CEO cấp cao Tập đoàn De Heus Hà Lan tiết lộ lí do đầu tư mạnh tay vào chăn nuôi tại Việt Nam

Mới đây, ngày 5/5, lần đầu tiên 2 ông Co de Heus và ông Koen de Heus - đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc/CEO toàn cầu của Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) đã đến thăm trụ sở Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.

Chia sẻ với Báo NTNN/Dân Việt, đại diện Tập đoàn De Heus cho biết, De Heus được thành lập từ năm 1911, nhưng đến năm 1998 mới mua lại một số nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của nước ngoài và bắt đầu xuất khẩu sản phẩm thức ăn chăn nuôi ra thị trường quốc tế.

Đến nay, De Heus đã có hơn 90 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại hơn 20 quốc gia. Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi của De Heus đã có mặt ở gần 80 nước trên thế giới.

Từ phải sang: Ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc Châu Á Tập đoàn De Heus; ông Co De Heus và ông Koen De Heus, đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc/CEO toàn cầu Tập đoàn De Heus; Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập Báo NTNN/Dân Việt; ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn trò chuyện tại buổi gặp gỡ ngày 5/5/2022. Ảnh: Phạm Hưng

Ông Co De Heus cho biết: 13 năm trước, chúng tôi rất băn khoăn trước việc đưa ra quyết định có đầu tư vào Việt Nam hay không. Khi đó, Giám đốc phát triển kinh doanh của De Heus đã tìm thấy 2 nhà máy thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, nhưng chất lượng chưa được tốt lắm. Gia đình De Heus cũng chưa tìm được người quản lý, điều hành cho 2 nhà máy này.

"Thật may, chúng tôi đã gặp anh Gabor - người đang làm việc trong 1 ngân hàng lớn ở Hà Lan. Lúc đó Gabor chưa biết gì về thức ăn chăn nuôi, nhưng anh ấy đã nói tiếng Việt rất thành thạo. Đó là một thuận lợi lớn, và là lí do vì sao chúng tôi tin tưởng sẽ thành công khi đầu tư vào Việt Nam" - ông Co De Heus chia sẻ.

Chia sẻ với 2 vị lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hoàng gia De Heus, Nhà báo Lưu Quang Định - Tổng Biên tập báo NTNN/Dân Việt cho rằng, quyết định đầu tư vào nông nghiệp ở Việt Nam của De Heus là vô cùng đúng đắn. Bởi Việt Nam là một đất nước nông nghiệp, khí hậu, đất đai vô cùng thuận lợi để có thể phát triển chăn nuôi, trồng trọt quanh năm.

Bên cạnh đó, De Heus lại chọn được đối tác tin cậy để đồng hành, đó là Tập đoàn Hùng Nhơn. Anh Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng là người đi lên từ nông nghiệp, từ chăn nuôi gà, heo, là người rất từng trải về lĩnh vực chăn nuôi.

Ông Co de Heus - đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc/CEO toàn cầu của Tập đoàn Hoàng gia De Heus.

Chia sẻ về chiến lược kinh doanh, hai vị lãnh đạo cao cấp nhất của Tập đoàn De Heus - ông Co De Heus và ông Koen De Heus - đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc/CEO toàn cầu Tập đoàn Hoàng gia De Heus cho biết: Là tập đoàn gia đình ở Hà Lan, De Heus có chiến lược kinh doanh rất khác biệt so với các doanh nghiệp, tập đoàn khác trên thế giới. De Heus đặt ra mục tiêu sẽ là một mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết từ người chăn nuôi với công ty giống, công ty giết mổ đến nhà phân phối trong từng sản phẩm.

Ông Co cho biết: "Chúng tôi hiểu rõ doanh nghiệp chỉ có thể phát triển được khi có mối quan hệ trung thành và chân thành với nông dân. Triết lý làm việc của chúng tôi là làm những thứ mà chúng tôi giỏi. Ở đây, chúng tôi giỏi lĩnh vực chăn nuôi nên sẽ hỗ trợ tốt nhất cho người chăn nuôi. Làm những gì để giúp nông dân, giúp người khác đấy là giá trị cốt lõi để doanh nghiệp phát triển".

