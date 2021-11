CEO Leflair: “Sopa chính thức IPO sẽ giúp Leflair tăng hiệu quả kinh doanh cho đối tác, thêm nhiều ưu đãi cho người dùng!”

Đồng thời, ghi nhận số đơn hàng kỷ lục, tăng gấp 6 lần so với thời điểm chính thức mở giao dịch 1 tháng trước.



Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với Bà Ngô Thị Châm, Giám đốc điều hành Leflair tại Việt Nam về sự tăng trưởng đáng kinh ngạc này:

Bà Ngô Thị Châm, Giám đốc điều hành Leflair tại Việt Nam.

Thưa Bà, dường như Leflair và "gia đình Sopa" đang liên tiếp ghi nhận những tin vui bất chấp những ảnh hưởng của dịch Covid còn đang kéo dài?

- Leflair ghi nhận số đơn hàng kỷ lục, tăng gấp 6 lần so với thời điểm chính thức mở giao dịch vào tháng trước. Lượng đặt hàng có doanh số vượt qua hai chữ số, tăng đều từ những tuần đầu tiên chạy thử đã tiếp tục tăng trưởng nhanh khó tin ngay sau khi nền tảng chuyển qua giai đoạn nhận giao dịch chính thức và trở nên thuận lợi hơn khi các thành phố lớn chính thức nới lỏng giãn cách do Covid. Đây thực sự là một kết quả đầy vui mừng cho nền tảng và đội ngũ vận hành Leflair nói riêng và chủ đầu tư Society Pass (Sopa) nói chung. Kết quả kinh doanh này cũng được ghi nhận là mức tăng trưởng kinh ngạc, giúp Leflair đạt tổng doanh số vượt gấp 3 lần so với kỳ vọng của đội ngũ Leflair và chủ đầu tư Sopa.

Cùng với tình hình kinh doanh thuận lợi, Leflair còn có thêm nhiều lợi thế kinh doanh mới ngay sau khi Society Pass (Sopa) chính thức IPO và niêm yết trên Nasdaq với mã giao dịch SOPA vào ngày 09/11/2021, dự kiến thu về khoảng 26 triệu đô la Mỹ nhằm tái đầu tư vào hệ sinh thái Sopa, trong đó có thương hiệu Leflair. Đây là tin vui cho hệ sinh thái Sopa và tôi tin đây là bước đệm cho những kế hoạch tương lai của Leflair cũng như các công ty nền tảng thuộc hệ thống.

Vậy đâu là yếu tố giúp Leflair có những kết quả kinh doanh đáng kinh ngạc này?

- Chúng tôi tự hào về sự nỗ lực của toàn bộ đội ngũ nhân sự Leflair. Chúng tôi chính thức quay lại thị trường Việt Nam trong bối cảnh mùa dịch covid đang diễn biến nghiêm trọng, vì vậy, cần sự nỗ lực 200% từ đội ngũ vận hành nhằm giảm thiểu những khó khăn. Bên cạnh đó, yếu tố tiên quyết cho cuộc lội ngược dòng lần này chính là sự tin tưởng và chiến lược đầu tư đúng đắn của chủ đầu tư Sopa.

Leflair đạt tổng doanh số vượt gấp 3 lần so với kỳ vọng sau khi nhận số đơn hàng kỷ lục, tăng gấp 6 lần sau 01 tháng chính thức mở giao dịch.

Đội ngũ Leflair đã làm gì để nhanh chóng lấy lại niềm tin từ khách hàng, thúc đẩy kinh doanh tăng trưởng nhanh chóng?

- Sự tin tưởng và quyết tâm của chủ đầu tư Sopa vào những giá trị cốt lõi mà thương hiệu Leflair từng xây dựng trong 5 năm qua tại Việt Nam và sẽ còn tiếp tục mang theo trong tương lai, chính là nền tảng quan trọng để Leflair mới xuất hiện tự tin hơn. Ngay khi trở thành chủ sở hữu mới hợp pháp của Leflair, Society Pass đã chuyển một đội ngũ quản lý mới qua phụ trách quản lý vận hành của Leflair nhằm đảo bảo sự phát triển bền vững và kế hoạch mở rộng của công ty trong tương lai.

