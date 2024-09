Hơn 4 tỷ đồng ủng hộ qua Báo NTNN/Dân Việt: Triệu trái tim hướng về đồng bào vùng lũ các tỉnh miền Bắc

Tính đến 13/9, Báo NTNN/Dân Việt đã nhận được hơn 4 tỷ đồng, bao gồm cả tiền mặt và hàng hóa từ hàng nghìn bạn đọc từ khắp mọi miền tổ quốc.



Từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Dược Tâm Hằng đã đến tòa soạn báo NTNN/Dân Việt để gửi đồ cứu trợ.

Những ngày vừa qua, chị Hằng không dám xem nhiều tin tức vì sợ phải nhìn thấy những trường hợp quá thương tâm, không kìm được nước mắt. “Nghe thông tin từ đài báo, mà trong lòng tôi luôn đau đáu hướng về nhân dân gặp thiệt hại cần hỗ trợ những thứ cấp thiết" - chị Hằng chia sẻ.

Dù không thể trực tiếp đến hỗ trợ bà con vùng lũ nhưng chị Hằng và toàn thể nhân viên trong công ty cùng sự hỗ trợ của Hội Chữ Thập đỏ tại TDP số 1 KĐT An Lạc (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) góp công sức, đóng gói hơn 300 suất thuốc bao gồm: sát khuẩn, thuốc tiêu chảy, hạ sốt, kem bôi da, dung dịch vệ sinh,vitamin,...

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Dược Tâm Hằng đã đến tòa soạn báo Dân Việt để ủng hộ.

Cũng giống chị Hằng, tiếng gọi đồng bào thôi thúc chị Lê Thị Thảo Nguyên (SN 1997, tỉnh Bình Dương) cùng hướng về bà con lũ lụt miền Bắc. Thông qua sự kết nối của Báo Dân Việt, chị Nguyên đã ủng hộ hơn 10 triệu đồng. “Cùng là người dân Việt Nam, khi thấy đồng bào chịu thiệt hại về người và vật chất quá nặng nề, bản thân tôi cũng thấy chạnh lòng và rất thương cảm đối với họ. Tôi đã quyết định trích một phần nhỏ của mình gửi đến người dân các tỉnh phía Bắc, mong họ có thêm lương thực giữa những ngày khó khăn” - chị Nguyên nói.

Các mạnh thường lần lượt gửi hàng hóa thiết yếu với mong muốn người dân được cứu trợ kịp thời.

Là một người lao động ở thôn Đồng Văn, xã Đồng Tháp (Đan Phượng, Hà Nội), anh Tạ Đình Tài não lòng khi nghe tin cập nhật tình hình của lũ lụt, sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong tình cảnh bà con đang thiếu thốn nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, anh Tài cùng anh em trong thôn đã góp sức bằng cách quyên góp tiền, hàng hóa với trị giá hơn 40 triệu đồng và gửi đến tòa soạn Báo NTNN/Dân Việt. Với anh, “một miếng khi đói một gói khi no”, anh mong tấm lòng của các anh em sẽ được gửi tận tay bà con vùng lũ.

Anh Tạ Đình Tài trao những phần hàng đến trụ sở báo Nông Thôn Ngày Nay/ Điện tử Dân Việt.

Trước sự khắc nghiệt của thiên tai, mưa lũ, chính tình người, việc làm ý nghĩa của các cá nhân, tổ chức và các nhà hảo tâm đã thể hiện sự đoàn kết, tình yêu thương, sẻ chia sẵn sàng tương trợ lẫn nhau trong hoạn nạn của dân tộc Việt Nam. Qua đó, đã kịp thời động viên tinh thần cho lực lượng cứu hộ và tiếp thêm sức mạnh cho các hộ dân gặp nạn trong đợt mưa lũ này cùng nhau vượt qua thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống.

Những món quà chính là lời động viên thiết thực, tiếp sức cho bà con đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Hiện tại, Báo NTNN/Dân Việt vẫn đang tiếp nhận những đóng góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt miền Bắc thông qua số tài khoản từ thiện của Báo hoặc trực tiếp tại tòa soạn. Mỗi đóng góp dù nhỏ bé đều mang ý nghĩa lớn lao, đó chính là tình cảm yêu thương, đùm bọc của hàng triệu trái tim hồng cùng hướng về đồng bào chịu lũ lụt.

Các chương trình cứu trợ người dân vùng chịu ảnh hưởng do lũ cũng như các chương trình khắc phục hậu quả do thiên tai sẽ tiếp tục được Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt triển khai trong thời gian sắp tới. Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã dành sự quan tâm, ủng hộ đến người dân các tỉnh đang gặp khó khăn do mưa lũ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay. Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Chương trình khắc phục hậu quả do thiên tai.