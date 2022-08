Cây cảnh hoa mười giờ bonsai có gốc to như ngón tay cái đang nhận được sự quan tâm đông đảo người chơi cây hoa, cây cảnh. Một số tỏ ra thích thú và muốn mua luôn một chậu cây cảnh này về trồng.

“Nhìn lạ quá, tôi lần đầu tiên thấy một cây cảnh hoa mười giờ mà gốc lại to như vậy. Giá bán cũng vừa phải nên tôi mua một cây về trồng thử xem sao”, anh Thành (Hà Nội) cho biết.

Anh cho biết dù có là cây cảnh ghép thì chúng vẫn đẹp, ngắm chơi cũng thích thú.

Nhiều người nghi ngờ đây là cây ghép chứ không phải là cây cảnh được uốn thế và dáng tự nhiên.

Vì gốc của cây cảnh mười giờ rất to, nuôi càng lâu năm càng to.

Bên cạnh đó, nhiều người lại tỏ ra nghi hoặc, cho rằng đây là cây cảnh ghép. “Người bán chắc ghép ngọn hoa mười giờ với gốc cây sứ chứ làm gì có gốc to đến như vậy?”, chị Hường (Thanh Hà, Hải Dương) nhận định.



Khi liên hệ đến người bán, chị Mỹ Nguyễn (TP.HCM) khẳng định đây là cây cảnh hoa mười giờ nguyên bản, không phải cây ghép. “Khác với giống hoa mười giờ mọi người thường trồng, giống này được nhập từ bên Trung Quốc, gốc nó to như vậy. Người trồng chỉ cần chăm sóc 2-3 năm là gốc to, đẹp và nó có thể sống đến 6-7 năm”, chị nói.

Chị Mỹ Nguyễn bán loại cây cảnh hoa mười giờ này được gần một năm.

Cách đây hơn một năm, chị vô tình biết được giống cây cảnh hoa mười giờ độc đáo này. Ban đầu, chị mua về trồng chơi, bạn bè tới chơi thấy đẹp nên hỏi địa chỉ mua. Nhận thấy, nhiều người thích chơi loại cây cảnh mười giờ độc đáo này, chị tìm cách đi nhập hàng về bán.

“Giống hoa này khác với các loại mọi người từng thấy, đó là cây cứng gốc, nhanh to, đặc biệt hoa nở đến tối. Nó có tên là Rose King China). Cách chăm sóc không khác gì hoa mười giờ thường của mình, chúng cũng cần nhiều nắng và nở hoa quanh năm”, chị cho hay.

Cây cảnh có gốc to nhất chị từng thấy là to hơn nửa nắm tay của chị nhưng hiện tại chị mới chỉ nhập và bán các loại cây có gốc to khoảng ngón tay cái. Giá của chúng sẽ dao động từ 250.000 đồng đến 700.000 đồng/cây, tùy thuộc vào độ tuổi, kích thước gốc và bộ rễ.

Mỗi tác phẩm có giá bán từ 250 - 700 nghìn đồng cho một chậu cây cảnh.

Khách khắp nơi đặt mua cây cảnh bonsai của chị.

Để nguyên giống cũ, cây cảnh sẽ ra hoa với một màu duy nhất là màu hồng tím. Nhưng mong muốn chúng đẹp hơn nữa, chị đã tự nghiên cứu là ghép thành công cây hoa mười giờ bonsai nở hoa 12 màu sắc khác nhau: màu bạc hà, trắng, cam, hồng, vàng… Giá bán của cây cảnh ghép cũng phụ thuộc vào độ tuổi và độ đẹp, kích thước của gốc.

Loại cây cảnh này sau khi đăng bán trên mạng xã hội được rất nhiều khách hàng quan tâm. Chị cũng nhận được những đơn đặt hàng ở xa, khắp các tỉnh thành trên cả nước. “Loại cây cảnh này có thể đóng gói gửi đi khắp nơi mà không bị ảnh hưởng gì cả”, chị khẳng định.

Do không quảng bá nhiều cộng với việc giống cây cảnh hoa mười giờ này lạ, nhiều người vẫn nghĩ đây là cây ghép, chị bán ra cũng không được nhiều, trung bình mỗi tháng bán được 5-6 cây. Thời gian tới, chị cho biết tập trung bán hơn thì lượng khách cũng ổn định và tăng lên.