Ngay từ giai đoạn beta chạy thử, nền tảng Leflair mới với sự quản lý, kết nối cùng hệ sinh thái riêng của Sopa đã được những kết quả rất tích cực. Hệ thống vận hành chặt chẽ và tinh gọn hơn. Rất nhiều quy trình và kênh quản lý đã tận dụng tối đa công nghệ nhằm nâng cao độ hiệu quả cho việc vận hành Leflair. Ngoài ra, do đây là thương vụ mua lại platform nên chúng tôi cũng đã tận dụng được tối đa những bài học từ lịch sử hoạt động của Leflair.

Về vận hành, do dịch bệnh và lệnh giãn cách để tập trung phòng chống dịch nên ban đầu chúng tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có những giải pháp khắc phục khá nhanh và hiệu quả như: Tăng ưu đãi cho khách hàng khi thanh toán đơn hàng qua thẻ để "giữ chân" các sản phẩm có deal hot. Leflair cũng đã ký hợp tác với TikiNow để trở thành đối tác giao nhận, thông qua sự kết nối hệ thống giữa Leflair và TikiNow với đội ngũ giao nhận có kinh nghiệm để đảm bảo cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc KH available 24/7 giúp cho việc huỷ, trả đơn hàng cũng dễ dàng nhất có thể.

Ngày 09/11/2021, Society Pass (Mỹ) chính thức IPO và niêm yết trên Nasdaq với mã giao dịch SOPA.

Society Pass, chủ sở hữu mới kiêm nhà đầu tư chính của Leflair vừa chính thức IPO và niêm yết trên Nasdaq. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của Society Pass nói chung cũng như Leflair nói riêng?

- Theo thông tin chung của chúng tôi được chia sẻ thì ngay sau khi chính thức IPO và niêm yết trên Nasdaq với mã giao dịch SOPA vào ngày 09/11/2021, Society Pass (Mỹ) – cũng là chủ sở hữu mới kiêm nhà đầu tư chính của Leflair chính thức công bố chào bán 2.888.889 cổ phiếu phổ thông với mức giá 9 đô la mỗi cổ phiếu, dự kiến thu về khoảng 26 triệu đô la Mỹ nhằm tái đầu tư vào hệ sinh thái Sopa, trong đó có nền tảng mua sắm hàng hiệu giá tốt Leflair.

Số vốn huy động được từ IPO được đánh giá sẽ là nguồn lực để mở rộng nền tảng thông qua việc mua lại các công ty thương mại điện tử và ứng dụng trong khu vực, đặc biệt tập trung vào nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh tại khu vực và thế giới như Việt Nam, Philipines, Indonesia cùng các thị trường mới khác cũng đang được chú trọng như Ấn Độ và Bangladesh. Có thể nói, cùng với tình hình kinh doanh thuận lợi hiện tại, Leflair sẽ còn có thêm nhiều lợi thế kinh doanh mới với sự đầu tư mạnh tay từ Sopa sau khi IPO.



Vậy người dùng sẽ được lợi gì với một Leflair được đầu tư mạnh tay từ Sopa sau IPO?

- Leflair sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, triển khai ứng dụng mua sắm Leflair app trên Android và iOS, mang thêm nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng và gia tăng hiệu quả doanh thu cho các đối tác cung cấp. Người dùng Leflair cũng sẽ có cơ hội tiếp cận các deal giá tốt trên các nền tảng khác trong cùng hệ sinh thái Sopa, từ thương mại điện tử, du lịch, hậu cần thông minh (smart logistics) cho đến Nhà Hàng & Ăn Uống (F&B). Đây cũng là thế mạnh của hệ sinh thái Society Pass vốn được định vị là một nền tảng loyalty hàng đầu, kết nối các công ty công nghệ, các nền tảng thương mại điện tử tiềm năng trong khu vực ĐNA.

Cảm ơn bà!