rõ ràng, Johnny Depp cảm thấy không còn gì để mất khi công bố trước cả thế giới về những điều bí mật trong quá khứ. Và Amber Heard cũng vậy", ông Daniel Gutenplan nói.

Amber Heard nghẹn ngào khi kể bị chồng cũ bạo hành, lạm dụng (Ảnh: EPA).

Nữ diễn viên cho biết, cô từng rất yêu Johnny Depp nhưng choáng váng trước sự thay đổi của anh khi chung sống (Ảnh: AP).

Theo chuyên gia pháp lý, Amber Heard cố gắng lấy lòng bồi thẩm đoàn và thẩm phán, người theo dõi phiên tòa bằng những giọt nước mắt. Trước lúc kể tội chồng cũ dọa giết, đánh đập cô, Amber Heard từng ngợi ca bạn đời và nhắc lại chuyện tình đẹp như mơ của họ.

Amber Heard từng nhấn mạnh rằng, cô luôn yêu Johnny Depp và khen ngợi chồng cũ là người hoàn hảo, đọc nhiều sách, nói chuyện thu hút khiến cô bị choáng ngợp. Từ lần đầu gặp gỡ ở phim trường The Rum Diary vào năm 2011, cả hai đã nhận ra không thể sống thiếu nhau.

"Tôi nhận thấy anh ấy hiểu mình. Điều mà chưa có người đàn ông nào trước đây làm được. Anh ấy khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng và hạnh phúc. Chúng tôi nói chuyện nhiều về thơ ca, âm nhạc và sách. Johnny Depp tặng tôi nhiều món quà đắt tiền và luôn nói những lời ngọt ngào", Amber Heard chia sẻ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cô bắt đầu kể về những thói xấu của chồng khi họ bên nhau. Amber Heard thừa nhận như sống trong địa ngục vì thói bạo lực, ghen tuông mù quáng và nghiện chất cấm của chồng.

Phản ứng của Johnny Depp trước những lời khai của Amber Heard (Ảnh: News).

Theo lời kể của Amber Heard, trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2015, cuộc hôn nhân của họ đầy sóng gió với những trận cãi vã và bạo lực. Amber Heard cảm thấy cuộc đời cô bị hủy hoại và quyết định dọn ra khỏi nhà. Diễn viên còn cáo buộc chồng cũ thường xuyên ngăn cấm cô đóng phim vì nghi ngờ cô có tình ý với bạn diễn.

"Tôi nhìn vào mắt anh ta và nhận ra đó không phải người tôi từng yêu thương. Đó không phải chồng tôi, chỉ một màu đen phủ kín. Tôi chưa từng sợ hãi như vậy. Anh ta nhìn tôi và tôi cố gắng thoát khỏi con người này", Amber Heard nói trong cơn hoảng loạn.

Trước những chia sẻ của vợ cũ, Johnny Depp chỉ nhìn cô, thỉnh thoảng cười khẩy, nhún vai hoặc tập trung vẽ vời trên giấy. Sau màn cho lời khai của Amber Heard, phía Johnny Depp nhận định, Amber Heard đang ngụy biện và tự thêm thắt, phát triển để "kịch bản cuộc đời" của cô thêm phần gay cấn.

Họ nhấn mạnh những lời khai gian dối của Amber Heard sẽ bị vạch trần trong phần chất vấn chéo diễn ra vào phiên xử tiếp theo. Trước tuyên bố trên, đội ngũ pháp lý của Amber Heard cho rằng Johnny Depp và nhóm luật sư của anh đang bị hoảng loạn, không còn giữ sự tỉnh táo.

Truyền thông quốc tế nhận định, Johnny Depp và Amber Heard chấp nhận "được ăn cả, ngã về không" trong vụ kiện 50 triệu USD (Ảnh: News).

Nhận định trước những phát ngôn của Amber Heard và Johnny Depp sau phiên xét xử ngày 5/5, chuyên gia pháp lý Daniel Gutenplan cho hay: "Rõ ràng, cả hai đang thêm thắt những chi tiết trong cuộc hôn nhân của họ nhằm đánh lạc hướng bồi thẩm đoàn và đổ lỗi cho đối phương".

Trong các phiên tòa trước đó, Johnny Depp lấy cảm tình từ người hâm mộ vì sự lạnh lùng, tỉnh táo. Anh được khán giả ủng hộ, tin tưởng khi đứng trên khán đài mô tả lại toàn bộ quá trình bị vợ bạo hành.

Jesse Weber, một chuyên gia truyền thông, cho biết Johnny Depp đã làm được "công việc phi thường" trong giai đoạn đầu tiên của lời khai. "Depp trông rất thật, đáng tin cậy và trung thực. Một trong những điểm nổi bật với tôi là cách nói của anh ấy. Mỗi câu nói đều chậm rãi và có chủ ý. Anh nói phù hợp ngữ cảnh và trả lời chắc chắn những câu hỏi khó nhằn", Weber khẳng định.

Johnny Depp mô tả quá trình bị vợ bạo hành trong phiên xét xử trước đó (Ảnh: AP).

Nam diễn viên nhận được sự ủng hộ của khán giả và các chuyên gia truyền thông vì trông "đáng tin cậy, trung thực" (Ảnh: Getty Images).

