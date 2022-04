Ban QLDA Thăng Long lên tiếng về vi phạm tại 2 dự án nghìn tỷ được Thanh tra Bộ Xây dựng "chỉ ra"

Ban QLDA Thăng Long nói gì?

Như Dân Việt đã thông tin, Thanh tra Bộ Xây Dựng đã có kết luận thanh tra về 2 dự án có vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng tại TP.Hà Nội do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long (BQL DA Thăng Long) quản lý dự án.



Cụ thể, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra một số vi phạm tại dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 TP.Hà Nội; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Dự cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long đã hoàn thành đưa vào khai thác. Ảnh: Nam Phương

Giải trình về những nội dung trong kết luật của Thanh tra Bộ Xây dựng, Ban QLDA Thăng Long xác nhận đã nhận được Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng số 25/TTr-TTXD3 ngày 28/3/2022 về dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội và Dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Ban QLDA Thăng Long cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 thành phố Hà Nội và dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 TP.Hà Nội, ông Phạm Thanh Bình, Phó Giám đốc Ban QLDA Thăng Long cho biết, công tác lập, thẩm tra rà soát, trình duyệt dự toán gói thầu xây dựng còn một số sai làm tăng giá trị dự toán các gói thầu khoảng 27 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do công trình có quy mô lớn (nhóm A, TMĐT hơn 5.343 tỷ đồng) dự toán của các gói thầu có rất nhiều hạng mục, khối lượng công việc nên trong quá trình lập, soát xét để trình duyệt dự toán không tránh khỏi việc có một số sai sót như đã nêu nhưng không làm ảnh hưởng đến kết quả đấu thầu, công tác thanh, quyết toán với Nhà thầu xây dựng, không làm thất thoát vốn đầu tư.

"Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ kiến nghị Ban QLDA Thăng Long thực hiện các thủ tục để phê duyệt điều chỉnh giảm dự toán", ông Bình cho hay.

Cũng theo ông Bình, còn một số các tồn tại trongcông tác lập dự án, quản lý hợp đồng về hồ sơ lập dự án đầu tư xây dựng công trình thiếu nội dung phòng, chống cháy nổ; Công tác quản lý chuyên gia nước ngoài chưa có báo cáo theo quy định; Chưa thông báo và gửi hồ sơ thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý xây dựng của địa phương theo dõi...

"Những nội dung trên cũng được Thanh tra Bộ Xây dựng nêu trong Kết luận. Tuy nhiên, đây chỉ là các thiếu sót về thủ tục hành chính, không ảnh hưởng đến đầu tư xây dựng công trình, chưa đến mức phải xử lý hành chính", ông Bình khẳng định.

Về tiến độ thực hiện dự án, ông Bình cho hay: "Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2660/QĐ-BGTVT ngày 03/9/2013 có thời gian thực hiện dự án là 56 tháng, được gia hạn tiến độ hoàn thành dự án đến 31/12/2021. Tại thời điểm thanh tra tháng 3/2022 dự án vẫn chưa hoàn thành, như vậy dự án đã bị chậm tiến độ gần 03 tháng".

Các hạng mục của Dự án đã được hoàn thành vào ngày 25/12/2021. Riêng hạng mục biển báo Giá long môn kết nối với đường đô thị phía dưới do UBND TP.Hà Nội bàn giao lại cho dự án thực hiện đến thời điểm Thanh tra làm việc vẫn còn 1 vị trí chưa hoàn thành.

Nguyên nhân việc chậm hoàn thành, ông Bình khẳng định: "Do gặp phải sự phản đối của người dân cũng như các vướng mắc về công trình ngầm nên phải thay đổi thiết kế đã được Ban QLDA Thăng Long báo cáo và được Bộ GTVT điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 31/3/2022 tại văn bản số 2737/BGTVT-CQLXD ngày 22/3/2022".

Ngoài các tồn tại thuộc trách nhiệm của Ban, ông Bình cho biết thêm, còn một số tồn tại, thiếu sót khác thuộc trách nhiệm của Tư vấn, Nhà thầu xây dựng như: Chưa báo cáo định kỳ về Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện Hợp đồng; Mua bảo hiểm chưa đúng theo quy định… Ban đã có văn bản thông báo và đề nghị chấn chỉnh đối với các đơn vị.

Đối với dự án Cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ông Bình cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là công trình giao thông cấp đặc biệt, được thực hiện theo lệnh khẩn cấp, đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước với tổng mức đầu tư 2,031 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2022.

Ông Bình cho hay, dự án gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trên toàn thế giới. Việc thực hiện giãn cách xã hội thành phố ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc huy động máy móc, thiết bị, vật tư, nhân công phục vụ cho dự án; nguy cơ không đảm bảo tiến độ dự án do thiếu hụt các linh kiện điện tử bởi ảnh hưởng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, nhà máy sản xuất dừng hoạt động.

Mặt khác, do dự án vừa thi công vừa phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ khai thác bay nên thời gian thi công chủ yếu vào ban đêm.

Về tiến độ thi công, ông Bình chia sẻ, dự án được khởi công từ ngày 29/6/2020 và bàn giao đưa vào khai thác toàn bộ vào ngày 23/4/2022.

Cụ thể, đường CHC 1B và các đường lăn tương ứng: khởi công từ 29/6/2020 và đưa vào khai thác từ ngày 09/9/2021; Đường CHC 1A và các đường lăn tương ứng: khởi công từ ngày 01/10/2021 và đưa vào khai thác từ ngày 14/3/2022; Ngày 23/4/2022: đưa vào khai thác toàn bộ Dự án.

Đối với các giá trị phát sinh tăng theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, Ban QLDA Thăng Long đã chỉ đạo Tư vấn thiết kế cập nhật vào dự toán điều chỉnh để trình duyệt đảm bảo tuân thủ theo quy định, làm cơ sở để thanh quyết toán.



Dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long bị Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra một số tồn tại. Ảnh: Nam Phương

Ban QLDA Thăng Long nghiêm túc xử lý

Trên cơ sở Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, Ban QLDA Thăng Long tiếp thu và thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, xử lý trong Kết luận. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan (của Ban, Tư vấn, Nhà thầu) kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án để tránh các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện các công việc tiếp theo.

Trước đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị Bộ GTVT kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai phạm nêu trong kết luận thanh tra về dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 TP.Hà Nội; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban QL DA Thăng Long và các tổ chức, cá nhân liên quan khắc phục vi phạm theo quy định pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia thực hiện dự án. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị Bộ GTVT kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan các vi phạm đã nêu trong kết luận thanh tra; chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát công tác lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư, quản lý chất lượng xây dựng công trình, nghiệm thu, thanh toán theo quy định pháp luật.