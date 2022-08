Vụ tai nạn xe ô tô tang thương ở Los Angeles khiến nữ diễn viên Anne Heche chết não. Sau khi đưa vào bệnh viện, các bác sĩ xác định rằng cô sẽ không qua khỏi. Tuy nhiên, Anne Heche vẫn đang được hỗ trợ sống bằng máy, trong khi chờ đánh giá người hiến tạng. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Sở Cảnh sát Los Angeles đã xem xét vụ việc nhưng hiện tại đã đình chỉ điều tra.

Vào ngày 5/8, Heche đã lái chiếc xe Mini Cooper màu xanh lao vào một khu nhà ở Los Angeles và bốc cháy. Nữ diễn viên "Six Days Seven Nights" đã phải nhập viện với tình trạng bị bỏng nặng.



Nữ diễn viên Anne Heche. (Ảnh: Deadline).

"Chúng tôi đã mất đi một tâm hồn nhân hậu và vui vẻ nhất, một người mẹ yêu thương và một người bạn trung thành. Anne sẽ được nhớ tới mãi trong tâm trí những người còn sống, nhưng cô ấy sẽ sống tiếp nhờ những đứa con trai xinh đẹp. Sự dũng cảm của cô ấy khi luôn sống thật với bản thân đã truyền đi thông điệp về tình yêu và sự chấp nhận, tiếp tục có ảnh hưởng lâu dài", gia đình nữ diễn viên chia sẻ.

Trước đó, trong một video được đăng tải trên tài khoản Instagram, Coleman “Coley” Laffoon nói, ông muốn chia sẻ một vài điều về Anne Heche - người vợ cũ của mình. Coleman “Coley” Laffoon nói: "Sau khi Anne qua đời, tôi chỉ muốn nói một vài điều. Một, tôi yêu cô ấy và tôi nhớ cô ấy. Và tôi sẽ luôn như vậy".

Cảnh sát ngưng điều tra vụ tai nạn của diễn viên Anne Heche

Coleman “Coley” Laffoon cũng nói thêm rằng, con trai của họ là Homer đang đau khổ vì sự ra đi của mẹ. Ông đảm bảo con trai mình và Anne đang "được bao quanh bởi gia đình".

"Thằng bé mạnh mẽ và thằng bé sẽ ổn" - Coleman “Coley” Laffoon nói về tình hình của con trai mình. "Và cho tất cả những người đã ủng hộ và chia sẻ, cảm ơn bạn. Thật khó cho tôi, thật khó cho gia đình chúng tôi, thật khó cho Homer nhưng chúng tôi đã có nhau và chúng tôi có rất nhiều sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ ổn thôi".

Sinh năm 1969 tại Ohio, Anne Heche nổi tiếng với sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn ba thập niên, góp mặt trong hơn 40 bộ phim và chương trình truyền hình. Bước chân vào làng điện ảnh năm 1987, cô được công chúng biết tới với vai chính đầu tiên trong vở opera Another World. Vai diễn cặp song sinh Vicky Hudson và Marley Love trong phim này giúp cô nhận được giải Daytime Emmy cho Nữ diễn viên xuất sắc.

Ngoài ra, Heche ghi dấu ấn trong các tác phẩm: Donnie Brasco, Wag the Dog, If These Walls Could Talk, I Know What You Did Last Summer, Six Days, Seven Nights... Trước khi qua đời, hồi tháng 7, Heche đã hoàn thành vai diễn cuối cùng trong The Idol - loạt phim của HBO.

Đời sống tình cảm của Anne Heche gặp nhiều sóng gió. Heche có mối tình đồng giới sâu nặng với MC Ellen DeGeneres vào cuối những năm 1990 và chia tay vào tháng 8/2000. Ngày đổ vỡ, diễn viên chỉ mặc áo lót và quần đùi, đi bộ lang thang trên đường. Heche được xe cấp cứu đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Fresno và nhập viện tâm thần nhưng được thả trong vòng vài giờ.

Sau DeGeneres, Heche trải qua cuộc hôn nhân với nhà quay phim Coleman "Coley" Laffoon, có con trai Homer và đổ vỡ vào năm 2008 sau tám kết hôn. Sau khi đóng Men in Trees, ngôi sao phải lòng bạn diễn James Tupper, hẹn hò và sinh con trai thứ hai - Atlas rồi chia tay năm 2018.