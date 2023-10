Sáng 7/10, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Bá Quận (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, Công an tỉnh An Giang cùng 4 thuộc cấp trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", đã can thiệp phần mềm cấp biển số xe, các bị cáo cấp sai 5.056 biển số xe ô tô cho bản thân, người thân và người dân có nhu cầu.

Bị cáo Nguyễn Bá Quận, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang, tại toà. Ảnh: CTV

Các bị cáo gồm: Nguyễn Bá Quận (SN 1962, nguyên Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang), Nguyễn Hữu Ân (SN 1975, nguyên phó đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang), Bùi Quốc Khánh (SN 1990, nguyên đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang), Võ Chí Linh (SN 1982) và Nguyễn Hoàng Em (SN 1985) nguyên là cán bộ phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang.

Các bị cáo cùng bị truy tố về tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", vì đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân.

Theo cáo trạng, nhằm tạo sự công bằng, bình đẳng, minh bạch cho tất cả mọi người, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã triển khai phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc, về việc cấp biển số xe bằng hình thức bấm số ngẫu nhiên, có trang bị màn hình điện tử hiển thị kết quả bấm biển số.

Để phục vụ cho công tác đăng ký, Cục CSGT Bộ Công an đã cấp cho Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang mật khẩu tài khoản để cập nhật, thao tác trên phần mềm trong quá trình đăng ký xe.

Theo đó những cán bộ này sử dụng các mật khẩu tài khoản được cấp để thực hiện các thủ tục đăng ký mới, sang tên trong và ngoài tỉnh, thu hồi cải tạo xe, xác minh trong tỉnh, cập nhật trạng thái phương tiện ô tô.

Các thuộc cấp của nguyên Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh An Giang tại toà. Ảnh: CTV

Tuy nhiên quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp biển số xe ô tô cho chủ phương tiện, từ tháng 8/2012 đến 6/2021, Nguyễn Bá Quận với vai trò Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo cho Nguyễn Hữu Ân và Bùi Quốc Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn.

Được sự giúp sức của Nguyễn Hoàng Em và Võ Chí Linh, Nguyễn Hữu Ân và Bùi Quốc Khánh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, can thiệp sai quy định vào phần mềm đăng ký, quản lý xe ô tô để thực hiện việc chọn, cấp biển số xe ô tô theo ý muốn của bản thân, người thân, người quen.

Bị cáo Nguyễn Bá Quận khai nhận chỉ yêu cầu Nguyễn Hữu Ân tìm cách can thiệp lấy biển số theo ý muốn trên phần mềm đăng ký xe ô tô, mục đích để cấp cho người có yêu cầu theo ý muốn khoảng 50 biển số.

Trong đó cấp cho con ruột của Quận 8 biển số ô tô như: biển số 67A-123.45, 67C-066.66, 67A-066.60, 67A-068.69, 67C-095.99, 67B-019.99, 67A-009.80, 67A-009.52; cấp cho người thân, người quen là lãnh đạo, cán bộ sở, ban, ngành trong tỉnh nhiều biển số; cho bạn bè, những người quen có quan hệ vay mượn tiền qua lại và cấp nhiều biển số xe cho công ty TNHH Hùng Cường.

Việc làm này của bị cáo Quận là do nể nang và nhằm tạo uy tín cho bản thân để thuận lợi trong công tác hoặc việc kinh doanh của gia đình.

Đối với bị cáo Khánh thao tác cấp biển số sai quy định cho bản thân Khánh, cho người nhà, người thân, người quen, người có chức vụ nhằm thỏa mãn mong muốn sử dụng biển số đẹp của chủ phương tiện. Ngoài ra, Khánh có xin bị cáo Quận cấp 2 biển số 67A-045.67, 67C-098.99 cho bản thân và bạn.

Quang cảnh buổi xét xử. Ảnh: CTV

Tổng cộng có 5.056 biển số cấp sai quy định gồm: 4.175 biển số cấp bằng cách hoán đổi; 881 biển số cấp bằng cách nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp sai quy định.

Quá trình điều, nhóm chủ phương tiện được hoán đổi biển số khai do có nhu cầu lấy biển số theo ý muốn nên đã gặp "cò làm biển số", cán bộ Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh An Giang để chi tiền từ 1-50 triệu đồng đồng để được cấp biển số theo ý muốn; một số khác thì cho rằng được cấp biển số do có quen biết và không chi tiền.

Còn các chủ các phương tiện được cấp biển số sai quy định thì cho rằng không có việc chi tiền để được cấp biển số theo ý muốn, việc có được biển số là do tự bấm hoặc nhờ người khác đi bấm giúp...

Trên cơ sở lời khai và những chứng cứ liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi môi giới hối lộ, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Vụ án đã được tách ra để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 5 ngày (từ ngày 7 – 11/10).