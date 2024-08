Tuyên dương 160 gương điển hình tiên tiến bảo vệ an ninh Tổ quốc ở TP.HCM

Giai đoạn 2019-2024, Công an Thành phố đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc vững chắc. Đến nay, TP.HCM còn 41 loại mô hình tự phòng, tự quản về ANTQ trên toàn thành phố. Nổi bật là mô hình "Camera giám sát ANTQ" được triển khai rộng khắp tại địa bàn 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức.

Cạnh đó, lực lượng Công an phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động các mô hình; củng cố, chấn chỉnh, nâng chất hoạt động các mô hình có hiệu quả trong thực tế.

Điển hình, Hội Cựu chiến binh có mô hình "Tổ an ninh tự quản", "Tổ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật", Đội cán sự xã hội tình nguyện về an ninh trật tự" phường, xã, thị trấn với 582 thành viên, "Tổ an ninh trật tự, an toàn xã hội" phối hợp với Công an; quân sự và dân phòng tuần tra canh gác giữ gìn an ninh trật tự được 2.853 lượt hội viên, "Tổ Dư luận xã hội" phản ánh định kỳ dự luận xã hội hàng tháng.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố với 438 CLB "Gia đình phòng, chống tệ nạn xã hội", 17.829 thành viên tham gia; phối hợp thực hiện hiệu quả mô hình "5+1", "6+1" vận động gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện "4 không với ma túy" cùng các hoạt động hỗ trợ tinh thần, vật chất người hồi gia sau cai nghiện ma túy, phụ nữ hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng...

Hội Nông dân đã vận động thành lập 358 Tổ tự quản về an ninh trật tự; đồng thời phát huy hiệu quả 84 CLB "Nông dân với an toàn giao thông".