CĐV SLNA phản ứng thế nào về logo mới của đội bóng?

Ngày 5/1, CLB SLNA đã chính thức công bố bộ nhận diện mới của đội bóng. Theo đó, logo mới của CLB SLNA được thiết kế theo hai màu chủ đạo là vàng đậm cùng xanh gần với màu tím, tức là không còn màu xanh lá cây của logo cũ đã in sâu đậm trong lòng người hâm mộ xứ Nghệ. Cụ thể hơn, họa tiết chữ H và Y màu vàng trên logo khi đứng cạnh nhau đã tạo ra chữ S chính diện, cũng là điểm nhấn của logo mới.

Anh Trần Văn Thắng - Tác giả logo mới SLNA cho biết: "Tôi không sử dụng bất kỳ hình ảnh đặc trưng nào của Nghệ An vì không có biểu trưng nào đủ thuyết phục".

Nói về việc làm mới hoàn toàn logo, không giữ lại dấu ấn nào của truyền thống, bản sắc cũ, anh Thắng cho biết: "Điểm nhấn là chữ S - SLNA là CLB duy nhất ở Việt Nam bắt đầu bằng chữ S, logo của CLB SLNA được thiết kế cô đọng, hàm ý hiện đại, mạnh mẽ nhằm mang lại hơi thở tươi mới như tinh thần của dự án nhưng vẫn thể hiện được trọn vẹn giá trị văn hóa và phẩm chất con người Xứ Nghệ".

Tuy nhiên, ý tưởng của nhà thiết kế đưa ra có vẻ không thuyết phục được số đông khán giả bóng đá nơi đây. SLNA từ lâu được xem là niềm tự hào xứ Nghệ. Chính vì thế, những di sản cũ cần được làm mới nhưng vẫn cần giữ bản sắc. Cái mới chỉ nên cách tân nhằm phù hợp với thời thế, bởi dù sao vẫn phải tạo ra thông điệp gợi nhớ về lịch sử đội bóng. Màu xanh lá cây đậm trong logo cũ của SLNA chính là màu xanh của sông Lam, còn màu vàng chính là vàng của Nghệ.

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với những CĐV kỳ cựu của CLB SLNA để tìm hiểu thêm về vấn đề xoay quanh sự thay đổi bộ nhận diện thương hiệu mới của CLB SLNA.

Ông Nguyễn An Thanh:"Logo lần này không được lòng dân"

Chia sẻ về logo mới của Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn An Thanh cho biết: "Hiện tại, không có CLB nào làm logo như vậy. Ban tổ chức cho biết đây là cuộc thi, nhưng thực tế không phải vậy. Việc thiết kế logo này do một người thiết kế bao bì cho gạo Tân Long thiết kế, đây không phải là người thiết kế logo chuyên nghiệp.

Theo tôi, đáng lẽ phải tổ chức một cuộc thi liên quan đến thiết kế logo, tìm ra nhiều ý tưởng khác nhau đến từ những người con xứ Nghệ. Bởi lẽ, hiện nay logo của các CLB bóng đá trong nước đều chưa cách điệu. Chúng ta nên tổ chức các cuộc thi vẽ logo cho các CLB bóng đá trong nước. Đồng thời, việc thiết kế các logo cần mang tính biểu tượng. Nhìn ra thế giới, có thể thấy hầu hết các CLB đều xây dựng logo và thương hiệu của mình theo hướng biểu tượng. Ví dụ như Newcastle là biểu tượng chim chích chòe, M.U với biểu tượng quỷ đỏ hay Arsenal là biểu tượng pháo thủ...

Logo nhận diện thương hiệu mới của CLB Sông Lam Nghệ An. Ảnh: C.O

Thông thường, các biểu tượng này sẽ là các linh vật đặc trưng. Với SLNA, màu sắc chủ đạo của đội bóng là vàng và xanh. Với đặc trưng là đội bóng truyền thống lâu đời, do đó logo của CLB cần mang tính chất kế thừa. Tuy nhiên, hiện nay logo của SLNA lại chưa có được điều này. Vì vậy, cần có những chỉnh sửa. Ở phương diện hình thể, con số 1979 hiện nay cũng chưa mang tính cách điệu mà còn tách biệt hai con số này làm cho mọi người nhìn vào đều không ưng mắt. Hiện nay, các diễn đàn của CĐV SLNA đều có những ý kiến trái chiều phản đối".

