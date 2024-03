Cầu thủ Việt kiều, ngoại binh được tranh tài ở Cúp bóng rổ các CLB không chuyên Sài Gòn

Diễn ra từ 13-23/3 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Cúp bóng rổ các CLB không chuyên Sài Gòn mùa 2 - - Saigon ProAm Basketball Cup 2024 Brought by VNPAY với sự đa dạng các CLB, đa dạng các đối tượng VĐV bao gồm cả chuyên nghiệp, bán chuyên, không chuyên, tài năng trong nước, tài năng Việt kiều, ngoại binh… Đây là dịp để chứng kiến những khát khao bùng cháy, những giới hạn của bản thân được vượt qua khi đối đầu với những đàn anh, những đối thủ chưa từng đọ sức.

Saigon ProAm Basketball Cup 2024 sẽ kịch tính hơn với sự tăng lên 11 đội tham gia so với 8 đội ở mùa giải trước.

Mùa giải Saigon ProAm Basketball Cup 2024 sẽ kịch tính hơn với sự tăng lên 11 đội tham gia so với 8 đội ở mùa giải trước. Điều này đánh dấu bước tiến trong sự phát triển phong trào bóng rổ, và sự quan tâm ngày một lớn đối với giải đấu ở TP.HCM.

Bên cạnh đó, khán giả sẽ được chứng kiến các màn tranh tài quyết liệt giữa các câu lạc bộ trẻ, mới thành lập như AIP Dreamers, Kimban Hoops, các câu lạc bộ phát triển từ trung tâm đào tạo như Next Level, In 'N Out và các câu lạc bộ dày truyền thống như Lãnh Binh Thăng, Poseidon Basketball…

Các vận động viên trẻ được cọ xát với các đàn anh dày dạn kinh nghiệm.

Điểm nhấn đặc sắc của mùa giải là sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp nổi tiếng như Huỳnh Thanh Tâm (Limitless Hoop), Võ Kim Bản (Kimban Hoops), Justin Young (Next Level Basketball), Michael Soy (AIP Dreamers)... hứa hẹn mang lại những màn so tài đẳng cấp và kịch tính. Bên cạnh đó, Saigon ProAm Basketball Cup 2024 cũng chào đón sự xuất hiện của những gương mặt trẻ như Kyle Nguyễn, Caleb Nguyễn (Next Level Basketball)… tạo điểm nhấn cho sự đổi mới và bứt phá của bóng rổ TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm và tài năng trẻ, mỗi trận đấu hứa hẹn sẽ là một hành trình đầy cảm xúc dành cho người hâm mộ.

Giải đấu chính là cơ hội và sân chơi quý báu cho các đội bóng và cầu thủ để tìm hiểu, trau dồi kỹ năng từ các đàn anh, từ những đối thủ đa dạng. Điều này không chỉ làm tăng giá trị cá nhân, giúp từng VĐV có cơ hội hoàn thiện hơn, thúc đẩy giới hạn của bản thân mà còn góp phần nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh chung của cộng đồng bóng rổ. Những đội thắng cuộc sẽ nhận tổng giá trị giải thưởng lên tới 200 triệu đồng và góp mặt tại vòng Chung kết tổng của hệ thống Giải bóng rổ vô địch Việt Nam mùa thứ hai dự kiến tổ chức vào tháng 10 sắp tới.

Ông Tô Duy đại diện ban tổ chức giới thiệu về giải đấu.

Ông Tô Duy, đại diện BTC giải cho biết: "Các sân bóng, các CLB tại TP.HCM liên tục gia tăng, mở rộng cả về số lượng, chất lượng, một phong trào sôi động bậc nhất cả nước. Theo đó các tài năng bóng rổ tại Thành phố mang tên Bác cũng thực sự đông đảo, như sóng cuộn lớp sau nối lớp trước không ngừng. Chúng tôi không giới hạn đối tượng cầu thủ, khuyến khích tinh thần yêu thể thao, yêu bóng rổ, đừng nặng nề thành tích mà hãy đề cao tinh thần giao lưu, cọ xát".