Cập nhật tình hình thời tiết tháng 6/2023 mới nhất

Chia sẻ với Dân Việt, ông Vũ Tuấn Anh nhận định, từ ngày 7/6, Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa sẽ tập trung vào chiều tối và đêm, ban ngày mưa gián đoạn với nắng nóng xen kẽ nên thời tiết khá oi bức.

Từ ngày 8/6 trở đi, mưa dông ở Bắc Bộ, Trung Bộ có xu hướng tăng lên ở nhiều nơi. Khi đó, nền nhiệt Bắc Bộ, Trung Bộ giảm rõ rệt, thời tiết mát mẻ hơn.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 15-17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phân tích trên nên đêm 5/6 và ngày 6/6, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhận định về tình hình nắng nóng, chuyên gia khí tượng cho hay, từ nay đến khoảng giữa tháng 6, nắng nóng tạm thời giảm, hoặc chỉ xuất hiện gián đoạn, cục bộ một số nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Đến cuối tháng 6 sẽ xuất hiện thêm 2-3 đợt nắng nóng diện rộng.

Miền Bắc giảm nhiệt từ nay đến giữa tháng 6. Ảnh: Phạm Hưng

Về tình hình mưa, hiện ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đang vào mùa mưa nên sẽ còn xuất hiện mưa dông kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cũng có mưa dông, lượng mưa tăng lên từ giữa tháng đến cuối tháng 6, nhưng so với trung bình nhiều năm thì tổng lượng mưa cả tháng 6 vẫn thấp hơn. Từ nay đến cuối tháng 6, tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện ba đợt mưa diện rộng.

Biển Đông chuẩn bị đón bão

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong tháng 6, bão hoặc áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến thời tiết nước ta.

Trong khi đó, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện đang có một vùng áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines đang hoạt động mạnh dần lên. Trong 24 giờ tới khả năng sẽ thành bão và là cơn bão số 3 tại Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay.

Cùng với đó, một vùng thấp vừa hình thành tại phía nam đảo Hải Nam, Trung Quốc. Vùng thấp nằm trên dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp mạnh lên thành bão ngoài khơi Philippines, khiến thời tiết bắc Biển Đông diễn biến xấu những ngày tới. Tuy chưa thể khẳng định có thể mạnh lên thành bão hay áp thấp nhiệt đới không nhưng vùng thấp này đáng lưu ý.

Chuyên gia Vũ Tuấn Anh - Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia chia sẻ với PV Dân Việt về tình hình thời tiết tháng 6/2023: Miền Bắc giảm nhiệt, biển Đông chuẩn bị đón bão?

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ trong những ngày tới, gió mùa tây nam sẽ hoạt động mạnh và ổn định. Do đó thời tiết miền Nam sẽ có đợt mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to. Thời tiết biển cũng sẽ có dông gió mạnh, tàu thuyền hoạt động cần chú ý trú tránh và theo dõi các bản tin dự báo thường xuyên.

Còn tại miền Bắc và miền Trung, nửa đầu tháng 6 miền Bắc phổ biến có mưa dông, thời tiết dịu mát, sau đó nắng nóng trở lại, Trong tháng 6 Biển Đông xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc miền Trung.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động yếu dần. Khoảng đêm 8 và ngày 9-6, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa rào và dông. Sang ngày 10 và 11-6, Hà Nội mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Thời tiết Hà Nội từ ngày 8 đến 12-6, tương đối dịu mát, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 33 độ C. Các tỉnh, thành phố còn lại của miền Bắc, từ đêm 7 đến ngày 16-6, có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Cơ quan Khí tượng thủy văn nhận định, trong tháng 6, tổng lượng mưa tại miền Bắc và Bắc miền Trung phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%. Từ giữa tháng 6, miền Bắc, miền Trung gia tăng số ngày nắng nóng, nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm khoảng từ 0,5 đến 1 độ C. Đặc biệt, trong tháng 6, Biển Đông có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc miền Trung.