CEO tỷ phú của Xiaomi tung 10 tỷ USD làm xe điện: Miếng bánh không thể cưỡng

Theo một bài đăng mà ông chia sẻ trên Weibo- dịch vụ mạng xã hội tựa Twitter của Trung Quốc, doanh nhân tỷ phú này đã hỏi bạn bè trong ngành ô tô cũng như tích cực đọc sách để hiểu rõ hơn về lĩnh vực này. Cá nhân Lei đang dẫn đầu dự án 10 tỷ USD để sản xuất xe điện mang thương hiệu Xiaomi vào năm 2024. Kế hoạch đầu tư khoảng 10 tỷ USD trong thập kỷ tới vào sản xuất ô tô điện cho thấy Xiaomi đã bắt tay vào cuộc đại tu lớn nhất từ trước đến nay để thâm nhập vào thị trường xe điện đang bùng nổ của Trung Quốc.

Người đồng sáng lập Xiaomi Corp. Lei Jun có thể bận rộn ra mắt điện thoại thông minh mới, nhưng có vẻ như ông ấy vẫn đang tập trung vào tham vọng sản xuất ô tô điện của mình. Ảnh: @AFP.

Tỷ phú đồng sáng lập Lei Jun đã tuyên bố lãnh đạo một bộ phận độc lập mới và dẫn đầu cuộc hành trình của gã khổng lồ điện thoại thông minh vào lãnh thổ rộng lớn nhưng xa lạ, trong nỗ lực mà ông gọi là nỗ lực khởi nghiệp lớn cuối cùng của mình.

Xiaomi không có kế hoạch mời các nhà đầu tư bên ngoài vào dự án vì công ty muốn toàn quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh xe hơi, ông nói thêm. "Đây sẽ là dự án khởi nghiệp cuối cùng trong sự nghiệp của tôi".

Trong một tiết lộ mới nhất, Lei đã biên soạn một danh sách các tài liệu để đọc cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần của Trung Quốc, đầy rẫy các nội dung tiểu sử, các bí mật chế tạo, khuyến nghị liên quan trong ngành của cựu Giám đốc điều hành Volkswagen AG Ferdinand Piech's Auto, Biographie và nhiều tài liệu bí truyền khác về sản xuất ô tô như cuốn "Hệ thống sản xuất Toyota: Sản xuất ngoài quy mô lớn" của kỹ sư Taiichi Ohno.

Lei nói về cuốn hồi ký năm 2002 của Piech: "Đây là một bài đọc ngắn để hiểu những câu chuyện đan xen đằng sau những thương hiệu lớn như Porsche, Bugatti và Bentley. "Piech đã làm rất tốt khi đặt ra lịch sử của ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu".

Cũng nằm trong danh sách đọc của Lei là "1000 ngày ở Thượng Hải: Câu chuyện về Volkswagen của Martin Posth",- người đã xây dựng nhà máy ô tô liên doanh Trung Quốc-Đức đầu tiên vào những năm 1980.

Một cái nhìn lướt qua về những cái tên khác mà Lei ngưỡng mộ đang được tiết lộ, bao gồm Enzo Ferrari, Billy Durant, Soichiro Honda - những người của thế kỷ trước trong ngành công nghiệp ô tô hay như Lei đã nói, họ là "những anh hùng". Người đàn ông 52 tuổi, cũng là giám đốc điều hành của Xiaomi, đã nói rằng xe điện sẽ là nỗ lực khởi nghiệp cuối cùng của ông ấy.

Gã khổng lồ công nghệ này đang nhắm đến việc hợp tác sản xuất với Công ty TNHH Tập đoàn Ô tô Bắc Kinh để có được giấy phép sản xuất ô tô sau khi gặp khó khăn trong việc nhận được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Trung Quốc. Nhưng bây giờ họ cần phải chơi khẩn trương để bắt kịp các đối thủ bao gồm các công ty công nghệ lớn khác như Huawei Technologies Co. và Baidu Inc. cũng như các nhà sản xuất ô tô địa phương như BYD Co. và Nio Inc.

Lei vẫn không nản lòng. Ông cho biết gần đây, mảng kinh doanh xe điện sẽ là động lực chính giúp Xiaomi tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt là khi lợi nhuận suy giảm trong bối cảnh điện thoại thông minh toàn cầu sụt giảm. Ông nói trên Twitter rằng: "Cuộc đua xe điện của Xiaomi chỉ mới bắt đầu".

