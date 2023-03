Chaeyoung (TWICE) bị chỉ trích vì mặc áo in hình biểu tượng gây tranh cãi Chaeyoung (TWICE) bị chỉ trích vì mặc áo in hình biểu tượng gây tranh cãi

Nữ ca sĩ Chaeyoung (TWICE) đã phải xin lỗi công chúng vì hành động trên.

Bình luận 0

Nữ ca sĩ Chaeyoung của ban nhạc TWICE mới đây đã buộc phải xin lỗi trên mạng xã hội, sau khi cô đăng tải hình ảnh mình mặc một chiếc áo có biểu tượng phát xít. Điều này xảy ra chỉ vài ngày sau khi nữ ca sĩ K-pop mặc chiếc áo in biểu tượng nhóm cuồng giáo QAnon biểu diễn trong một chương trình truyền hình âm nhạc. Trong bức ảnh hiện tại đã bị xóa, Chaeyoung tạo dáng và mặc một chiếc áo sơ mi có hình chữ thập của Sid Vicious - liên quan đến Adolf Hitler và đảng Đức Quốc xã. Chaeyoung (TWICE) bị chỉ trích vì mặc áo in hình biểu tượng Phát xít Những trang phục gây tranh cãi của Chaeyoung (TWICE). (Ảnh: IG). "Xin chào, tôi là Chaeyoung của TWICE. Tôi thành thật xin lỗi về bài đăng vừa qua trên Instagram. Tôi đã không nhận ra chính xác ý nghĩa của chữ Vạn nằm nghiêng trên chiếc áo phông tôi mặc. Tôi vô cùng xin lỗi vì đã không xem xét kỹ lưỡng khiến dư luận lo lắng. Tôi sẽ chú ý tuyệt đối trong tương lai để ngăn chặn bất kỳ tình huống tương tự nào xảy ra lần nữa. Một lần nữa chân thành xin lỗi", cô chia sẻ trên trang cá nhân. Công ty quản lý của TWICE là JYP cũng đã lên tiếng và nhận trách nhiệm. "Về bài đăng trên Instagram của Chaeyoung, chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã không hiểu đúng ý nghĩa của chữ Vạn nghiêng trên áo. Chúng tôi đã không xem xét kỹ lưỡng từ phía hãng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc. Chúng tôi sẽ hết sức chú ý trong tương lai để ngăn chặn tình trạng này tái diễn", công ty này cho hay. Trước đó, Chaeyoung cũng đã biểu diễn với chiếc áo phông có khẩu hiệu QAnon. Khẩu hiệu và logo có liên quan đến phong trào chính trị cực hữu nảy sinh vào năm 2017 và được biết đến với việc truyền bá các thuyết âm mưu bằng hình ảnh để bảo vệ cựu Tổng thống Donald Trump. Nữ ca sĩ Chaeyoung. (Ảnh: IT). Người hâm mộ của nhóm đã nhận xét rằng, Chaeyoung có thể đã không biết ý nghĩa của những biểu tượng có vấn đề khi cô ấy mặc chúng và thay vào đó, họ chỉ trích vào các nhà tạo mẫu của cô ấy vì đã không nhận ra lịch sử gắn liền với trang phục. Vụ việc này gián tiếp ảnh hưởng tới tên tuổi của ban nhạc và nữ ca sĩ. Đặc biệt, họ đang đạt được những thành công nhất định. TWICE gần đây đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 với việc phát hành mini-album thứ 12 của họ mang tên "Ready to Be". Sự khác biệt trong hiểu biết văn hóa về biểu tượng đã từng gây ra nhiều rắc rối trong quá khứ. Hoàng tử Harry và Harry Hamlin đã bị chỉ trích vì mặc trang phục Halloween có hình chữ vạn. Paul Hollywood gần đây cũng bị chỉ trích khi mặc trang phục của Đức Quốc xã cho bữa tiệc Halloween. Các ngôi sao K-pop cũng từng vướng phải biểu tượng này trong quá khứ. Hãng âm nhạc Hàn Quốc RBW đã đưa ra lời xin lỗi sau khi một thành viên của nhóm nhạc nữ Purple Kiss mặc một bộ trang phục có hình Reichsadler, biểu tượng đại bàng và chữ vạn của Đức Quốc xã trong một buổi chụp ảnh. Ái nữ nhà Tom Cruise - Katie Holmes dấn thân vào showbiz 22/03/2023 08:30 22/03/2023 08:30

Lý Á Bằng bị vợ "tố" phân biệt con riêng, con chung 22/03/2023 06:15 22/03/2023 06:15 Đinh Đang (Variety) Chia sẻ