"Lên đời" phòng khách với cây cảnh cao cấp, sang chảnh, cải thiện phong thủy, mang lại niềm vui

Ngày càng có nhiều người coi trọng việc bày cây cảnh trong nhà. Những cây cảnh đẹp không chỉ khiến ngôi nhà của bạn sang trọng, tươi đẹp hơn mà còn mang lại nhiều giá trị tinh thần và sức khỏe.



Cây cảnh có tác dụng thanh lọc không khí, giải tỏa stress căng thẳng, giúp tinh thần của bạn thêm nhiều năng lượng tươi mới. Chúng có tác dụng lớn trong việc bồi dưỡng phong thủy gia đình.

Con người có khỏe mạnh, minh mẫn, phong thủy gia đình có tốt mới có thể giúp người ta làm ra của cải và thành công.

Nếu đã chán những cây cảnh ra hoa rực rỡ hay cây lá to, cây bụi, bạn có thể trồng những cây cảnh dưới đây để mang phong cách hiện đại, "nhiệt đới" vào ngôi nhà của mình.

Cành rủ lả lướt, những chiếc lá như bàn tay vẫy nhẹ trong gió. Ảnh minh họa Toutiao

1. Cây cảnh: Phong

Hình dáng của cây phong đơn giản nhưng thanh lịch, đặc biệt mềm mại và duyên dáng. Cành rủ lả lướt, những chiếc lá như bàn tay vẫy nhẹ trong gió.

Mỗi khi có ánh nắng chiếu vào, bạn cảm nhận được thời gian trôi qua khung cửa, cho bạn cảm giác thèm được sống chậm, thèm được nhìn sâu vào tâm hồn mình.

Trong phong thủy, người ta cho rằng cây phong là bùa hộ mệnh đem lại nhiều sự may mắn, tiền tài. Ảnh minh họa Toutiao

Sự bình yên, đầy chất thơ mà cây cảnh này mang lại sẽ khiến mọi người đều yêu mến. Những chiếc lá cũng tươi đẹp và thay đổi theo bốn mùa.

Nó có màu xanh nhạt vào mùa xuân rực rỡ, xanh đậm vào mùa hè nồng nàn và chuyển sang màu cam hoặc cam đậm vào mùa thu ngọt ngào.

Trong phong thủy, người ta cho rằng cây phong là bùa hộ mệnh đem lại nhiều sự may mắn, tiền tài, sức khỏe dồi dào cho những ai đang sở hữu nó. Đặc biệt với người mệnh Hỏa, Thổ thì càng hợp với màu đỏ của lá phong.

Cây cảnh này thích môi trường có bóng râm một phần và lưu thông không khí tốt, Ảnh minh họa Toutiao

Bên cạnh đó, lá phong đỏ còn tượng trưng cho mong muốn có được tình yêu, hạnh phúc; được cùng người mình yêu sống bên nhau đến trọn đời.

Cây cảnh này thích môi trường có bóng râm một phần và lưu thông không khí tốt, cũng như đất tơi xốp, màu mỡ và thoát nước tốt. Nhiệt độ tăng trưởng tối ưu là 15-26°C.

Đây là cây cảnh thường xanh lâu năm, có đặc điểm là tăng trưởng chậm, tuổi thọ cao và dễ bảo trì. Ảnh minh họa Toutiao

2. Cây cảnh: Bình vôi

Cây cảnh bình vôi là cây thân leo, phần thân gần đất phình to ra có hình dạng như bình đựng vôi ăn trầu. Đó là nguồn gốc tên gọi bình vôi.

Với sự phát triển của nghề làm vườn trong những năm gần đây, cây cảnh bình vôi với bộ lá độc đáo, có giá trị làm cảnh cao đã trở thành cây cảnh quý giá được nhiều người săn lùng.

Đây là cây cảnh thường xanh lâu năm, có đặc điểm là tăng trưởng chậm, tuổi thọ cao và dễ bảo trì. Lá của nó là những chiếc lá tròn nhỏ, có gân rõ ràng, có thể xoắn lên trên để leo lên dây leo hoặc rủ xuống.

Mỗi chiếc lá của chúng đều là 1 "cảnh quan" xinh đẹp khiến người người yêu thích. Ảnh minh họa SH

Chỉ sau 1 thời gian ngắn, cây cảnh này sẽ mọc dần ra những chiếc lá nhỏ xanh mướt, tròn xoe và nhanh chóng rủ xuống thành thác nước xanh tươi mát.

