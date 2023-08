Cấp biển số xe định danh: Lo ngại mất nhiều thời gian hơn so với trước

Nếu như trước đây việc mua bán, sang tên xe chỉ diễn ra trong vài ngày hay việc đăng ký, bấm biển số xe mới cũng khá dễ dàng thì nay nhiều người than phiền thủ tục và thời gian mua bán, sang tên xe lại kéo dài hơn. Thậm chí việc đăng ký, bấm biển số xe mới cũng mất nhiều thời gian hơn so với trước đây.

Bạn đọc Phạm Minh Tân (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) bất lực ra về vì không thể bấm được biển số cho chiếc xe mới của mình. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Dưới đây là một số ý kiến của bạn đọc:

Mất thời gian đi tới đi lui

Một số bạn đọc cho rằng do các thủ tục mới mất nhiều thời gian hơn so với thủ tục cũ nên người dân cảm thấy khá bất tiện.

- “Bao nhiêu năm trôi qua, nhà đã bán, người đã đi, điện thoại thay số bao nhiêu lần vì đâu phải ai cũng dùng sim chính chủ vậy mà bây giờ làm thủ tục thu hồi phải tìm tới chủ cũ của xe. Lẽ ra công an nên tự thu hồi dựa trên hợp đồng mua bán mà không cần chủ cũ, đến khi chủ cũ mua xe khác thì cấp lại biển số đó cho họ thôi” - bạn đọc Trần Thanh Tuấn.

- “Hồi trước mua bán xe chỉ cần hợp đồng mua bán là xong, thủ tục cũng chỉ diễn ra trong vài ngày. Còn mua xe mới thì đăng ký, bấm biển cũng dễ dàng. Giờ thì mua bán xe phải làm thủ tục thu hồi, chờ có giấy chứng nhận thu hồi mới bắt đầu làm thủ tục đăng ký sang tên xe, người dân phải mất bao nhiêu thời gian đi tới đi lui. Chưa kể còn phải làm những thủ tục trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mấy hôm nay có cái việc bấm biển số xe mới mà cũng liên tục bị trục trặc nữa, về tương lai xa chắc sẽ tiện lợi trong cách quản lý nhưng trước mắt thì tôi thấy người dân bất tiện nhiều thứ” - bạn đọc Thái Nhã.

- “Mới mua chiếc xe mới mà đi bấm biển số ba ngày rồi không bấm được. Dù biết trong quá trình chuyển giao quy định mới, phần mềm mới sẽ có nhiều bất cập và không thể trơn tru hết nhưng tôi thấy công an nên có sự chuẩn bị, tính toán trước trong quá trình thực hiện. Để khi xảy ra sự cố sẽ có cách khắc phục ngay không để người dân phải chờ đợi” - bạn đọc Phạm Minh Tân.

- "Mấy ngày qua tôi phải chạy đôn chạy đáo để sang tên chiếc xe hơi mà tôi đã mua trước đó của một người quen. Tôi đã làm thủ tục trực tuyến nộp thuế điện tử hết rồi, đến công an để làm thủ tục đăng ký sang tên xe. Nhưng trước khi sang tên, tôi phải làm thu hồi biển số để trả biển chủ xe trước đó, hệ thống cứ bị nghẽn nên tôi không thể đăng nhập vào để lấy mã hồ sơ để in giấy khai ra. Không có cái mã này là không thể nào in mẫu giấy khai được. Bỏ biết bao nhiêu việc để đi làm mà mấy ngày liên tục vẫn không xong. Tôi thấy thật sự mất thời gian, nếu thủ tục cứ như ngày trước thì cũng không phải mất nhiều thời gian đến vậy” - bạn đọc NTTV.

Người dân tốn thêm thời gian, cán bộ cũng làm thêm việc

Chia sẻ với PV, Trung tá Phạm Ngọc Thắng, Đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT TP Đà Nẵng, cho biết chưa tính đến việc lỗi hệ thống máy tính thì theo thông tư mới, người dân phải tốn nhiều thời gian hơn cho việc bấm một biển số xe mới. Vì phải tốn thêm thời gian đăng ký trên hệ thống Cổng Dịch vụ công Quốc gia để lấy mã số hồ sơ.

Sau khi có mã số hồ sơ thì người dân mới đưa cho cán bộ CSGT in mẫu Giấy khai đăng ký xe (giấy này có mã số riêng cho từng hồ sơ được in trên đó). Để được in giấy này thì người dân phải bốc số chờ đến lượt để được cán bộ in, vì người dân không thể tự in hoặc có mẫu đại trà như trước đây.

“Sau bước mất thêm thời gian này, thì người dân mới nhận được tờ khai và bắt đầu khai thông tin. Trước đây, nếu đầy đủ thủ tục, người dân chỉ mất một vài tiếng là có biển số xe. Nay lại thêm thủ tục in tờ khai này thì phải mất đến cả ngày, cán bộ cũng phải làm thêm việc là chỉ in tờ khai cho người dân”, Trung tá Thắng nói.