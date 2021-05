Cấp căn cước công dân: Khẩn trương, quyết liệt nhưng không được nóng vội vì thành tích

Chiều ngày 28/5, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến để kiểm điểm kết quả triển khai, thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) và dự án Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân (CCCD).

Tại Hội nghị, Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, đến nay lực lượng Công an đã thu nhận được hơn 48 triệu hồ sơ cấp CCCD, đạt 96,3% so với mục tiêu đề ra.

Đại tá Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trình bày Báo cáo kết quả thực hiện các dự án. Ảnh: BCA

Nhiều Công an địa phương đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu trước thời hạn như: Hải Dương, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thanh Hóa, Kon Tum... Các địa phương hoàn thành sớm chỉ tiêu cũng sẵn sàng hỗ trợ thiết bị, chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm tới các địa phương khác để đảm bảo dự án triển khai theo đúng tiến độ.

Từ sau Hội nghị trực tuyến ngày 07/5, đến nay các đơn vị, địa phương đã chuyển trạng thái chiến dịch, trọng tâm là làm sạch dữ liệu dân cư để cấp số định danh cá nhân. Nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư luôn được coi là nguyên tắc xuyên suốt và được lãnh đạo Bộ Công an quán triệt, chỉ đạo tới toàn lực lượng ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án.

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, trong quá trình triển khai hai dự án, Công an địa phương đã có nhiều cách làm hay, biện pháp sáng tạo. Cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ tốt trong phục vụ nhân dân. Lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an các tỉnh cũng kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đánh giá kết quả thực hiện 2 dự án trọng điểm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù trong điều kiện thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tích cực tham gia phòng chống đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công an các đơn vị, địa phương vẫn triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ xây dựng CSDLQGDC và thực hiện chiến dịch cấp CCCD đạt được kết quả quan trọng, xứng đáng với sự tin tưởng của Chính phủ, Quốc hội và Nhân dân dành cho lực lượng Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BCA

Người đứng đầu ngành Công an cũng lưu ý, tinh thần là "khẩn trương, quyết liệt" nhưng không được chủ quan, nóng vội vì thành tích, đồng thời nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai hai dự án. Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải tự nâng cao trách nhiệm công việc, làm vững chắc từng bước, đúng quy trình thủ tục và quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải rà soát, bố trí cán bộ đủ năng lực và trình độ, nhất là lực lượng Công an xã; đồng thời, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng và động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác bảo vệ an toàn dữ liệu, Công an các đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ về đảm bảo an ninh, an toàn CSDLQGDC, không để xảy ra bất cứ sơ hở nào để các đối tượng tấn công, xâm nhập, lấy cắp dữ liệu...