TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém người dã man, cướp tài sản trước cửa nhà; tin mới vụ Mr Pips Phó Đức Nam

Chém người dã man, cướp tài sản trước cửa nhà

Lúc 1h40 ngày 11/12, anh Trịnh Quốc D (SN 1986, ngụ đường Võ Văn Kiệt, phường 2, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đi ăn khuya xong chạy xe máy về. Khi về đến cửa nhà, bất ngờ có 3 đối tượng đi trên một xe máy ập tới lao vào giật túi xách mà anh D đang mang trên người.

Khu vực trước cửa nhà anh D, nơi xảy ra vụ cướp táo tợn. Nguồn: CAND

Anh D bỏ chạy, bị 3 đối tượng đuổi theo sang bên kia đường. Anh D chạy trở lại trước nhà thì bị chúng dùng hung khí chém nhiều nhát vào đầu, tay, lưng... Không cướp được xe, 3 tên liền cướp túi xách của anh D lên xe tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu cứu, người nhà mở cửa chạy ra thấy anh D đã gục xuống đường. Kiểm tra có 2 vết chém trên đầu, một số vết chém hai cánh tay... nên gia đình đưa anh D vào Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viên Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP.Sóc Trăng vào cuộc và đã xác định được các nghi phạm gây án. Hiện, cơ quan công an triệu tập hai đối tượng đến làm việc.

Thông tin mới vụ Mr Pips Phó Đức Nam

Trong chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn do Phó Đức Nam (30 tuổi, tức TikToker Mr Pips) cầm đầu, Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, đã hé lộ quá trình trinh sát và truy vết công phu. Đây là vụ án liên quan đến hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng đầu tư ngoại hối và chứng khoán phái sinh lớn nhất từ trước đến nay.

Để triệt phá băng nhóm lừa đảo này, Công an quận Cầu Giấy đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm 12 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ nhất của đơn vị bí mật lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, qua công tác điều tra và theo dõi không gian mạng, cơ quan chức năng phát hiện một ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc các công ty như Công ty TNHH Artex Vina, do Phó Đức Nam (30 tuổi, quê tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.

Phó Đức Nam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Các đối tượng tổ chức hoạt động tội phạm một cách chuyên nghiệp, phân chia vai trò rõ ràng và lợi dụng không gian mạng để lừa đảo. Chúng thuê nhiều văn phòng tại các quận nội thành Hà Nội, sử dụng chung cư cao cấp với an ninh nghiêm ngặt làm nơi thực hiện hành vi phạm tội. Trước tình hình này, Ban Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy lập chuyên án đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thượng úy Trần Công Hậu, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, giữa năm 2024, các trinh sát đã phát hiện những dấu hiệu đầu tiên của đường dây này. Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, sau đó đã báo cáo lãnh đạo thành phố để triển khai kế hoạch phá án. Các tổ trưởng hình sự từ 8 phường trên địa bàn quận được huy động, với mọi hoạt động tiến hành trong bí mật tuyệt đối.

Đặc thù tội phạm công nghệ cao khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn, từ việc vẽ lại sơ đồ tổ chức đến xác định vai trò từng đối tượng. Những kẻ cầm đầu thường ẩn mình trong các căn hộ được bảo vệ nghiêm ngặt, lắp camera giám sát và có người cảnh giới. Quá trình điều tra đòi hỏi sự bí mật tuyệt đối, bởi chỉ cần một sơ suất, các đối tượng có thể xóa dấu vết hoặc ẩn danh. Máy chủ hệ thống thậm chí được đặt ở nước ngoài, càng làm phức tạp thêm việc thu thập chứng cứ.

Hàng loạt siêu xe bị cảnh sát thu giữ trong vụ án do Phó Đức Nam cầm đầu. Ảnh: X.H.

Việc tiếp cận các nạn nhân cũng không dễ dàng, bởi nhiều người ban đầu nghi ngờ cán bộ điều tra là lừa đảo. Một số bị hại từng từ chối hợp tác, cho rằng việc trình báo sẽ khiến họ bị xử lý. Tuy nhiên, sau khi vụ án được công bố, nhiều người đã đồng loạt liên hệ cơ quan chức năng để trình báo, tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin và xử lý vụ án.

"Thôi quay về làm người đi cháu ạ", thượng úy Hậu nhắc lại lời mà bị hại nói với cán bộ điều tra khi tưởng cán bộ điều tra gọi điện thông báo là những người lừa đảo. Đến khi vụ án được thông tin rộng rãi, các bị hại mới "nô nức" gọi tới cơ quan điều tra để trình báo.

Theo đại diện Công an quận Cầu Giấy, các bị hại thường có suy nghĩ đây là đầu tư được, thua nên khi trình báo sẽ sợ bị xử lý về hành vi đánh bạc. Do đó, họ không trình báo.

