Cảnh sát phát hiện giao dịch tem nhãn có dấu hiệu giả mạo ở trường mầm non

Ngày 15/12, thông tin từ Công an huyện Thanh Trì, vừa qua Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Thanh Trì đã phát hiện một vụ giao dịch tem nhãn có dấu hiệu giả mạo ngay trong khuôn viên Trường mầm non B Ngũ Hiệp (thuộc địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội).

Theo đó, qua nguồn tin quần chúng, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Thanh Trì đã theo dõi, phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 29H - 43068 đang tiến hành việc cân hàng, bốc vác các thùng hàng lên xe ngay trong khuôn viên trường mầm non B Ngũ Hiệp.

Lực lượng chức năng phát hiện vụ giao dịch tem giả ngay trong trường mầm non ở Hà Nội. Ảnh: HN

Qua kiểm tra, có 10 thùng hàng hoá, mỗi thùng khoảng 50kg. Trong các thùng hàng này đều là tem nhãn của 1 thương hiệu nhôm thanh định hình có thương hiệu nước ngoài.

Phía chủ hàng không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hoá đơn chứng từ liên quan đến mặt hàng. Sau đó, toàn bộ số hàng trên cùng lái xe đã được đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Trì để làm rõ.

Một mẫu tem giả bị phát hiện. Ảnh: HN

Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Thanh Trì cũng phát hiện xe tải biển kiểm soát 29D - 52164 đang chuyển các thùng hàng trên xe sang 1 xe tải khác với nhiều dấu hiệu nghi vấn tại đường Nguyễn Bồ, huyện Thanh Trì.

Qua kiểm tra, lái xe cho biết đang vận chuyển số lượng 1 tấn tem mang nhãn mác của một thương hiệu nhôm thanh định hình có xuất xứ từ Trung Quốc được nhập khẩu nguyên thanh về buôn bán tại Việt Nam.

Lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ cung cấp nguồn gốc xuất xứ của các thùng tem này. Toàn bộ số hàng trên đã được lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản thu giữ, lái xe được mời về cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Qua lời khai ban đầu của lái xe, số tem trên được lấy từ kho của Công ty Cổ phần Cơ điện và Phát triển Hà Nội, có địa chỉ tại Phụng Công, Hoà Bình, Thường Tín, Hà Nội.

Tối cùng ngày, Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành khám xét tại kho hàng của Công ty Cổ phần Cơ điện và Phát triển Hà Nội. Tại đây, cơ quan công an đã tiến hành thu giữ nhiều cuộn tem, trục in có dấu hiệu liên quan tới việc sản xuất mua bán tem giả.