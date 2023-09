Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ngập nước đã kiểm điểm cá nhân, đơn vị nào?

Kiểm điểm cá nhân, đơn vị liên quan

Bộ GTVT đã yêu cầu Ban QLDA Thăng Long khẩn trương xử lý, khắc phục tình trạng ngập cục bộ đoạn tuyến km25+369 - Km25+469 thuộc dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Doan Huy nhấn mạnh: "Giám đốc Ban QLDA Thăng Long chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ trưởng Bộ GTVT về chất lượng, tiến độ, cũng như đảm bảo việc vận hành an toàn, thông suốt hiệu quả trong quá trình khai thác cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây".

Liên quan tới vấn đề này, Ban QLDA Thăng Long đã kiểm điểm rút kinh nghiệm và phối hợp với các bên liên quan triển khai thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Bộ GTVT.

Khu vực cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập nước. Ảnh: CTV

Nêu rõ về lý do các công việc còn chậm trễ, ông Phạm Thanh Bình, Phó giám đốc Ban QLDA Thăng Long cho biết, do việc thực hiện liên quan tới nhiều cơ quan, đơn vị, một số yếu tố khách quan chưa lường trước phát sinh trong quá trình làm việc. Vì vậy công tác triển khai, hoàn thành bị chậm so với yêu cầu của Bộ GTVT.

Về việc kiểm điểm trách nhiệm, ông Bình khẳng định, Ban QLDA Thăng Long sẽ tổ chức công tác đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tập thể có liên quan để từ đó có chế tài xử lý phù hợp và báo cáo Bộ GTVT.

Đối với việc thanh thải lòng sông Phan, Ban QLDA Thăng Long đã chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật thực hiện công tác khảo sát và lập hồ sơ phương án xử lý trước mắt; Hồ sơ do tư vấn TKKT lập được tư vấn đứng đầu liên danh (Tư vấn Trường Sơn), tư vấn thanh ra soát và có ý kiến thống nhất làm cơ sở triển khai.

Tuy nhiên, do hầu hết phạm vi thanh thải, khơi đào lòng sông nằm ngoài phạm vi dự án, cần có thủ tục thoả thuận, xin ý kiến các cơ quan quản lý của địa phương. Vì vậy, tiến độ thanh thải, khơi đào lòng sông Phan Bị chậm so với dự kiến.

Theo ông Bình, đến nay, các cơ quan liên quan của tỉnh Bình Thuận chưa có ý kiến. Ban QLDA đã chỉ đạo tư vấn tiếp thu ý kiến của địa phương... Dự kiến, công tác thi công thanh thải, khơi đào lòng sông Phan sẽ được thực hiện từ ngày 30/9/2023, thời gian thi công là 30 ngày, trong trường hợp không phát hiện bom mìn vật nổ...

Đối với việc gia cố cầu Sông Phan, ông Bình chỉ ra nguyên nhân dẫn tới tiến độ chậm trễ còn do chứng chỉ năng lực hoạt động của Công ty Tư vấn xây dựng 533 đã hết hiệu lực.

Do đó, Ban QLDA đang thương thảo giao nhiệm vụ lập hồ sơ thiết kế gia cố nói trên cho thành viên đứng đầu liên danh tư vấn thiết kế kỹ thuật là Công ty Tư vấn Trường Sơn. Đó là những lý do khiến cho việc thi công gia cố khu vực cầu sông Phan chưa được triển khai thực hiện và hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: N.M

Cần thoả thuận với địa phương

Mặt khác, khu vực gia cố cầu Sông Phan cũng cần phải xin ý kiến thoả thuận của địa phương và thực hiện việc rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn bom mìn vật nổ. Do đó, tiến độ hoàn thành công tác thiết kế và dự toán hạng mục bổ sung trong tháng 10/2023, làm cơ sở thực hiện các thủ tục để triển khai thi công và hoàn thành trong năm 2023.

Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn độc lập để tính toán, đề xuất giải pháp xử lý triệt để, ông Bình cho biết, Ban QLDA đã làm việc để tiến hành các thủ tục lựa chọn phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển (Tư vấn độc lập), là đơn vị tư vấn chuyên ngành, độc lập, có năng lực phù hợp để thực hiện việc khảo sát, tính toán, xây dựng mô hình toán cho toàn bộ khu vực, từ đó, xác định mực nước tương ứng tần suất thiết kế của dự án, làm cơ sở đề xuất phương án xử lý triệt để...

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy yêu cầu Ban QLDA Thăng Long kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ triển khai chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 8776/BGTVT-CQLXD về việc xử lý tình trạng ngập cục bộ tại đoạn tuyến km25+369 - Km25+469 thuộc dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Cùng với đó, Thứ trưởng Huy yêu cầu Ban QLDA Thăng Long thực hiện ngay việc thanh thải các chướng ngại vật lòng sông từ vị trí cống về phía hạ lưu cầu sông Phan để tăng khả năng thoát nước và hạ thấp cao độ mực nước trên sông phan, giảm ảnh hưởng nước dềnh lên khu vực công trình, hoàn thành trong tháng 9/2023.

"Ban QLDA Thăng Long báo cáo Bộ GTVT qua Cục QLĐTXD kết quả thực hiện trước ngày 5/10/2023", Thứ trưởng Huy yêu cầu.

Bên cạnh đó, Ban QLDA Thăng Long được giao gia cố khu vực cầu sông Phan, đảm bảo ổn định dòng chảy, hạn chế xói lở khu vực đất canh tác của người dân. Đồng thời, nạo vét, thanh thải khu vực thượng, hạ lưu đảm bảo điều kiện thoát nước, hoàn thành trong tháng 10/2023...