Cảnh sát xử phạt hàng trăm triệu đồng khi người dân cung cấp 422 thông tin liên quan đến trật tự giao thông

CSGT Hàng Xanh đã nắm bắt được sự việc sau khi hai thanh niên chạy xe máy vào làn ô tô với tốc độ cao và nằm ườn trên xe tại đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua quận Gò Vấp (TP.HCM), hướng công viên Gia Định đi cầu Bình Lợi. Clip: M.H

Ngày 23/8, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) thông tin về kết quả phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm về TTATGT trên địa bàn TP.HCM từ đầu năm đến nay.

PC08 cho biết, kể từ thời điểm Giám đốc Công an Thành phố có thư ngỏ về việc phát động phong trào trên (tính từ đầu tháng 7 tới thời điểm hiện tại), người dân đã hưởng ứng cung cấp 422 thông tin liên quan đến TTATGT. Các lỗi vi phạm phổ biến là dừng, đỗ xe trái quy định pháp luật; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; lưu thông vào đường có biển báo cấm; không đi đúng làn đường, phần đường; đón, trả khách nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ; điều khiển xe đi ngược chiều…

Ngoài ra còn một số lỗi gây nên bức xúc cho người dân được phản ánh, đăng tải trên báo chí, trang mạng xã hội như điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng; lái xe mô tô buông 2 tay; không nhường đường xe ưu tiên… Các lỗi vi phạm trên đã được tiếp nhận và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Trong đó, PC08 tiếp nhận và chuyển cho các đơn vị CSGT trong Công an TP 199 tin để tiếp tục xác minh mời chủ phương tiện, người vi phạm đến đấu tranh xử lý (đã ra quyết định xử phạt 23 trường hợp với số tiền 57.950.000 đồng), có 223 tin không đủ cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng theo thống kê của PC08, trong 6 tháng đầu năm 2024, thông qua hình thức cung cấp trực tiếp và qua các trang mạng xã hội, báo đài, hộp thư điện tử và trang Zalo của Phòng CSGT, người dân đã cung cấp nhiều thông tin, hình ảnh, video cho Công an TP.HCM về vi phạm an ninh trật tự, vi phạm giao thông. Công an TP đã tiếp nhận 88 trường hợp, đã xử lý 12 trường hợp, với số tiền phạt 74.075.000 đồng.

Thời gian tới, Phòng CSGT mong muốn người dân tiếp tục đồng hành cùng lực lượng CSGT Thành phố, tích cực hơn nữa trong việc cung cấp các thông tin, hình ảnh về đảm bảo TTATGT với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn, tính mạng và tài sản của nhân dân, tạo động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.