Tuy nhiên, công an cho hay đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền.

Theo kết quả điều tra, Phó Đức Nam cùng đồng bọn đã thuê hơn 1.900 nhân viên, phân chia thành các nhóm nhỏ để dụ dỗ khách hàng đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối giả mạo. Dù thiếu kiến thức về tài chính, những nhân viên này được đào tạo để tạo niềm tin với khách hàng, thôi thúc họ đầu tư. Đồng thời, Nam cũng thành lập đội pháp chế và an ninh nội bộ nhằm đe dọa, khống chế nhân viên, buộc họ giữ bí mật kể cả khi đã nghỉ việc. Ai vi phạm sẽ bị đe dọa hoặc hành hung.

Trong vụ án này, Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, Hà Nội) xác định cũng là đối tượng cầm đầu cùng với Phó Đức Nam. Cảnh sát xác định thời điểm triệt phá vụ án, Ngọ đang ở nước ngoài. Công an TP.Hà Nội đã phát lệnh truy nã quốc tế về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Ngọ.

Công an làm việc với người phụ nữ vừa lái ô tô vừa cầm micro hát karaoke

Chiều 11/12, lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã mời chị N.T.L. (SN 1992, ngụ xã Hòa An, huyện Krông Pắc) lên làm rõ vụ việc vừa lái xe ô tô vừa hát karaoke rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Công an huyện Krông Pắc đang hoàn tất hồ sơ chuyển Công an tỉnh Đắk Nông xử lý người phụ nữ vừa lái ô tô vừa cầm micro hát karaoke theo thẩm quyền.

Theo lãnh đạo này, tại buổi làm việc, chị L. cho biết, ngày 10/12, chị lái xe ô tô 7 chỗ chở theo 5 người làm dịch vụ đám cưới tại thôn 2 (xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Trên đường từ tiệc cưới về hướng xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức), mọi người mở iPad để hát karaoke.

Sau đó, mọi người chuyển mic cho chị L. để hát. Trong lúc hát, 1 người đã dùng điện thoại của chị L. phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebok.

"Công an huyện Krông Pắc đang hoàn tất hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Đắk Nông xử lý theo thẩm quyền" - lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc thông tin.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào tối 10/12, trên mạng xã hội xôn xao về một đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ vừa lái ô tô vừa cầm micro hát karaoke.

Đoạn video phát trực tiếp khiến mạng xã hội xôn xao bởi người phụ nữ một tay cầm vô lăng, một tay cầm micro, mắt liên tục nhìn vào màn hình điện thoại do một người phụ nữ ngồi ở ghế phụ cầm để hát karaoke.

Sau đó, đoạn clip này đã được xóa nhưng nhiều người đã kịp thời tải về và đăng lại trên mạng xã hội.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng chục ngàn lượt like, chia sẻ, bình luận.

Nhiều người tỏ ra rất bức xúc về hành vi xem thường luật giao thông, có thể gây nguy hiểm cho người khác và đề nghị phải xử lý thật nghiêm nữ tài xế để làm gương.

Nhận 300.000 USD của trùm “cát tặc”, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình bị đề nghị truy tố

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 44 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Đầu tư Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

Trong số các bị can, Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, bị cáo buộc phạm 3 tội danh gồm "Đưa hối lộ"; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".

Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trần Anh Thư và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh này là Nguyễn Việt Trí, bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Có 9 người bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" gồm Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Bảo Trung, cựu Trưởng ban quản lý Khu kinh tế An Giang…

Cựu Chủ tịch An Giang Nguyễn Thanh Bình bị cáo buộc nhận 300.00 USD từ "cát tặc".

Theo kết luận, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để cung cấp cho Dự án tuyển nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Biết việc này, Lê Quang Bình với danh nghĩa Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68 đến gặp, đề nghị và được Nguyễn Thanh Bình, lúc đó là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Việt Trí, lúc đó là Giám đốc Sở TN&MT và Nguyễn Bảo Trung, lúc đó là Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.

Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các Dự án theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo giấy phép. Nhóm này còn bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để hưởng lợi trái phép.

Nhằm hợp thức nguồn gốc cát Công ty Trung Hậu 68 khai thác bán ra ngoài, Lê Quang Bình đã mua Công ty MêKông Tháp Mười để sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất VAT cho khách hàng có nhu cầu.

Ngoài ra, nhằm che giấu nguồn tiền thu lợi bất chính tử hoạt động khai thác cát trái phép, Lê Quang Bình đã chỉ đạo Hoàng Hải Thụy và một số nhân viên Công ty nhận tiền bán cát khai thác trái phép bằng tiền mặt hoặc mượn tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để nhận tiền bán cát, sau đó chuyển khoản lòng vòng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Có tiền, Bình giao cho người thân sử dụng mua bất động sản, xe ô tô và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo Giấy phép hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.

