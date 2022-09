Tham quan khu vườn trồng toàn cây kim ngân của nữ bác sĩ đông y Vũ Minh Tú, phóng viên ghi nhận, cây được trồng theo hàng rất bài bản, hoa nở đều rất đẹp và đặc biệt là được bón phân hữu cơ quanh năm. "Tôi đã trải qua nhiều năm để xử lý đất và nguồn nước tưới sao cho sạch nhất có thể trồng loại cây dược liệu quý này" - chị Tú nói.

Nữ bác sĩ đông y Vũ Minh Tú (37 tuổi) ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang sở hữu 4.000 cây kim ngân trong khu vườn rộng 6.000 m2. Ảnh: Huỳnh Xây

Bác sĩ đông y Vũ Minh Tú (37 tuổi) ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang chia sẻ về quá trình khởi nghiệp từ cây kim ngân. Video: Huỳnh Xây

Chị Tú nói: "Cây kim ngân nếu trồng có sử dụng thuốc và phân hóa học thì không giữ được dược tính đặc biệt của hoa. Đặc biệt, tôi trồng nó để làm ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì tuyệt nhiên không thể để dính tới hóa chất, nhất là hóa chất có hại cho sức khỏe người dùng".

Theo chị Tú, chị đã dành thời gian hơn 10 năm tìm hiểu, nghiên cứu về đặc điểm sinh trưởng cũng như những dược tính của cây kim ngân. Trong thời gian này, chị còn liên kết với các nhóm cộng đồng chuyên trồng cây dược liệu Việt từ Bắc vào Nam và tìm kiếm vùng đất phù hợp để trồng.

Rất may, nơi chị đang sinh sống là xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang trồng cây kim ngân rất tốt, hoa kim ngân giữ được dược tính vốn có.

Năm 2020, chị Tú bắt đầu thu hoạch hoa rồi đem sản xuất ra một số sản phẩm thử nghiệm. Đến đầu năm 2021, chị Tú chính thức đưa ra thị trường sản phẩm kim ngân hoa sấy khô (100% là nụ hoa), trà kim ngân hoa dạng túi lọc.

Vườn trồng cây dược liệu quý của nữ bác sĩ đông y Vũ Minh Tú. Ảnh: Huỳnh Xây

Nhân công thu hoạch hoa kim ngân. Ảnh: Huỳnh Xây

"Các sản phẩm của tôi đều qua công nghệ sấy lạnh ở nhiệt độ dưới 25 độ C, không chất bảo quản. Cách làm này giữ được dược tính vốn có của hoa kim ngân" - nữ bác sĩ đông y Đồng Tháp chia sẻ.

Chị Tú vui mừng cho hay, trong năm đầu tiên đưa sản phẩm ra thị trường, doanh thu đã đạt gần 1 tỷ đồng. Hiện chị đã xây dựng được các đại lý phân phối tại An Giang, TP.Cần Thơ, TP.HCM, Nha Trang, Bình Thuận, Quảng Ninh và Hà Nội.

Trong năm năm 2022 này, sản phẩm trà kim ngân hoa của chị Tú đã được UBND tỉnh An Giang công nhận là 11 sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Hoa kim ngân chỉ thu hoạch vào sáng sớm. Ảnh: Huỳnh Xây

Do được trồng theo hướng hữu cơ nên hoa kim ngân của chị Vũ Minh Tú ở tỉnh An Giang giữ được dược tính vốn có. Ảnh: Huỳnh Xây

Chồng chị Vũ Minh Tú luôn đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ. Ảnh: Huỳnh Xây

Các sản phẩm từ hoa kim ngân của nữ bác sĩ đông y Vũ Minh Tú ở tỉnh An Giang. Ảnh: Huỳnh Xây

Về định hướng phát triển sản phẩm của mình thời gian tới, chị Tú cho hay, sẽ mở rộng vùng nguyên liệu mới tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (vùng này cây kim ngân phát triển tốt, giữ được dược tính).

Về khu vườn rộng 6.000 m2 hiện tại, sẽ tiếp tục mở rộng quy mô diện tích theo tiêu chuẩn LocalGAP. Đồng thời, chị Tú có dự định mở một show room, trưng bày sản phẩm tại địa phương.

Trong tương lai xa hơn, chị Tú ấp ủ sẽ kết hợp kim ngân hoa với một số loại dược liệu khác để phát triển các sản phẩm mới hỗ trợ giấc ngủ, an thần, đau nhức, hỗ trợ người bệnh gout, sỏi thận…