Bí ẩn xung quanh khẩu súng giả được dùng trong phim trường của tài tử Alec Baldwin

Hiện trường vụ nổ súng của tài tử Baldwin. Ảnh: KOB TV

Trong quay phim, người ta sẽ sử dụng súng đạo cụ, có loại không thể bắn được, nhưng cũng có loại là súng thật không được nạp đạn.

Mặc dù loại vũ khí chính xác được sử dụng trong cảnh quay ở phim trường "Rust" vẫn chưa rõ ràng, một bản khai do chính quyền New Mexico đệ trình hôm 22/10 cho biết trợ lý đạo diễn của bộ phim đã cầm lấy một trong ba khẩu súng được đặt trên bàn. Sau đó, người này đưa khẩu súng cho Baldwin, đồng thời hét lên "an toàn", với ý chỉ rằng "khẩu súng này không có bất kỳ viên đạn nào", bản cáo trạng cho biết.

Súng đạo cụ từ lâu đã được sử dụng trên phim trường để tạo ra hiệu ứng hình ảnh chân thực nhờ đèn flash và độ giật sau khi diễn viên bóp cò. Những khẩu súng này có hộp tiếp đạn trống, không dùng đạn nhưng vẫn sử dụng thuốc súng, và có thể gây tử vong ở cự ly gần.

Các nhà sản xuất súng đã chỉ định người phụ trách bảo quản hoặc điều khiển vũ khí có nhiệm vụ phải thường xuyên kiểm tra, đồng thời đảm bảo rằng các diễn viên sử dụng chúng một cách an toàn, theo đúng quy chuẩn. Ben Rock, một đạo diễn phim điện ảnh và truyền hình, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn: "Đây là một công cụ nguy hiểm!"

Rock cho biết ông đã phản đối việc sử dụng súng đạo cụ trong nhiều năm, lập luận rằng chúng có thể được thay thế bằng cách sử dụng súng hơi nhẹ và thêm hiệu ứng hình ảnh trong hậu kỳ. Ông nói: "Tại sao chúng ta lại phải chịu rủi ro? Chúng tôi chắc chắn vẫn có thể diễn như thật".

Halyna Hutchins, giám đốc hình ảnh của "Rust". Ảnh: Reuters

Rick Pallaziol, người sở hữu công ty "Weapons of Choice", chuyên cung cấp đạo cụ cho các khách hàng truyền hình, điện ảnh và rạp hát trong khoảng 3 thập kỷ, cho biết ông đã ngừng cho thuê súng có thể bắn đạn để sản xuất phim từ cách đây hơn 20 năm vì lo ngại về những rủi ro. "Ngay cả khi có áp dụng các quy tắc, một chút mất tỉnh táo sau một ngày dài trên phim trường có thể gây chết người", ông nói.

Ken Sonkin, giáo sư nghệ thuật biểu diễn tại Đại học San Francisco và là chuyên gia chiến đấu trên sân khấu, cho biết các hiệu ứng cảm giác từ việc sử dụng súng đạo cụ khó có thể tái tạo bằng hiệu ứng âm thanh. Mặc dù vậy, ông nói thêm rằng vụ việc của Baldwin vừa qua có thể khiến các đạo diễn tạm dừng sử dụng chúng trong thời gian tới.

Theo Sở cảnh sát trưởng Santa Fe, New Mexico, không có cáo buộc nào được đưa ra sau vụ nổ súng, và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Được biết, Baldwin là đồng sản xuất và là diễn viên trong "Rust", một bộ phim phương Tây lấy bối cảnh những năm 1880 ở Kansas.