CEO Lei Jun: Xiaomi đã không bỏ lỡ cuộc đua trong ngành công nghiệp xe điện

Vị CEO này nghe có vẻ khá tham vọng và thậm chí còn nói trong cuốn sách của mình rằng, thị trường xe điện là sự lựa chọn và con đường duy nhất của công ty.

Lei Jun, người sáng lập và CEO của công ty công nghệ Trung Quốc Xiaomi, vào ngày 8 tháng 9 đăng trên Twitter với nội dung rằng: "Tesla bước vào ngành công nghiệp xe điện đi trước chúng tôi hơn 10 năm. Một số người nghĩ rằng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội tham gia thị trường, nhưng tôi không đồng ý. Cuộc đua chỉ mới bắt đầu và tôi nghĩ rằng Xiaomi có rất nhiều cơ hội".

CEO Lei Jun: Xiaomi đã không bỏ lỡ cuộc đua trong ngành công nghiệp xe điện. Ảnh: @AFP.

Dự án sản xuất ô tô của Xiaomi dường như đã đạt được tiến độ nhanh hơn trong năm nay. Vào ngày 22 tháng 3, công ty đã tiết lộ báo cáo tài chính năm tài chính 2021 của mình, cho thấy đội ngũ R&D của họ đã vượt quá 1.000 người và mẫu ô tô đầu tiên sẽ được sản xuất hàng loạt vào nửa đầu năm 2024. Theo kết quả hoạt động quý II của công ty, chi phí kinh doanh sáng tạo của họ trong lĩnh vực xe điện thông minh là 611 triệu nhân dân tệ (88,3 triệu USD).

Vào tháng 7/2022, Lei Jun đã xuất bản một đoạn video về một bài kiểm tra trên đường, bằng công nghệ lái xe tự động của riêng mình lần đầu tiên và nói rằng nhóm của ông đã xây dựng chiến lược bố trí kỹ thuật của các thuật toán tự hành nâng cao. Ông cũng tiết lộ rằng công nghệ lái xe tự động của công ty đã bước vào giai đoạn thử nghiệm và 140 xe thử nghiệm được lên kế hoạch trong giai đoạn đầu, sẽ được đưa vào thử nghiệm trên đường bộ khắp Trung Quốc.

Vào ngày 28 tháng 8, Lei Jun cũng đăng một bức ảnh mô tả một trong những chiếc xe thử nghiệm lái xe tự động của công ty trên Weibo kèm chú thích: "Có ai nhìn thấy chiếc xe thử nghiệm lái xe tự động của chúng tôi không?".

Ngoài ra, một cuốn sách mới mang tên "Những suy nghĩ kinh doanh của Xiaomi Corp" (Bản tiếng Trung), do chính Lei Jun viết và Xu Jieyun biên soạn, đã được xuất bản vào ngày 1 tháng 8. Cuốn sách cũng tiết lộ thông tin sâu rộng về sứ mệnh kinh doanh sản xuất xe của Xiaomi. Lei Jun đã nói trong cuốn sách rằng đối với Xiaomi, chế tạo ô tô là xu hướng phát triển chung của họ và không có sự lựa chọn nào khác. Đây cũng là một trong những quyết định quan trọng nhất trong lịch sử của Xiaomi.

Những người quen thuộc với vấn đề này tin rằng, chiếc ô tô đầu tiên do Xiaomi sản xuất sẽ là một chiếc sedan được trang bị hệ thống LiDAR có giá khoảng 300.000 CNY (43.000 USD), trong khi những người khác nói rằng sẽ có một số mẫu xe khi ra mắt dao động từ 200.000 CNY (29.000 USD) đến 300.000 (43.000 USD).

Ngoài ra, tờ Baobian đưa tin rằng một số nhân viên của Xiaomi cho biết, chiếc xe nguyên mẫu kỹ thuật của công ty đã cơ bản hoàn thành và hiện nó đang trong giai đoạn tích hợp phần mềm. Dự kiến, quá trình này có thể hoàn thành vào khoảng giữa tháng 10 năm nay, sau đó sẽ bước vào quá trình thử nghiệm tiếp theo.