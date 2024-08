TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thực hư thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù; bẫy chuột gây chết người

Thực hư thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù

Ngày 30/8, mạng xã hội xôn xao thông tin bà Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) sẽ được ra tù trước dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Thông tin bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù dịp Lễ Quốc khánh 2/9 được lan truyền trên mạng. (Đồ hoạ: Ý Linh). Nguồn: NLĐO

Một nguồn tin cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng hiện đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam An Phước thuộc Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Cục VIII) - Bộ Công an, trú đóng trên địa bàn xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Nguồn tin khẳng định bà Nguyễn Phương Hằng không có trong danh sách được giảm án dịp Lễ Quốc khánh 2/9 như mạng xã hội lan truyền. "Trong số danh sách được giảm án đợt này, Trại giam An Phước không có tù nhân nào là Nguyễn Phương Hằng" - nguồn tin cho hay.

Trước đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án Nguyễn Phương Hằng. Tòa tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù, các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1 đến 2 năm tù, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Được biết, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Đồng thời, đặc xá cũng là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân, là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân...

Dùng điện bẫy chuột gây chết người, một nông dân bị tạm giữ hình sự

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Hồ Văn Út (sinh năm 1966, trú xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.

Hiện trường vụ việc. Nguồn: NLĐO

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 29/8, Hồ Văn Út điều khiển xe mô tô và mang theo 2 cái bình ắc quy, cục biến điện đến ruộng lúa của mình thuộc khu vực tổ 13, ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Tại đây, Hồ Văn Út đã đấu nối để chuyển từ điện một chiều sang điện xoay chiều rồi kẹp vào dây chì đã được giăng trước đó để bẫy chuột và dùng đèn chóp màu đỏ cắm ba góc ruộng để báo hiệu. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Hồ Văn Út điều khiển xe mô tô chạy về nhà để uống nước.

Tuy nhiên, sau khi về nhà uống nước, Hồ Văn Út đã quay lại thì phát hiện ông Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1978, trú tại địa phương) bị điện bẫy chuột giật tử vong, trên lưng Hải có mang theo bình điện và xiệt dùng để xiệt cá. Sau đó, Hồ Văn Út thông báo cho người dân gần đó biết và đến Công an xã Phú Bình trình báo sự việc.

Tang vật tại hiện trường. Nguồn: NLĐO

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra kết hợp cùng Phòng kỹ thuật hình sự và Công an huyện Phú Tân tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Cảnh báo của công an: Thời gian qua, tình trạng người dân sử dụng điện để đánh bắt cá và diệt chuột bảo vệ lúa và hoa màu dẫn đến chết người, diễn biến phức tạp. Để tránh những vụ án thương tâm từ việc sử dụng điện để diệt chuột trong thời gian tới, ngoài việc lực lượng công an các địa phương phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao nhận thức, có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản, mùa màng của gia đình, không gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như tính mạng của con người; trong quá trình lao động, sản xuất, người dân phải nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật, tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy diệt chuột bảo vệ lúa, hoa màu… trái phép.

Việc sử dụng điện để bẫy, diệt chuột, đánh bắt cá, bảo vệ lúa và hoa màu… nếu gây hậu quả chết người thì sẽ bị xử lý hình sự về tội “Giết người”.

Án tử hình với đối tượng đâm thượng úy công an tử vong

Ngày 30/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (27 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) tử hình về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 740 triệu đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Trần Quang Anh bị phạt 10 năm tù; Phạm Thành Trung bị phạt 7 năm và Nguyễn Văn Mạnh lĩnh 3 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Trần Trọng Gia Bảo (đứng trước) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên tử hình. Ảnh: PV



Theo cáo trạng, Trần Quang Anh đã nhiều lần đặt mua ma ma túy của người lạ, sau đó chia ra từng túi nhỏ hoặc đóng thành các điếu thuốc lá để bán cho Bảo và các đối tượng khác ở huyện Nghi Xuân. Mạnh và Trung là những đối tượng có nhiệm vụ đi giao ma túy và tìm đầu mối để bán cho Quang Anh.

