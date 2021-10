Cao Bằng: Bằng cách này Hội Nông dân vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân “thần tốc”

Vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân tốt

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Cao Bằng, đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND đang quản lý 58 tỷ 820 triệu đồng. Trong đó, nguồn Trung ương ủy thác 8 tỷ 205 triệu đồng; nguồn cấp tỉnh 10 tỷ 851 triệu đồng; nguồn vận động cấp huyện, xã, phường, thị trấn 39 tỷ 765 triệu đồng.

Ông Dương Hùng Dũng - Chủ tịch Hội ND tỉnh, Phó Trưởng Ban vận động Quỹ HTND tỉnh Cao Bằng cho biết: Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Hội, Điều lệ Quỹ HTND, Hội ND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiện toàn bộ máy, quản lý Quỹ HTND các cấp trong toàn tỉnh. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND các cấp tuyên truyền cho cán bộ, hội viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển Quỹ HTND.

Mô hình cây ăn quả của hội viên Nguyễn Hồng Minh (tổ 5 phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) được vay vốn Quỹ HTND. Ảnh: Thanh Huyền

"Từ những điển hình trong việc sử dụng hiệu quả vốn Quỹ HTND góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững". Ông Dương Hùng Dũng - Chủ tịch Hội ND tỉnh Cao Bằng.

Ban vận động Quỹ HTND tỉnh chỉ đạo Hội ND các cấp tập trung triển khai đến các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp Hội.

Theo đó, Hội vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương; mỗi hộ nông dân ủng hộ từ 10.000 đồng trở lên; các nhà hảo tâm ủng hộ từ 100.000 đồng trở lên; các doanh nghiệp đóng trên địa bàn ủng hộ từ 1 triệu đồng trở lên...

Về quá trình bình xét cho vay, ông Dũng cho biết: Hội ND các cấp luôn phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát các hộ có nhu cầu vay vốn, ưu tiên các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và các điều kiện khác để phát huy nguồn vốn. Bên cạnh đó, Hội định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay; vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt.

Nguồn vốn Quỹ HTND đầu tư chủ yếu tập trung vào xây dựng các mô hình, dự án phát triển kinh tế hộ gia đình, như: Chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ, tổ hợp tác sản xuất vật liệu xây dựng...

Nhiều mô hình hiệu quả

Thông qua nguồn vốn, nhiều hộ nghèo vươn lên khá, giàu và xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến như: Dự án phát triển cây thanh long tại xã Vũ Minh (Nguyên Bình); Dự án trồng và chế biến miến dong tại thị trấn Tĩnh Túc (Nguyên Bình); Dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã Lý Bôn (Bảo Lâm); Dự án chăn nuôi trâu sinh sản tại xã Lăng Yên (Trùng Khánh); Dự án chăn nuôi lợn nái, trồng cây ăn quả tại phường Sông Hiến...

Chủ tịch Hội ND xã Yên Thổ (Bảo Lâm) Hoàng Văn Minh cho biết: Từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh, Hội ND xã hỗ trợ 420 triệu đồng cho 21 hội viên thực hiện mô hình nuôi trâu vỗ béo. Các hội viên tham gia mô hình đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích. Sau gần một năm thực hiện mô hình, trung bình mỗi hội viên xuất bán trâu sau vỗ béo và quay vòng vốn mua lứa thứ 2 để vỗ béo từ 2 - 3 con. Các hội viên tham gia mô hình có thu nhập ổn định, từng bước phát triển kinh tế gia đình.

Ông Dương Hùng Dũng khẳng định: Quỹ HTND các cấp tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, Hội ND các cấp tiếp tục rà soát hội viên cần vay vốn; tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho nông dân.

Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn đóng góp xây dựng Quỹ HTND nhằm hỗ trợ hội viên nông dân nghèo thoát nghèo bền vững, từng bước nâng cao thu nhập.