Ông Thanh cho rằng, thay đổi là tốt, nhưng cách làm phải để người chuyên nghiệp thực hiện. Giá trị thiết kế logo mới ra mắt của CLB SLNA có trị giá 10 triệu đồng, với số tiền này chưa thể thiết kế logo. Người thiết kế không am hiểu về bóng đá, như vậy rất khó có thể thiết kế được logo đẹp.

Ông Nguyễn An Thanh là một CĐV kỳ cựu của CLB SLNA ẢNh: FBNV

So sánh logo cũ và mới, ông Thanh cho rằng: "Logo cũ là của một người thầy giáo, ý nghĩa của dòng sông Lam biểu tượng bằng hình chữ S, còn màu vàng là đặc trưng riêng của Nghệ, ví dụ như câu slogan "Nâng niu bàn chân việt" của giày, dép Bitis hết 40 nghìn USD, một số tiền rất lớn. Ngược lại, logo mới thiết kế chỉ có 10 triệu đồng".

Ông Thanh cho biết thêm: "Người đi sau nên kế thừa người đi trước. Thiết kế logo không liên quan đến bản sắc của xứ Nghệ, sự thay đổi của Tân Long đều tốt, nhưng rõ ràng cần phải có cách làm, cần có thước đo lòng dân trước khi thay đổi, không thì CLB SLNA đi vào vết xe đổ của những CLB trước như Nam Định, Hải Phòng, đặc biệt là Thanh Hóa".

Anh Nguyễn Bá Kỳ: "Tôi muốn nhìn thấy những gì cầu thủ thể hiện ở sân Vinh"

Đánh giá về logo mới của CLB SLNA, anh Bá Kỳ chia sẻ: "Sau khi bộ máy lãnh đạo và quản lý của CLB có sự thay đổi, việc "thay áo mới" cho logo của đội bóng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, việc thay đổi này cũng nên có sự cân nhắc và nên để lại một chút gì đó đặc trưng của logo cũ.

Với logo mới CLB công bố, tôi cho rằng chưa đẹp và phù hợp. Trong bóng đá, việc thay đổi logo là chuyện không hiếm gặp. Tuy nhiên, phải thay đổi làm sao để khi người hâm mộ nhìn vào logo và cảm nhận được những nét đặc trưng của đội bóng.

Với SLNA, nhiều năm trở lại đây, logo của CLB được giữ nguyên và ít bị thay đổi. Do đó, việc thay đổi logo ở thời điểm này khiến nhiều cổ động viên tỏ ra không hài lòng".

Anh Bá Kỳ đánh giá thêm: "Logo mới của CLB khiến tôi liên tưởng đến đội bóng của tỉnh Hưng Yên do có biểu tượng HY. Tuy nhiên, việc CLB đã công bố logo là điều rất khó thay đổi. Nếu cổ động viên đồng lòng muốn thay đổi và có những tác động quyết liệt thì việc thay đổi có thể sẽ diễn ra.

Ở góc độ cá nhân, tôi mong muốn các sự thay đổi sẽ đến theo hướng tích cực. Điều tôi quan tâm nhất vẫn là lối chơi và phong cách thi đấu của đội bóng. Hơn hết, tôi mong rằng trong thời gian tới, các CĐV sẽ đến sân Vinh một cách nhiệt thành giống như các cổ động viên Nam Định tới sân Thiên Trường. Là một khán giả trung thành của sân Vinh, tôi nhận thấy trên sân vẫn còn rất nhiều chỗ trống".

Anh Nguyễn Bá Kỳ là một CĐV đặc biệt của CLB SLNA (Ảnh:FBNV).

Trước ý kiến cho rằng việc thay đổi logo sẽ khiến đội bóng giảm đi lượng cổ động viên đến sân, anh Bá Kỳ cho rằng: "Khi mùa giải chưa bắt đầu, chúng ta chưa thể biết trước điều gì. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây cũng là điều không quá quan trọng. Bởi lẽ, chỉ cần đội bóng có phong độ thi đấu tốt, thể hiện lối chơi đẹp mắt, cống hiến vì cổ động viên, người dân xứ Nghệ vẫn sẽ sẵn sàng ra sân để đồng hành cùng đội bóng".