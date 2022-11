Thông tin mới vụ cặp vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Bắc Giang

Ngày 23/11, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đang phối hợp với Công an huyện Việt Yên điều tra vụ 2 vợ chồng tử vong tại nhà riêng.

