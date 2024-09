Cập nhật ngày 16/9: Hàng nghìn suất quà trị giá hơn 2 tỷ đồng đã đến với các tỉnh chịu thiệt hại do mưa lũ

Vào ngày 11/9/2024, đoàn cứu trợ của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt đã đến xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Hàng trăm suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt đã được trao tận tay những hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau trận lũ lịch sử. Những người dân nơi đây, trước nỗi đau mất mát, đã nhận được nguồn động viên đầy nhân ái từ cộng đồng.

Những chuyến xe đầu tiên nối tiếp nhau của Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN)/Dân Việt đến với người dân xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo ông Vũ Quốc Tiên - Chủ tịch UBND xã Y Can, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây lũ lụt, nhiều nhà bị ngập sâu tới 5-6m. Hiện nay, xã đang mất điện, không có nước sạch, thông tin liên lạc bị cắt đứt. Nhiều tuyến đường bị tê liệt, lực lượng chức năng phải mở đường cao tốc để các đoàn thiện nguyện tiếp cận, tặng quà hỗ trợ cho người dân xã Y Can.

Trong hai ngày 12 và 13/9/2024, đoàn cứu trợ tiếp tục di chuyển đến huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, thăm và trao quà tại các xã Yên Sơn, Điện Quan, Bản Phố và Thải Giàng Phố. Những phần quà chứa đựng tình yêu thương của bạn đọc Báo Dân Việt đã mang lại niềm an ủi và hy vọng cho bà con vùng lũ.

Bà con xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai xúc động khi được nhận những món quà ý nghĩa từ đoàn từ thiện.

Nhà báo Tống Hương - Phó Trưởng ban bạn đọc Báo NTNN/Dân Việt ân cần động viên, an ủi bà con chịu thiệt hại nặng nề bởi bão lũ.

Chị Kim Thị Ngát (1989, thôn Mạ Một, Yên Sơn, Yên Bái) khóc nghẹn khi đón nhận phần quà của Chương trình: “Giờ gia đình tôi không còn gì, nhà cửa bị sạt lở, đất đá vùi lấp hết. Gia đình có mấy thửa ruộng thì cũng đã bị nước lũ nhấn chìm. Tôi không còn biết bấu víu vào đâu để tiếp tục sống nữa. Rất cảm ơn quý báo và các nhà hảo tâm đã dành sự động viên cho chúng tôi”.

Ngày 14/9/2024, đoàn cứu trợ đã đến xã Vầy Nưa và Tiền Phong, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Nơi đây, bà con cũng chịu nhiều tổn thất do mưa lũ gây ra. Với những phần quà là nhu yếu phẩm cần thiết, đoàn đã giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn có thêm động lực để phục hồi sau thiên tai.

Cầm trên tay những phần quà của Báo NTNN/Dân Việt và các nhà hảo tâm, bà con đều phấn khởi, nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt của những con người đã trải qua sự tàn khốc của bão lũ.

Ngày 15/9/2024, đoàn đã ghé thăm xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, nơi bà con đang bị cô lập do mưa lũ. Bằng sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, đoàn đã bơi thuyền để tiếp cận và trao quà cho từng hộ dân. Từng gói quà nhỏ nhưng chứa đựng tấm lòng lớn, góp phần giúp bà con chống chọi với những thử thách khắc nghiệt từ thiên nhiên.

Báo NTNN/Dân Việt, trao tận tay phần quà cứu trợ và tiền mặt cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Trong thời gian sắp tới, ngoài việc tiếp tục trao tặng những phần quà cứu trợ cho bà con các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, Báo NTNN/Dân Việt sẽ tiếp tục triển khai các dự án khắc phục hậu quả do lũ gây ra bằng các chương trình thiết thực như: Trao tặng sinh kế là các cây, con giống; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ bị ảnh hưởng,...

Các chương trình cứu trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng do lũ, cũng như các chương trình khắc phục hậu quả do thiên tai sẽ tiếp tục được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt triển khai trong thời gian sắp tới. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã dành sự quan tâm, ủng hộ đến người dân các tỉnh đang gặp khó khăn do mưa lũ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay. Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Chương trình khắc phục hậu quả do thiên tai.