Mitra Ahouraian, một luật sư nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí cũng chia sẻ: "Tôi nghĩ anh ấy đã làm rất tốt trong việc thể hiện mặt dễ bị tổn thương. Anh ấy trông trung thực và rất thuyết phục".

Tờ CBS News gọi các phiên tòa giữa Johnny Depp và Amber Heard là "rạp xiếc" vì có nhiều tình tiết bạo lực chỉ được dàn dựng hoặc xuất hiện trên phim. Tờ này đánh giá vụ kiện phỉ báng đáng giá 50 triệu USD là "một bộ phim truyền hình gay cấn hơn trận đấu vật".

Tòa án sẽ nghỉ một tuần trước khi mở lại vào ngày 16/5 tới và dự kiến kết thúc vào ngày 27/5. Trong phiên xử tới, Amber Heard sẽ tiếp tục cho lời khai và bị đội ngũ luật sư của Johnny Depp chất vấn.

Lần đầu hé lộ hiện trường vụ bị thương rời ngón tay của Johnny Depp

Ngày 7/5, tờ The Sun đăng tải hình ảnh hiện trường vụ ẩu đả của Johnny Depp và Amber Heard ở Australia vào tháng 3/2015. Khi đó, nam diễn viên bị đứt lìa ngón tay, máu chảy lên ga trải giường, chăn, ghế sofa và cây đàn guitar.

Hiện trường vụ đánh nhau giữa Johnny Depp và Amber Heard vào năm 2015 được hé lộ (Ảnh: The Sun).

Phía Johnny Depp còn cung cấp thêm ảnh anh nhập viện với tình trạng thương tích đầy người. Đại diện của nam diễn viên cho biết Amber Heard đã dùng chai rượu ném thẳng vào người chồng cũ nhưng trượt, và tiếp tục ném chai thứ hai khiến anh bị đứt ngón tay.

Malcolm Connolly - vệ sĩ làm việc cho Johnny Depp từ năm 2006 đã ra làm chứng cho vụ việc. Malcolm tiết lộ, anh đã chứng kiến cuộc xô xát năm đó và chính anh là người đưa Johnny Depp vào bệnh viện. Sau đó, bác sĩ David Kipper và y tá Debbie Lloyd đã phẫu thuật tái tạo để nối ngón tay cho tài tử.

Amber Heard đã phủ nhận việc làm đứt ngón tay chồng cũ và khẳng định chính Depp tự hại mình. Cô kể bản thân lúc đó cũng bị chảy máu nhưng không quan tâm vì đang quá đau buồn.

"Tôi nhận ra có thể mình đang bị thương. Tuy nhiên, tôi tự nhủ rằng cái chai Johnny dùng không bị vỡ nếu không mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn... Tôi mới cưới người đàn ông này. Tôi vừa mới tổ chức hôn lễ với anh ta", nữ diễn viên nói.

Johnny Depp được đưa tới viện cấp cứu sau khi bị rời đầu ngón tay trong vụ cãi lộn với Amber Heard vào năm 2015 (Ảnh: DM).

Tình cũ tiết lộ Johnny Depp nóng giận, từng đánh lộn, có lối sống kỳ quặc

Nữ diễn viên Jennifer Grey, một người yêu cũ của Johnny Depp đã lên tiếng sau khi theo dõi vụ kiện giữa bạn trai cũ và Amber Heard. Jennifer Grey thừa nhận thấy trái tim tan nát khi nghĩ về những người có liên quan và mong muốn mọi chuyện sớm khép lại, cầu chúc những điều tốt đẹp cho mọi người.

Jennifer Grey, sinh năm 1960, là diễn viên người Mỹ hoạt động từ những năm 1980. Sau khi chia tay Matthew Broderick, cô bén duyên với Johnny Depp. Hai người hẹn hò rồi đính hôn vào năm 1989, nhưng sau thời gian ngắn dọn về chung sống, họ chia tay.

Người yêu cũ của Johnny Depp - Jennifer Grey hé lộ về con người của nam diễn viên (Ảnh: New York Post).

Jennifer Grey tiết lộ tính cách của Johnny Depp qua hồi ký Out of the Corner. Cô thừa nhận, người cũ là một người đàn ông ngọt ngào, yêu đời, lãng mạn nhưng cũng rất kỳ quặc. Anh luôn bày tỏ tình cảm một cách cuồng nhiệt với bạn gái và khiến cô tin rằng, mình là người được yêu thương. Tuy nhiên, sau thời gian bên nhau, Jennifer Grey phát hiện Johnny Depp là người nóng tính. Anh từng đánh nhau trong quán bar, đụng độ với cảnh sát.

Jennifer Grey nhận định, chính tuổi thơ sống thiếu tình cảm của mẹ, chứng kiến bố mẹ chia tay đã khiến Johnny Depp luôn cảm thấy bực bội và khó cảm nhận tình yêu. Sau thời gian bên nhau, Jennifer Grey nhận thấy Johnny Depp bắt đầu trở nên ủ rũ và không còn là người đàn ông vui nhộn, đáng yêu. Điều này dần khiến mối quan hệ của họ đổ vỡ.

"Johnny Depp bỏ lỡ chuyến bay về Angeles vì ngủ quên. Đến nhà, anh ấy phát điên lên vì ghen tuông và hoang tưởng về những gì tôi đã làm khi anh ấy đi khỏi", Jennifer Grey viết trong cuốn tự truyện.