Cảnh báo xung đột toàn diện, xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ tiến về Syria

Xe tải quân sự Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển về phía bắc Syria. Nguồn: Twitter/AmericanPatriot

Thổ Nhĩ Kỳ có thể chỉ còn vài ngày nữa là bước vào cuộc chiến toàn diện khi quân đội nước này tiếp tục tấn công các khu vực phía bắc của Syria. Theo Reuters, "quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chỉ cần thêm vài ngày nữa để sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ vào miền bắc Syria và quyết định có thể được đưa ra tại cuộc họp nội các sắp tới".

Chỉ huy của lực lượng chính do người Kurd đứng đầu được Mỹ hậu thuẫn ở Syria cho biết hôm 26/11 rằng họ đã tạm dừng các hoạt động chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào miền bắc Syria trong tuần qua.

Ông Mazloum Abdi thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) nói với các phóng viên rằng sau gần một tuần Thổ Nhĩ Kỳ không kích vào miền bắc Syria, Ankara hiện đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ. Ông cho biết các chiến binh đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cũng sẵn sàng tham gia vào các hoạt động.

Ông Abdi nói thêm rằng các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của khu vực.

Theo ông Abdi, Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc lực lượng người Kurd đứng sau vụ đánh bom chết người ngày 13/11 ở Istanbul. Các tổ chức của người Kurd phủ nhận mọi liên quan đến vụ tấn công ở Istanbul khiến 6 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

"Các lực lượng hoạt động mang tính biểu tượng với liên minh quốc tế trong cuộc chiến chống Daesh hiện là mục tiêu của nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ", ông Abdi nói. "Chính vì thế, các hoạt động chống Daesh đang tạm thời dừng lại".

Bình luận của ông được đưa ra sau khi quân đội Mỹ cho biết hai tên lửa đã nhắm vào lực lượng liên minh do nước này lãnh đạo tại các căn cứ ở thị trấn Shaddadeh phía đông bắc Syria, báo cáo cho biết vụ việc không gây "thương tích hoặc thiệt hại cho căn cứ và tài sản của liên minh".

Tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết các chiến binh SDF đã đến địa điểm khai hỏa tên lửa và tìm thấy một tên lửa thứ ba.

Trong một đoạn video lan truyền trên Twitter, người ta có thể nhìn thấy các xe tải quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đang lăn bánh về phía Syria.

Nửa đêm 25/11, SDF cho biết máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ đã bay qua trại al-Hol, nơi có hàng chục nghìn người hầu hết là vợ, góa phụ và con cái của các chiến binh IS. Ngay sau đó, một số thành viên gia đình IS đã tấn công lực lượng an ninh và tìm cách trốn thoát khỏi cơ sở.

SDF không cho biết có bao nhiêu người trốn thoát nhưng lưu ý sau đó họ đã bị bắt giữ.

Chính quyền người Kurd vận hành hơn hai chục cơ sở giam giữ nằm rải rác khắp vùng đông bắc Syria, giam giữ khoảng 10.000 chiến binh IS. Trong số những người bị giam giữ có khoảng 2.000 người nước ngoài bị quê hương từ chối cho hồi hương, trong đó có khoảng 800 người châu Âu.