Dịp cao điểm hè, người dân có nhiều cơ hội mua vé máy bay giá rẻ

Giá vé máy bay giảm nhiệt



Cục Hàng không Việt Nam cho biết bước vào dịp cao điểm hè, các hãng hàng không đều có dải giá vé máy bay với đa dạng các mức giá khác nhau, trong đó có thêm nhiều chuyến bay có giá rẻ cho hành khách lựa chọn.

Ngày 6/6, ghi nhận của PV Dân Việt, giá vé máy bay TP.HCM – Hà Nội trong tháng 6 của Vietnam Airlines chỉ dao động mức 1,9 triệu – 3,7 triệu (tùy hạng vé). Trong khi đó, hãng Vietjet Air đang bán vé chặng bay này với giá 1,4 triệu – 5 triệu.

Một đường bay khác là TP.HCM – Phú Quốc, giá vé máy bay Vietnam Airlines trong cuối tháng 6 có giá 1 – 4 triệu đồng. Riêng hãng Vietjet Air đang bán vé chặng bay này với giá 1 triệu – 3,5 triệu đồng.

Vé máy bay TP.HCM đi Phú Quốc của Vietnam Airlines đã hạ nhiệt. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, các đường bay nhộn nhịp khác như TP.HCM – Nghệ An, TP.HCM – Thanh Hoá, TP.HCM – Đà Nẵng… cũng có giá vé máy bay dao động từ hơn 1 triệu – 3 triệu. Các chuyên gia đánh giá, so với giai đoạn cao điểm Tết hay dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, giá vé máy bay đã "hạ nhiệt", thấp hơn nhiều.

Cục Hàng không cho biết hiện tại, mặt bằng chung giá vé máy bay đã giảm so với giai đoạn trước. Giá vé (chưa gồm thuế, phí, dịch tăng thêm...) của các hãng trong tháng 5/2024 hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa ghi nhận dao động khoảng 30-70% mức tối đa theo quy định.

Đặt vé xa hơn đến giữa tháng 6, đường bay TP.HCM - Hà Nội, Bamboo Airways và Vietravel Airlines cung ứng vé ở mức giá 1,4 triệu đồng/chiều, tương đương mức giá thông thường giai đoạn trước dịch Covid-19; Vietjet Air có giá vé dao động từ 1,6 triệu đồng/chiều đến 2 triệu đồng/chiều; Vietnam Airlines cũng cung ứng vé giá dưới 2 triệu đồng/chiều, nhưng đa phần giá vé dao động từ 2,3-2,5 triệu đồng/chiều...

Hay như chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines công bố giá 2,3 triệu đồng, (tương đương 56,7% mức giá tối đa theo quy định là 4 triệu đồng); Vietjet Air có giá dao động từ 1,4-2 triệu đồng (tương đương 34,8-51% mức giá tối đa theo quy định)…

Hàng không điều chỉnh giá vé máy bay

Kể từ ngày 1/3/2024, các hãng hàng không Việt Nam đã điều chỉnh và bổ sung một số mức giá gần và tương tương mức giá tối đa theo qui định tại Thông tư 34 và thực hiện việc kê khai giá với Cục Hàng không. Mức giá tối đa theo qui định tại Thông tư 34 cao hơn mức giá tối đa theo quy định tại Thông tư 17 từ 2,3% đến 6,7% tùy cự ly vận chuyển.

Hành khách có thêm cơ hội tiếp cận vé máy bay giá rẻ. Ảnh: Gia Linh

Thực tế triển khai bán vé của các hãng hàng không từ ngày 1/1/2024 đến ngày 4/5/2024 cho thấy, so sánh với cùng kỳ năm 2023, giá vé trung bình của các hãng hàng không Việt Nam cung ứng có tăng. Tuy nhiên, các hãng đều tuân thủ quy định về mức giá tối đa dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa đối với hạng phổ thông cơ bản.

Theo các hãng hàng không, lý do điều chỉnh giá có nguyên nhân chính từ việc các hãng phải cân đối hoạt động khai thác bay nội địa phù hợp với quy mô đội tàu bay bị sụt giảm vì những lý do khách quan. Điều này khiến cung cầu thị trường hàng không nội địa có sự chênh lệch, dẫn đến việc có những thời điểm, giai đoạn cao điểm, giá vé tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Việc tiếp cận các mức giá rẻ cũng bị hạn chế do nhu cầu lớn tại cùng thời điểm, đặc biệt khi khách hàng đặt vé sát ngày khởi hành.

Cục Hàng không cho biết, bước vào cao điểm hè, mặc dù có sự gia tăng về tỷ lệ phân khúc giá cao, nhưng chiếm phần lớn trong cơ cấu giá vé bán ra của các hãng vẫn là phân khúc giá thấp và trung bình (từ 60% đến 70% số lượng vé bán ra).

Hành khách đi du lịch hè. Ảnh: Gia Linh

Bên cạnh đó, cũng có những đường bay gia tăng về tỷ lệ với các phân khúc giá trung bình và thấp; như: đường bay TP.HCM - Đà Nẵng, Vietnam Airlines và VietJet Air đều tăng số lượng vé phân khúc giá thấp với lần lượt 5% và 8%, đường bay Hà Nội - TP.HCM, Bamboo Airways và VietJet Air đều tăng số lượng vé phân khúc giá thấp lần lượt 7% và 11 % so cùng kỳ năm 2023.

Việc các hãng hàng không tiết giảm các chi phí hoạt động, chi phí quản trị doanh nghiệp cũng đã góp phần giảm giá vé máy bay. Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho mùa du lịch hè sắp tới và giai đoạn đến cuối năm, các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch khai thác và công bố các chương trình khuyến mại, cung ứng thêm nhiều vé ở các mức giá thấp, kích cầu du lịch nội địa.