Mỗi chiếc lá của chúng đều là 1 "cảnh quan" xinh đẹp khiến người người yêu thích.

Cây cảnh bình vôi trong phong thủy sẽ đem đến may mắn cho gia chủ, những chiếc lá tròn tròn như những đồng xu nhỏ nhỏ, xinh xinh sẽ giúp mang về tiền tài, may mắn và bình an cho bạn.

Cây cảnh bình vôi không có yêu cầu về ánh sáng của môi trường. Ảnh minh họa Toutiao

Cây bình vôi trong phong thủy được coi như một loại cây trừ tà, xua ma quỷ và giúp cho gia chủ có được vượng khí.

Do đó, nó là tượng trưng của sự trường thọ, sức khỏe cũng như may mắn cho bất cứ gia chủ nào. Vì ý nghĩa đó, ngày nay, có rất nhiều người trồng phong thủy cây bình vôi ngay tại nhà.

Cây cảnh bình vôi không có yêu cầu về ánh sáng của môi trường, có thể đặt ở nơi đầy đủ ánh sáng trong thời gian dài, hoặc có thể đặt trong góc tối rất lâu.

Những phiến lá lông chim đung đưa trong gió, xanh mướt, dáng cây cao và hiện đại nên khi đặt chúng trong nhà, phòng khách của bạn sẽ sang chảnh và thanh lịch rất nhiều. Ảnh minh họa Toutiao

3. Cây cảnh: Mimosa

Cây cảnh Mimosa tên khoa học là Acacia Podalyriaefolia Cunn Mimosaceae, cây thuộc họ Trinh nữ (Mimosoideae), tên dân gian là keo lá tròn.

Cây cảnh này là cây thân gỗ, trồng ngoài trời có thể cao đến 10m. Đặc biệt khi chúng nở hoa, toàn thân sẽ phủ 1 màu vàng rực rỡ, vô cùng tươi đẹp.

Cây cảnh mimosa trồng ngoài trời. Ảnh minh họa freebjvs.life

Điều thú vị hơn là lá của cây cảnh này mở ra vào ban ngày và khép lại vào ban đêm, giống như cây đang ngủ như con người vậy.

Những phiến lá lông chim đung đưa trong gió, xanh mướt, dáng cây cao và hiện đại nên khi đặt chúng trong nhà, phòng khách của bạn sẽ sang chảnh và thanh lịch rất nhiều.

Cây cảnh này có khả năng chịu hạn tương đối nên chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc đất chậu khô mới tưới kỹ. Ảnh minh họa Toutiao

Cần lưu ý rằng hệ thống rễ của cây cảnh này tương đối mỏng manh, khi trồng phải sử dụng đất tơi xốp và thoáng khí để tránh đọng nước và tắc nghẽn rễ, đồng thời cây phải duy trì môi trường thông thoáng.

Cây cảnh này có khả năng chịu hạn tương đối nên chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc đất chậu khô mới tưới kỹ.



Trong phong thủy, tre lúa tượng trưng cho “tre mang lại hòa bình”. Ảnh minh họa Toutiao

4. Cây cảnh: Tre lúa

Những cành tre lúa mảnh mai, thẳng tắp, mang lại vẻ duyên dáng khó cưỡng. Cùng với hương tre tươi mát và tinh tế, cả căn phòng toát lên một bầu không khí sang trọng, khiến người ta chỉ cần nhìn vào là cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng.

Trong phong thủy, tre lúa tượng trưng cho “tre mang lại hòa bình” và được coi là một loại cây tốt lành.Tre cũng là loài cây cảnh tượng trưng cho sức mạnh và danh dự, được gọi là "cây tài lộc".

Tre cũng được ban cho điềm lành và là biểu tượng của sự trường thọ nên nó là một yếu tố trang trí quan trọng trong nhiều ngôi nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Hình dạng của tre đơn giản và thanh lịch. Tre tao nhã như nước nhưng cũng rất ngoan cường, như muốn nhắc nhở con người hãy bình tĩnh đối mặt với thử thách và học thông minh trên con đường mưu cầu phú quý.



Đồng thời, tre cũng được ban cho điềm lành và là biểu tượng của sự trường thọ nên nó là một yếu tố trang trí quan trọng trong nhiều ngôi nhà.

Tre có thể phát triển tốt trong bóng râm, thích ẩm ướt nhưng môi trường cũng cần được thông gió. Chú ý không đặt cây cảnh này dưới điều hòa vào mùa hè, mùa đông nên tránh xa sàn sưởi và bộ tản nhiệt.