Về hành vi của các bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh An Giang, phía điều tra xác định nhóm này biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được cấp phép thăm dò, khai thác; hồ sơ cấp phép không đầy đủ thủ tục phê duyệt dự án; không đủ điều kiện nâng công suất khai thác.

Các bị can (từ trái sang phải): Lê Quang Bình; Võ Truyền Thống; Nguyễn Tấn Lịnh.

Tuy nhiên, các bị can Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung đã thông đồng với Lê Quang Bình để trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68, qua đó nhận lợi ích vật chất lớn.

Trong đó, Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo cho Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được khảo sát, thăm dò và cấp phép khai thác cát tại mỏ xã Mỹ Hiệp & xã Bình Phước Xuân theo hình thức chỉ định không thông qua đấu giá.

Nguyễn Việt Trí sau đó chỉ đạo cấp dưới tại Sở TN&MT cung cấp thông tin, tài liệu, chủ trương của UBND Tỉnh, hướng dẫn trước các tiêu chí lựa chọn đơn vị cấp quyền thăm dò mỏ cát để tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 trúng quyền thăm dò mỏ cát.

Bị can Trần Anh Thư ký Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Trung Hậu 68, cung cấp cát cho Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ không đúng với chủ trương ban đầu khi giao mỏ cát chỉ để cung cấp cát phục vụ cho công trình tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Ông Nguyễn Thanh Bình và ông Trần Anh Thư còn không thông qua Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh mà vẫn ra quyết định có lợi cho Công ty Trung Hậu 68.

Thậm chí dù biết doanh nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng cơ chế theo Nghị quyết 18 năm 2022 của Chính phủ nhưng Nguyễn Thanh Bình vẫn ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, xin áp dụng cơ chế theo Nghị quyết. Việc này giúp Công ty Trung Hậu 68 nâng công suất mỏ cát lên hơn 1,1 triệu m3/năm dù không lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Khi độ sâu đáy sông khu vực mỏ cát đã vượt mức cho phép, Nguyễn Thanh Bình biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để tiếp tục khai thác nhưng vẫn chỉ đạo Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung tạo mọi điều kiện, sớm thông qua ĐTM để Công ty Trung Hậu 68 tiếp tục khai thác.

Quá trình Công ty Trung Hậu 68 được các cá nhân liên quan thuộc UBND tỉnh An Giang tạo điều kiện cấp phép, nâng công suất khai thác, Lê Quang Bình đã đưa tiền cho Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư và Nguyễn Việt Trí và các bị can liên quan.

Trong đó, ông Trần Anh Thư được Lê Quang Bình chi 961 triệu đồng. Lần đầu, Bình nhờ anh trai đưa 761 triệu cho vợ của ông Thư để sửa nhà tại Quận 7 (TP.HCM) trong năm 2021. Các dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và năm 2023, Lê Quang Bình đến phòng làm việc của Trần Anh Thư, mỗi lần biếu 100 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Việt Trí, để được tạo điều kiện giúp Công ty Trung Hậu 68 sớm được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng công suất khai thác mỏ cát, trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2023, Lê Quang Bình đã trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa Nguyễn Việt Trí tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023, bị can Lê Quang Bình 6 lần tới trụ sở UBND tỉnh An Giang, gặp và cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình tổng số tiền 300.000 USD. Sau đó, ông này trả lại Lê Quang Bình 250.000 USD; giữ lại 50.000 USD và hiện đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.

Phát hiện nữ sinh lớp 8 ở Hải Phòng tử vong trong sân trường

Tối 11/12, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) cho biết, các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân sự việc một nữ sinh tử vong trong sân trường.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 15 phút trưa 11/12, tại Trường THCS Lê Ích Mộc (xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên).

Lúc này, nhà trường phát hiện một nữ sinh bị đang nằm ở góc sân trường trong tình trạng bị chấn thương ở phần đầu do va đập và đã tử vong.

Trường Lê Ích Mộc, nơi phát hiện nữ sinh tử vong trong sân trường. Ảnh: BH. Nguồn: PLO

Nạn nhân sau đó được xác định là nữ sinh B.M.N (học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Ích Mộc).

Được biết, sáng cùng ngày, N vẫn đến trường đi học và đến trưa cùng ngày thì xảy ra sự việc.

Ngay sau đó, cơ quan công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Các cơ quan chức năng của huyện Thủy Nguyên cũng đã cùng phối hợp điều tra nguyên nhân.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.