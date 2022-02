CẬP NHẬT: Diễn biến mới nhất khủng hoảng Ukraine- Nga công bố video rút quân

Nga cho biết họ đang đưa quân đội và vũ khí từ xung quanh biên giới với Ukraine đến các căn cứ, nhưng NATO cho biết họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy sự rút quân đang diễn ra. Ảnh AP

Trong một tuyên bố đưa ra hôm nay 17/2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị đang rút lui từ các khu huấn luyện ở Crimea về căn cứ thường trực sau khi hoàn thành các cuộc tập trận ở bán đảo Biển Đen.



Tuyên bố này được đưa ra sau khi Mỹ và liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương NATO do Washington dẫn đầu ngày 16/2 cho biết họ không thấy bằng chứng nào về việc Nga rút bớt lực lượng.

Đặc phái viên của hãng tin Al Jazeera- Andrew Simmons báo cáo từ Kiev cho biết, một loạt các cuộc tấn công được cho là của lực lượng Ukraine nhằm vào phiến quân ly khai ở miền đông Ukraine đang được "báo cáo rộng rãi ở Nga".

Ông nói: "Đây không phải là một tin tức lớn, đôi khi những cuộc đụng độ như thế này vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng mấu chốt của điều này là sự công khai của câu chuyện này ở Nga".

"Có mối liên hệ ở đây với những cảnh báo mà Mỹ và NATO đưa ra về lý do có thể cho hành động lớn của các lực lượng Nga tập trung xung quanh biên giới Ukraine… tất cả những gì họ cần là một sự cố có thể là cái cớ để Nga hành động, không nhất thiết là một cuộc xâm lược toàn diện mà là hành động trong các khu vực tranh chấp do phe ly khai do Nga hậu thuẫn nắm giữ ", ông Simmons nói.

Nga tuyên bố rút quân khỏi Crimea

Nga đã công bố một đợt rút quân mới khỏi bán đảo Crimea mà Moscow sáp nhập vào đầu năm 2014. Theo Quân khu phía Nam, các nhân viên của Cơ quan Thanh tra Ô tô Quân đội (VAI) đã phụ trách đảm bảo di chuyển an toàn các đoàn xe chở thiết bị quân sự từ Crimea sau cuộc tập trận. Theo thông báo, hiện lực lượng thanh tra VAI đã tiến hành áp tải khoảng 10 đoàn xe quân sự chở hàng cồng kềnh, nặng, nguy hiểm.

Trong khi đó, truyền hình nhà nước cũng chiếu các cột khí tài quân sự bắc qua cây cầu mới được xây dựng gần đây nối bán đảo với đất liền Nga.

Nga cung cấp hộ chiếu nhanh tại các khu vực do phiến quân nắm giữ ở Ukraine

Hơn 720.000 cư dân của các khu vực do phiến quân nắm giữ ở miền đông Ukraine đã nhận được quốc tịch và hộ chiếu Nga, hãng tin AP đưa tin.

Thủ tục nhanh chóng được Kiev coi là một nỗ lực nhằm nhấn mạnh ảnh hưởng của Nga trong khu vực.

Bên cạnh con đường nhanh chóng để trở thành công dân, Nga đã cung cấp cho cư dân của các nước cộng hòa Donetsk và Luhansk tự xưng là thành viên trong đảng cầm quyền của Điện Kremlin và các đặc quyền khác, chẳng hạn như vắc xin COVID hoặc ưu đãi thương mại cho các nhà sản xuất địa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba tuần trước đã hối thúc Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì "việc họ cấp hộ chiếu Nga hàng loạt bất hợp pháp cho công dân Ukraine".

'Ngày thống nhất' được tổ chức ở Ukraine

Quốc kỳ màu vàng và xanh da trời tung bay bên ngoài trường học, bệnh viện và nhiều cửa hàng ở Ukraine vào ngày 16/2 để đánh dấu "ngày thống nhất" do Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi.



Theo ghi nhận của Al Zaeera, cờ treo thì nhiều nhưng sự nhiệt tình của người dân thì ít.

Cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính G20 bắt đầu với cảnh báo Ukraine

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của các quốc gia G20 đã bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày tại thủ đô Jakarta của Indonesia với lời cảnh báo về cuộc khủng hoảng Ukraine, nói rằng sự leo thang căng thẳng giữa Nga và nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ gây ra mối đe dọa đối với sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu trong đại dịch Covid-19.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu khi khai mạc cuộc họp: "Đây không phải là lúc để tranh giành và tạo ra những căng thẳng mới làm gián đoạn sự phục hồi….Tất cả các bên phải ngăn chặn sự cạnh tranh và căng thẳng".

Quân ly khai Ukraine cáo buộc lực lượng chính phủ tấn công bằng súng cối

Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiếm giữ nhiều lãnh thổ ở miền đông Ukraine sau khi Nga sáp nhập Bán đảo Crimea vào năm 2014. Ảnh AP

Lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine đã cáo buộc các lực lượng chính phủ đã nổ súng vào lãnh thổ của họ nhiều lần trong 24 giờ qua và nói rằng họ đang cố gắng xác định xem có ai bị thương hoặc thiệt mạng hay không.

Khẳng định được đưa ra trong một tuyên bố do đại diện của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng. Tuyên bố này cho biết các lực lượng Ukraine đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng máy trong bốn vụ việc riêng biệt.

Không có phản ứng ngay lập tức từ Ukraine hoặc từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), tổ chức đang theo dõi tình hình ở miền đông Ukraine nhưng đã rút một số giám sát của họ trong những ngày gần đây.

Những sự cố như vậy đã xảy ra nhiều lần trong 8 năm qua. Nhưng bất kỳ sự leo thang nào trong cuộc xung đột kéo dài nhiều năm giữa phe ly khai do Nga hậu thuẫn xảy ra trong thời điểm này cũng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây.

Nga công bố video cho thấy xe tăng của quân đội trở về sau cuộc tập trận

Nga công bố video đoàn xe chở thiết bị hạng nặng rời khỏi Crimea. Nguồn Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn phim mà họ cho biết cho thấy quân đội và thiết bị quân sự từ binh đoàn xe tăng của quân khu phía tây của họ trở về căn cứ triển khai thường trực của họ sau cuộc tập trận. Bộ này cho biết xe tăng và xe bọc thép sẽ di chuyển khoảng 1.000 km bằng đường sắt.