"Chúng tôi tin rằng sự phát triển vững chắc của nông dân tạo nền tảng cho sự phát triển nông thôn, và sự phát triển thịnh vượng nông thôn tạo nền tảng cho sự phát triển xã hội"- ông Co De Heus nói thêm.

Ông Co De Heus - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc/CEO toàn cầu Tập đoàn Hoàng gia De Heus chia sẻ về chiến lược kinh doanh của Tập đoàn De Heus. Ảnh: Phạm Hưng

Ông Koen De Heus - đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc/CEO toàn cầu Tập đoàn Hoàng gia De Heus

Chia sẻ về chiến lược phát triển của Tập đoàn, ông Koen De Heus cho biết thêm: De Heus đang sản xuất thức ăn cho các vật nuôi tại trang trại, tập trung mạnh vào con heo, gia cầm, bò sữa, bò thịt, cá, tôm... Đến ngày hôm nay, đây vẫn là mảng đầu tư chính của De Heus. Gần đây, chúng tôi đang bắt đầu mở rộng lĩnh vực con giống và chế biến.

"Theo đó, chúng tôi muốn hợp tác mạnh với các đối tác ở nhiều quốc gia. Ví dụ như tại Việt Nam, chúng tôi đã hợp tác với Tập đoàn Hùng Nhơn trong chăn nuôi giống gia cầm, giống heo. Vai trò của chúng tôi là cung cấp con giống có chất lượng tốt nhất để giúp người chăn nuôi giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh" - vị CEO cấp cao của Tập đoàn De Heus cho biết thêm.

Tại Châu Á, Việt Nam là thị trường quan trọng nhất, lớn nhất của De Heus. Ngoài ra, chúng tôi cũng đầu tư sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Indonesia, Malaysia, Campuchia... Tại châu Âu, 3 thị trường quan trọng nhất là Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha, ngoài ra còn có 1 số thị trường ở châu Phi, Nam Mỹ.

Ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus khu vực châu Á chia sẻ về chiến lược phát triển tại thị trường Việt Nam và khu vực châu Á. Ảnh: Phạm Hưng

Về chiến lược phát triển của De Heus tại Việt Nam và khu vực Châu Á, ông Gabor Fluit - Tổng Giám đốc Châu Á De Heus cho hay: Chiến lược lâu dài của De Heus là không cạnh tranh với người nông dân mà cùng đồng hành, hợp tác và hỗ trợ họ. Tập đoàn De Heus sẽ cung cấp thức ăn chăn nuôi, con giống tốt nhất, chuyển giao kỹ thuật nuôi và bao tiêu đầu ra cho nông dân.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ các nông hộ tiếp cận, áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong chăn nuôi; cùng tìm ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông dân. Bởi người chăn nuôi thành công, thì chúng tôi mới thành công" - ông Gabor cho hay.

Tiết lộ thêm về những kinh nghiệm hay trong chăn nuôi, ông Co De Heus nhấn mạnh: "Theo kinh nghiệm của tôi, người chăn nuôi heo, gia cầm muốn thành công thì phải quan tâm tới 4 vấn đề lớn: Chất lượng nguồn nước tốt; không khí, nhiệt độ trong trang trại đảm bảo cho con vật sinh trưởng thuận lợi; có thức ăn chăn nuôi tốt và cuối cùng là phải có con giống tốt".

"Ở Hà Lan 3 năm trước, nếu 1 trại heo giống đạt năng suất 30 con/nái/năm đã là rất ấn tượng, nhưng bây giờ một số trại còn đạt tới 40 con heo con/nái/năm. Nhờ áp dụng kinh nghiệm, công nghệ hiện đại mà ngành chăn nuôi của Hà Lan đã phát triển rất nhanh" - ông Co chia sẻ.

Sau hơn 13 năm có mặt tại Việt Nam, De Heus luôn coi Việt Nam là "sân nhà" của mình. Đến nay, De Heus đã vươn lên là công ty có quy mô sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản lớn nhất hiện nay, với 23 nhà máy và nằm trong danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.