Cầu Giấy đưa ra các mục tiêu để phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2022

Theo UBND quận Cầu Giấy, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tiền đề thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần VI, các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025.



Tình hình quốc tế và trong nước dự báo có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; nhưng khó khăn, thách thức có xu hướng nhiều hơn.

Một góc quận Cầu Giấy nhìn từ trên cao. Ảnh: HNM

Dịch Covid-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn với biến chủng mới; tăng trưởng kinh tế thế giới không đồng đều, chưa vững chắc; áp lực lạm phát, bất ổn thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng.

Ở trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh nâng lên nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp và người dân giảm sút do thời gian dài vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động.

Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Thiên tai, biến đổi khí hậu tiêu cực là rủi ro thường trực.

Theo kế hoạch này, mục tiêu tổng quát là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống của người dân.

Chỉ tiêu là tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cụ thể: Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân; Giảm tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước; Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; Tỉ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch…

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, quận Cầu Giấy tiếp tục thực hiện chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển" và chỉ đạo, điều hành tập trung vào các trọng tâm.

Đó là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thành công toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng vững chắc thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Bám sát tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn; trọng tâm là hôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế thực chất, hiệu quả.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành thực thi pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập quận trên tinh thần tiết kiệm; tiếp tục củng cố, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế và chỉ tiêu không đạt kế hoạch; Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; Đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế; Duy trì sự ổn định kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn; Cân đối thu - chi ngân sách.

Phát triển văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; đảm bảo sức khỏe cộng đồng và an sinh, phúc lợi xã hội. Tiếp tục tăng cường quản lý và phát triển đô thị, khai thác hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường kỷ cương hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; công tác thi đua, khen thưởng…