Sau khi báo với lực lượng chức năng gần đó, thượng úy Hiếu đã áp sát yêu cầu Bảo và Mạnh giao nộp tang vật. Lúc này, Bảo đến quầy hoa quả gần đó lấy dao dài hơn 23cm, cất giấu sau lưng và bất ngờ đâm vào ngực trái thượng úy Hiếu.

Trần Quang Anh (23 tuổi) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây bán ma túy, bị tuyên án 10 năm tù. Ảnh: PV

Khi anh Hiếu ngã, đối tượng Bảo vẫn tiếp tục tấn công, người dân xung quanh cùng lực lượng chức năng đã phát hiện khống chế Bảo. Đồng thời, đưa thượng úy Trần Trung Hiếu đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, (Nghệ An). Tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đồng chí Trần Trung Hiếu đã tử vong vào ngày 17/11/2023.

Trước đó, khoảng gần 16h ngày 13/11/2023, tại khu vực đền Chợ Củi thuộc thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, Thượng úy Trần Trung Hiếu (cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện Trần Trọng Gia Bảo và Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, trú tại TP.Vinh, Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ Trần Quang Anh; Phạm Thành Trung; Nguyễn Văn Mạnh cùng trú ại TP.Vinh (Nghệ An) vì có liên quan đến vụ án trên.

Bắt Giám đốc văn phòng đăng ký đất đai vì nhận hối lộ

Ngày 30/8, một lãnh đạo Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã bắt tạm giam ông Lê Phạm Bình (50 tuổi, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp) về tội Nhận hối lộ.

Ông Lê Phạm Bình, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp bị bắt giữ vì nhận hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, ông Bình từng giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp và nay là Giám đốc của đơn vị này.

Từ năm 2021 đến năm 2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Bình đã 2 lần nhận tiền của bà L.T.B.T. (cán bộ địa chính xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) để làm thủ tục đo đạc, cấp trích lục bản đồ địa chính cho người dân và chiếm đoạt trên 21 triệu đồng.

Ông Bình cũng được xác định đã 2 lần nhận tiền của một hộ dân (trú tại thị trấn Ea Súp) với số tiền 63 triệu đồng để làm thủ tục đo đạc, cấp trích lục bản đồ địa chính.

Công an huyện Ea Súp đang tiếp tuc điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.

Đi qua ngầm, 2 học sinh ở Hòa Bình bị nước lũ cuốn trôi

Trưa 30/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đinh Công Trà, Chủ tịch UBND xã Cư Yên (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) xác nhận, đã tìm thấy 1 thi thể trong vụ 2 học sinh ở Hòa Bình bị nước lũ cuốn trôi.

Khoảng 60 người được huy động tham gia tìm kiếm 2 học sinh bị lũ cuốn trôi tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Người dân cung cấp.



Theo báo cáo của UBND xã Cư Yên, vào khoảng 9 giờ ngày 30/8, UBND xã Cư Yên nhận được tin báo của Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cư Yên về việc phát hiện hai học sinh trên đường đi học về qua ngầm Bai Mới ̣̣̣(đường từ xóm Hợp Phong đi xóm Phú Ngọc), bị nước lũ cuốn trôi.

Danh tính hai học sinh là Nguyễn Việt L (SN 2012), học sinh lớp 7, Trường TH&THCS Cư Yên, trú tại xóm Gò Mè, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình và Lê Thị Thúy H (SN 2016), học sinh lớp 3, trú tại xóm Phú Ngọc, xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình.

Nhận được tin báo lãnh đạo địa phương đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Ban chỉ đạo huyện, PC07 lực lượng cứu nạn cứu hộ và gia đình tìm kiếm. Đến thời điểm 10 giờ 45 phút cùng ngày đã tìm được Lê Thị Thuý H trong tình trạng đã tử vong. Hiện tại lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm học sinh còn lại.

Theo ông Đinh Công Trà, Chủ tịch UBND xã Cư Yên, vào buổi sáng, mưa nhỏ, nước chảy qua ngầm vẫn đang bình thường. Khi các cháu đi qua ngầm, lũ quét đến bất ngờ khiến hai cháu không kịp xử lý và bị nước lũ cuốn trôi.