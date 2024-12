Cảnh sát hình sự nổ súng vây bắt sòng bạc lớn gần trụ sở UBND thị trấn

Tối 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó, có 2 bị can Nguyễn Thúy An (45 tuổi, ngụ khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ) và Lý Thanh Nhàn (35 tuổi, ngụ ấp 5, xã Bình Đức, huyện Bến Lức) về tội Tổ chức đánh bạc.

Rất đông người dân thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ đứng xem công an bắt điểm cờ bạc "khủng". Clip: Thiên Long

Đối tượng tổ chức đánh bạc cùng các đối tượng liên quan do Cảnh sát hình sự Công an Long An chuyển hồ sơ, tang vật cho Công an huyện Tân Trụ thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Cảnh sát hình sự tỉnh "hóa trang" phối hợp Cảnh sát cơ động Long An vây chặt xung quanh ngôi nhà ven tuyến đường tỉnh 833, cách trụ sở UBND thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ gần 300m, sau đó ập vào khống chế nhóm đối tượng đang sát phạt ăn thua bằng tiền.

Trong nhóm đối tượng bị khống chế tại hiện trường, có rất đông phụ nữ tham gia. Ảnh: Thiên Long

Phát hiện có công an vây kín, nhiều đối tượng liều mạng trèo hàng rào bỏ chạy, lực lượng chức năng nổ nhiều phát súng khống chế những ai tìm cách trốn thoát.

Công an lập biên bản tạm giữ 44 đối tượng, tang vật hơn 227 triệu đồng, 1 ô tô, 17 xe máy và 44 điện thoại di động.

Qua lời khai, đối tượng bàn bạc cùng Lý Thanh Nhanh tổ chức đánh bạc hình thức tài xỉu thắng thua bằng tiền tại nhà của An thuộc khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ để lấy tiền "xâu" chia nhau tiêu xài.

Dù gần trụ sở chính quyền, nhưng hoạt động kín đáo, sòng cờ bạc lôi kéo đối tượng các tỉnh lân cận như TP.HCM, Tiền Giang, Bến Tre... đến tham gia, đồng thời nơi đây luôn cử người cảnh giới bên ngoài.

Theo dân địa phương, sòng bạc này hoạt động hơn 1 năm mới bị công an tỉnh phát hiện.