Cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với nông dân huyện Tam Đường, Lai Châu

Ông Phạm Minh Phương - Chủ tịch Hội ND huyện Tam Đường cho biết: Ngay từ đầu năm, Hội ND huyện xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp Hội ND trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục theo từng tháng và từng quý.



Hiện nay, Hội ND huyện có 13 cơ sở Hội, 135 chi, tổ hội với 9.263 hội viên. Để công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao, thời gian qua, Hội ND huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan, đổi mới nội dung, linh hoạt hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp với từng địa phương.

Cán bộ Hội ND xã Khun Há (huyện Tam Đường, Lai Châu) tuyên truyền cho hội viên nông dân không giao dịch tiền ảo trên mạng xã hội. Ảnh: Thu Minh

Hội ND huyện chủ động tuyên truyền pháp luật cho hội viên thông qua việc tổ chức hội thi, tập huấn kiến thức pháp luật; thành lập Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật",... Từ đó, hội viên tiếp thu kiến thức, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, yên tâm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng bền vững. Riêng trong năm 2021, Hội ND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong huyện tổ chức 560 buổi tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 26.250 lượt hội viên nông dân.

Hội ND huyện ban hành công văn, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện vận động hội viên nông dân tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND". Các cấp Hội ND trong huyện tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới";...

Anh Lường Văn Ngắm - Chủ tịch Hội ND xã Bản Bo cho biết: "Thời gian qua, Hội ND xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật cho hội viên, như: Đất đai; khiếu nại, tố cáo; môi trường; hôn nhân, gia đình; công tác phòng, chống tội phạm... Cán bộ Hội ND xã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngắn gọn, giúp hội viên dễ hiểu, dễ nhớ. Đến nay, 100% hội viên nông dân ở xã tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, yên tâm phát triển kinh tế gia đình".

Còn Hội ND xã Khun Há phối hợp với các già làng, trưởng bản, người có uy tín, tổ hòa giải tuyên truyền pháp luật cho hội viên nông dân. Từ đó, Hội ND xã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho nông dân yên tâm phát triển kinh tế gia đình. Năm 2021, Hội ND xã giúp đỡ hơn 20 hội viên thoát nghèo.