Cảnh sát hé lộ tình tiết vụ đạo diễn Hollywood bị bắn chết ở trường quay

Theo bản khai của Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Santa Fe Joel Cano, tài tử Alec Baldwin được một trợ lý đạo diễn giao khẩu súng đã được nạp đạn. Người này đồng thời cũng khẳng định khẩu súng hoàn toàn an toàn để sử dụng. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc sau đó, đạo diễn bị bắn chết bởi chính khẩu súng này.





Alec Baldwin trên phim trường "Rust". (Ảnh: The New Mexican).



Điều này trùng khớp với hồ sơ của tòa án Santa Fe mới công bố ngày hôm nay, Alec Baldwin không biết súng có đạn thật. Cụ thể, trong khi đoàn làm phim và các diễn viên, bao gồm cả Alec Baldwin, chuẩn bị diễn một phân cảnh cho bộ phim "Rust", trợ lý đạo diễn Dave Halls đã đưa cho nam tài tử một khẩu súng và hô to "súng lạnh" (ám chỉ khẩu súng an toàn, không có đạn - PV).

Bất chấp những nỗ lực, Hutchins đã chết sau khi được trực thăng chở đến bệnh viện Đại học New Mexico. Souza được xe cấp cứu đưa đến trung tâm y tế khu vực Christus St Vincent, nơi anh được điều trị và sau đó được xuất viện.

Quá trình làm phim nay lập tức tạm dừng. Sở cảnh sát cho biết chưa có cáo buộc nào được đưa ra và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Baldwin tự nguyện khai toàn bộ sự việc, cảnh sát trưởng cho biết.

Đáng chú ý, trước khi phim "Rust" thực hiện quay phim, nữ trưởng nhóm quản lý về vũ khí của đoàn làm phim đã chia sẻ, cô không chắc mình sẵn sàng cho công việc. Hannah Gutierrez-Reed, 24 tuổi nói trong một cuộc phỏng vấn trên podcast vào tháng trước sau khi nhận quản lý vũ khí cho phim "The Old Way" với sự tham gia của tài tử Nicolas Cage - đây là lần đầu tiên cô đảm nhận vai trò trưởng nhóm.

Cô cũng thừa nhận trong cuộc phỏng vấn rằng, việc nạp đạn giả vào súng là điều "đáng sợ nhất" vì cô không biết cách thực hiện và đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mình, thợ chế súng huyền thoại Thell Reed, để vượt qua nỗi sợ hãi.

Súng đạo cụ chưa an toàn khiến đạo diễn bị bắn chết

"Bạn phải đảm bảo rằng, vũ khí thực sự an toàn, có nghĩa là khẩu súng phải được kiểm tra để không được phép có đạn thật. Đặc biệt là trong buổi diễn thử", Bryan Carpenter, một chuyên gia về vũ khí trong ngành điện ảnh, nói với CNN.

Carpenter nói thêm, mặc dù có thể chấp nhận khi một số diễn viên muốn cảm nhận vũ khí trong các buổi diễn tập, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo súng đạo cụ không được phép có đạn thật. Anh lưu ý rằng, vũ khí trên phim trường nên được xác nhận "lạnh" bởi hai người để tránh những sự cố thương tâm như thế này.

Đạo diễn hình ảnh Hutchins. (Ảnh: The New Mexican).

Súng được sử dụng để làm phim đôi khi là vũ khí thật. Nó có thể bắn ra đạn hoặc chỉ có tiếng nổ của thuốc súng tạo ra ánh sáng. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó, súng cũng có thể tạo ra khí nóng, có thể gây chết người ở cự ly gần. Đó là trường hợp của cái chết của một nam diễn viên năm 1984. Nam diễn viên John-Eric Hexum đã chết sau khi dí súng vào đầu và bóp cò trên trường quay "Cover Up: Golden Opportunity".

Trong một vụ tai nạn trên phim trường khác vào năm 1993, nam diễn viên Brandon Lee (con trai của Lý Tiểu Long) đã thiệt mạng sau khi một viên đạn còn sót trong súng đạo cụ.

Steven Hall, một đạo diễn hình ảnh kỳ cựu ở Anh, cho biết quy trình an toàn súng trên phim trường ở Mỹ đã được cải thiện kể từ đó. Anh cho biết, một trong những vị trí rủi ro nhất là phía sau máy quay vì người đó thường bị diễn viên xuất hiện, chĩa súng vào ống kính.