Cây cảnh này có nghĩa là thu hút sự giàu có và thu tiền thiên hạ, gom kho báu từ tứ phía. Ảnh minh họa Toutiao

5. Cây cảnh: Ngũ gia bì

Ngũ gia bì là cây cảnh tốt lành, có lá rất xanh tươi quanh năm, hình dáng rất cao cấp và trang nhã, cành lá sum suê. Trong phong thủy, cây ngũ gia bì luôn được coi là biểu tượng của sự giàu có.

Cây cảnh này có nghĩa là thu hút sự giàu có và thu tiền thiên hạ, gom kho báu từ tứ phía. Cây cảnh này không chỉ mang lại vẻ đẹp ưa nhìn mà còn tượng trưng cho sự nghiệp suôn sẻ, may mắn, mang lại tương lai tươi sáng, thịnh vượng, tài lộc dồi dào.

Cây cảnh này là sự lựa chọn lý tưởng cho những người lười biếng. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này với những cành dài duyên dáng, tự nhiên, rất phong cách, hoàn hảo khi kết hợp với một chậu hoa xinh xắn.

Cây cảnh này là sự lựa chọn lý tưởng cho những người lười biếng. Mỗi tháng bạn chỉ cần tưới 1 lần, để chúng cạnh cửa sổ để thông gió tốt và đón ánh sáng tán xạ là đủ. Ngôi nhà bạn sẽ trở nên trong lành và tinh tế.



Cây cảnh này có phong cách rừng mưa nhiệt đới đặc trưng tạo cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng khi đặt chúng ở nhà. Ảnh minh họa Toutiao

6. Cây cảnh: Cau nga mi

Cây cảnh này nhìn giống cây dừa này thực ra không phải là cây dừa. Cau nga mi hay còn gọi là chà là cảnh, có tên khoa học là Phoenix roebelenii là loài thực vật có hoa thuộc họ Arecaceae, c

Trước đây, loại cây xanh này chủ yếu được sử dụng để trồng ngoài trời hoặc bố trí một số cảnh quan cho những ngôi nhà có không gian công cộng lớn.

Tuy nhiên, với sự phổ biến của những ngôi nhà “kiểu nghỉ dưỡng” và “phong cách tự nhiên”, ngày càng có nhiều gia đình trồng cau nga mi.

Cây cảnh này có phong cách rừng mưa nhiệt đới đặc trưng tạo cảm giác như đang đi nghỉ dưỡng khi đặt chúng ở nhà.

Bên cạnh đó, cây còn có tác dụng là cho bóng mát và thanh lọc bầu không khí, Ảnh minh họa Toutiao

Bạn sẽ thấy hơi thở nhiệt đới ập vào mặt khiến bạn cảm thấy khoan khoái, lãng mạn như đang đi dạo ở bãi biển tươi đẹp.



Bên cạnh đó, cây còn có tác dụng là cho bóng mát và thanh lọc bầu không khí, giúp cho môi trường trong lành hơn, đỡ bị nhiễm khói bụi hơn, giúp cho lá phổi của chúng ta có thể khỏe hơn nên từ đó cũng giúp cho sức khỏe và tinh thần tốt hơn.

Khi có sức khỏe và tinh thần tập trung thì mọi vấn đề đều sẽ dễ dàng giải quyết và thuận lợi hơn.

Cây cảnh mang ý nghĩa phong thủy khá tốt, là cây phát tài, phát lộc và giúp giữ tiền giữ của trong nhà. Dáng cây tượng trưng cho sự thịnh vượng, khí chất, giúp hút được nhiều luồng năng lượng dương tăng thêm sinh khí tốt cho ngồi nhà.

Cây cảnh này cũng ưa ấm và ẩm và thích ánh sáng tán xạ nhẹ. Ảnh minh họa Toutiao

Cau nga mi nhìn chung khá dễ trồng nên bạn sẽ không cần tốn quá nhiều công sức để chăm sóc cho cây. Một ưu điểm là cây phát triển chậm nên cũng ít bị sâu bệnh và không phải cắt tỉa, chăm sóc chăm cành thường xuyên.



Cây cảnh này cũng ưa ấm và ẩm và thích ánh sáng tán xạ nhẹ. Không cần nhiều nước cho cây cảnh, chỉ cần tưới với tần suất 3-5 ngày/lần.

Trên đây là những cây cảnh mang phong cách tự nhiên, hiện đại, hoàn hảo để bạn thay đổi phong cách cho ngôi nhà của mình.