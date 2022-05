CĐV Thái Lan gửi "chiến thư" đến U23 Việt Nam

Hôm qua (14/5), U23 Thái Lan đã giành chiến thắng 5-0 trước U23 Campuchia trong khuôn khổ vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31. Hiện tại, U23 Thái Lan có 6 điểm, đứng nhì bảng B. Đội đang đứng đầu bảng này là U23 Malaysia và nếu họ thắng ở lượt cuối, U23 Thái Lan trong trường hợp vào bán kết vẫn với tư cách nhì bảng. Trong khi đó, U23 Việt Nam nếu thắng U23 Đông Timor ở lượt trận cuối bảng A hôm nay (15/5) sẽ vào bán kết với tư cách đội đầu bảng.

Trước viễn cảnh U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Việt Nam tại vòng bán kết, các CĐV của Thái Lan tỏ ra rất phấn khích. Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ Thái Lan bày tỏ thái độ hào hứng về cuộc đọ sức giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, đồng thời khẳng định đây chính là trận "chung kết sớm" của môn bóng đá nam.

U23 Thái Lan nhiều khả năng gặp U23 Việt Nam tại bán kết. Ảnh: SPORT

HLV Ancelotti quyết giữ Hazard ở lại Real Madrid

Trước báo giới, HLV Carlo Ancelotti khẳng định Eden Hazard sẽ tiếp tục khoác áo Real Madrid ở mùa giải tới. Nhà cầm quân người Italia tin tưởng ngôi sao người Bỉ sẽ chứng tỏ được năng lực của mình sau khi thoát khỏi ám ảnh chấn thương.

Los Angeles Galaxy theo đuổi Chiellini

Giorgio Chiellini xác nhận sẽ chia tay Juventus sau khi mùa giải này kết thúc. Theo Gazzetta dello Sport, trung vệ 37 tuổi này đã nhận được lời mời của Los Angeles Galaxy. Do chưa muốn giải nghệ nên Chiellini được cho sẽ tới Mỹ thi đấu.

Chiellini có thể tới Mỹ chơi bóng. Ảnh: SPORT

Fabregas sắp chia tay Monaco

Chia sẻ trên So Foot, Cesc Fabregas xác nhận sẽ rời AS Monaco sau mùa giải này theo dạng tự do. Mặc dù vậy, tiền vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp.

Di Maria có thể tới Juve

Theo nhiều nguồn tin từ Italia, Juventus đang cân nhắc chiêu mộ Angel Di Maria, người sắp rời PSG theo dạng tự do. Đây là 1 trong những mục tiêu được HLV Allegri nhắm thay thế Paulo Dybala.