Cảnh sát truy đuổi ô tô 3km, bắt đối tượng vận chuyển ma túy

Nguyễn Viết Minh và túi đeo trước người có ma túy.

Khoảng 17h ngày 2/1, tại km 104 + 400, thuộc địa phận xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, tổ công tác Trạm CSGT Tân Lạc, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện xe ô tô màu bạc, nhãn hiệu Huyndai i10, BKS 30A… di chuyển hướng tỉnh Sơn La đi Hà Nội có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên lái xe ô tô đã không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe bỏ chạy.

Ngay sau đó, tổ công tác đã tổ chức truy đuổi 3km, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng, tiến hành đưa người, phương tiện về trụ sở Trạm CSGT Tân Lạc để tiến hành kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tổ công tác 223 của Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Tân Lạc tiến hành kiểm tra xe ô tô màu bạc do Lại Văn Quân (SN 1979), trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội điều khiển.

Ngoài ra, trên xe ô tô còn có 2 người khác gồm Nguyễn Viết Minh (SN 1977), trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội và Lê Đình Hòa (SN 1980), trú tại quận Lê Chân, TP.Hải Phòng.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Viết Minh có mang theo túi đeo trên người, trong túi có 1 bánh (nghi là heroin) và 10 gói nylon nhỏ (nghi là hồng phiến và ma túy tổng hợp).

Hiện tổ công tác đã bàn giao toàn bộ tang vật, đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.