Mới đây, giọng hát ái nữ nhà Tom Cruise - Katie Holmes là Suri Cruise được cất lên ngay phần đầu bộ phim "Alone Together" do chính mẹ ruột làm đạo diễn và đóng chính. Suri hát "Blue Moon" - ca khúc từng được minh tinh Diane Keaton trình diễn trong bộ phim "And So It Goes" năm 2014. Bản cover nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của khán giả mến mộ.

Ái nữ nhà Tom Cruise - Katie Holmes dấn thân vào showbiz

Suri Cruise hát "Blue Moon". (Clip: YouTube).

"Con bé cực kỳ, cực kỳ tài năng. Con bé nhận lời và thu âm, tôi để con bé làm tất cả những gì nó muốn. Đó là cách tôi định hướng mọi thứ. Kiểu như là bày ra cách mà mọi người đều muốn và để họ làm phần của họ. Tôi luôn muốn hướng đến cấp độ hoàn hảo nhất của tài năng, chính vì vậy tôi đã ngỏ lời hỏi con bé", mẹ ruột Katie Holmes tự hào chia sẻ về con gái.

Trước đó, Katie Holmes từng nhiều lần thể hiện tình yêu với con gái. Năm 2014, cô nói trong một câu chuyện trang bìa của Glamour: "Tôi không biết tình yêu của mình dành cho Suri nhiều như thế nào nữa. Nó thực sự choáng ngợp. Mỗi ngày tôi đều có khám phá mới về cô bé".

Trong lần xuất hiện vào tháng 8/2014 trên chương trình Today, Holmes nhấn mạnh rằng, cô ưu tiên cho những điều mà con gái cần hơn của bản thân.

Suri Cruise. (Ảnh: IT).

Holmes nói: "Điều quan trọng nhất đối với tôi bây giờ là muốn con bé biết rằng: "Con là tất cả". Tất cả những điều mà tôi làm bây giờ đều là dành cho Suri".

Suri Cruise sinh ngày 18/4/2006 tại Santa Monica, California, Hoa Kỳ. Cô là kết quả tình yêu của Tom Cruise và nữ diễn viên Katie Holmes. Vào năm 2005, Tom Cruise đã chi 4 tỷ đồng mua chiếc máy siêu âm 4 chiều để nhìn ngắm đứa con trong bụng.

Là con gái của cặp sao nổi tiếng Hollywood nhưng Suri sống giản dị, bình lặng ở New York như bạn bè cùng trang lứa. Cô bé tuổi teen hội tụ đầy đủ nhan sắc, tài năng để trở thành một ngôi sao nhí nhưng Katie không khuyến khích con vào showbiz quá sớm, thay vào đó cô để con phát triển tự nhiên.

Mẹ con Katie Holmes và Suri Cruise. (Ảnh: IT).

Hiện tại, Suri Cruise vẫn sống hạnh phúc bên mẹ nhưng khán giả vẫn tò mò không biết mối quan hệ của cô bé với người bố quyền lực Tom Cruise ra sao sau 10 năm kể từ lần cuối cùng 2 bố con xuất hiện bên nhau. Theo tờ Us Weekly, toà án cho phép Tom Cruise gặp con gái nhiều nhất là 10 ngày/tháng. Tuy nhiên, nam tài tử này lại từ chối gặp con.

Năm 2013 là khoảng thời gian cuối cùng Tom Cruise và Suri Cruise gặp gỡ nhau. Được biết, Tom bị cấm gặp con gái vì Suri không thuộc giáo phái nam tài tử này gia nhập.