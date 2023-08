Câu chuyện "tâm linh" đặc biệt phía sau MV "Mắt đen" của ban nhạc Bức Tường

Khán giả rơi nước mắt khi xem MV "Mắt đen"

Tối 10/8, ban nhạc Bức Tường đã ra mắt MV Mắt đen nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày phát hành ca khúc này. Sản phẩm được đạo diễn bởi Hà Kin (blogger nổi tiếng một thời) với những hình ảnh được ghi lại từ năm 2011.

MV có xuất hiện của 3 nhân vật: Cố nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng và diễn viên nữ tên Thuỳ Chi. Hình ảnh đôi mắt được lặp đi lặp lại nhiều lần trong những khuôn hình, đúng như tên của ca khúc. Tuy cảnh quay đa phần đều mộc mạc, giản dị, trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho biết họ rơi nước mắt khi nhìn thấy thủ lĩnh Trần Lập trong khuôn hình, nhớ về thời tuổi trẻ đầy say mê và nhiệt huyết của họ.

Hình ảnh cố nhạc sĩ Trần Lập trong MV "Mắt đen". (Ảnh: Hà Kin)

Chia sẻ với PV Dân Việt, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng (Bức Tường) cho biết, anh vô cùng xúc động khi nhận MV Mắt đen từ đạo diễn Hà Kin: "Dù đã được nghe đạo diễn Hà Kin mô tả về những khung hình "đẹp như tranh vẽ", nhưng đến khi nhìn thấy hình ảnh Trần Lập hát, cảm xúc và ký ức trong tôi cứ ùa về. Mọi thứ vẫn như mới diễn ra ngày hôm qua, như những lần chúng tôi tập bài này và biểu diễn cùng nhau tại rất nhiều sân khấu".

Mắt đen được phối khí kiểu acoustic gồm một đàn guitar và một người hát, cũng bởi thế trong MV chỉ xuất hiện hai nghệ sĩ: Trần Tuấn Hùng và Trần Lập, thay vì đầy đủ thành viên Bức Tường như thường lệ. Trần Tuấn Hùng coi đây là một kỷ niệm đặc biệt và rất riêng của anh với cố nhạc sĩ trong suốt quá trình gắn bó giữa hai người: "Có lẽ kỷ niệm đẹp nhất là khi chúng tôi ngồi chơi bài này cùng nhau trong khách sạn tại Hàn Quốc và ghi lại clip như mọi người đã biết, đó là quãng thời gian thật đẹp. Sau khi Lập mất, tôi đã quyết định không đệm bài này cho ai khác nữa " - anh tâm sự.

Câu chuyện "tâm linh" đặc biệt phía sau MV "Mắt đen"

Mắt đen được Trần Lập sáng tác vào năm 1997. Ban đầu ca khúc có lời tiếng Anh và được đặt là Black Eyes. Trong những câu đầu bản tiếng Anh, tác giả viết: "Cause' your black eyes, burn my mind, burn my life. Something right, something wrong, I can see...".

Năm 2003, Mắt đen được thu âm trong album Vô hình với phần lời Việt. Tác phẩm nhanh chóng lan toả mạnh mẽ và được công chúng khắp cả nước yêu mến, đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên. Mắt đen từng được coi là "ca khúc tỏ tình" của những chàng trai trong khoảng thời gian những năm 2000, với ca từ ngọt ngào, sâu lắng, khiến cô gái nào cũng phải rung động: "Khi anh mất lối trên con đường xa/ Trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về/ Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu êm/ Rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới..."

MV "Mắt đen" của ban nhạc Bức Tường. (Clip: Ban nhạc Bức Tường)

Nói về việc liệu Mắt đen có bắt nguồn từ một câu chuyện tình, nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng cho rằng: "Điều này là của riêng anh Lập. Tuy nhiên, cũng như ở nhiều tác phẩm khác, anh ấy luôn nhìn những giá trị từ những điều nhỏ và đời thường nhất. Cũng bởi vậy, không ngạc nhiên khi đôi mắt ấy có thể là sự bắt gặp trong thực tế hoặc ở nơi vô thực, và anh ấy muốn nó trở thành một điều đẹp đẽ trong âm nhạc của mình".

MV Mắt đen ra đời sau hơn 10 năm những thước phim đầu tiên được ghi hình. Theo nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, những buổi gặp gỡ đầu tiên giữa đạo diễn Hà Kin và thủ lĩnh Trần Lập đã diễn ra từ năm 2011. Khi đó, Trần Lập đã rất hy vọng Bức Tường sẽ có một MV để đời. Thế nhưng, bẵng đi mấy tháng, khi Trần Tuấn Hùng hỏi lại thì anh cho biết chưa tìm được tiếng nói chung với đạo diễn, rằng bạn ấy có ngôn ngữ "mới" quá sợ không hợp.

MV Mắt đen đóng lại từ đó sau khi Hà Kin quay lại Mỹ du học. Cuối năm 2016, cô về nước, họ lại bàn nhau làm tiếp sản phẩm này, nữ chính Thuỳ Chi được mời tới và quay một số cảnh tiếp theo tại một quán cafe trên phố Bà Triệu. Tuy nhiên, sau đó, nữ đạo diễn lại quay về Mỹ và bỏ dở dự án này một lần nữa.

Dự án tưởng chừng trôi vào quên lãng cho tới khi Hà Kin dọn dẹp và sắp xếp lại ổ cứng. "Tôi nhìn thấy thư mục "Dự án "Mắt đen", mở nó ra và mình bị cuốn vào nó, có điều gì đó thôi thúc mình phải hoàn thiện cái dự án này, ngay bây giờ. Ngồi say mê lắp ráp ngắm nghía khi ra sản phẩm, khi vừa làm xong và gửi bản nháp gửi cho anh Tuấn Hùng và chị Hoa (vợ anh Lập), tôi mới bất ngờ khi biết rằng ngày 10/8 là ngày kỷ niệm 20 năm bài hát "Mắt đen" phát hành. Tôi hoàn toàn không biết điều này, và tôi nghĩ rằng, không phải ngẫu nhiên mà mình đã kịp hoàn thiện nó như thế!"

Với Hà Kin, đây là một câu chuyện "tâm linh" đặc biệt, mang lại cho cô nhiều cảm xúc. "Bài học từ lời hứa với anh Lập mà chưa kịp làm luôn khiến tôi buồn mỗi lần nghĩ tới. Nên tôi luôn cố gắng để điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa" - nữ đạo diễn chia sẻ.