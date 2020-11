Chăn bò, nuôi gà… tài sản của tỷ phú Trần Đình Long “nhảy số” hàng chục tỷ/ngày

Tài sản tỷ phú Trần Đình Long "nhảy số" hàng chục tỷ mỗi ngày

Vượt qua nữ tỷ phú USD Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long vươn lên vị trí người giàu thứ 2 trên thị trường chứng khoán Việt Nam. "Vua thép" Trần Đình Long hiện có khối tại sản (tính đến 25/11) gần 30.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản CEO Vietjet Air là hơn 25.262 tỷ đồng.

Với giá trị tài sản ròng đạt 1,7 tỷ USD tính đến cuối ngày 25/11 theo thống kê của Forbes, hiện "vua thép" Trần Đình Long đã trở thành tỷ phú USD thứ 3 của Việt Nam trong bảng xếp hạng của Forbes, vượt qua cả ông Hồ Hùng Anh (Chủ tịch Techcombank); ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch Masan) và gia đình ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Thaco). Hai vị trí dẫn đầu vẫn là Chủ tịch Phạm Nhật Vượng của Tập đoàn Vingroup và CEO Nguyễn Thị Phương Thảo của Vietjet Air.

"Vua thép" Trần Đình Long trở thành tỷ phú USD thứ 3 của Việt Nam trong bảng xếp hạng của Forbes

Được biết, ông Trần Đình Long từng lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes năm 2018, nhưng sau đó bị loại khỏi danh sách này trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020.

Trong thời gian gần đây, cổ phiếu của Tập đoàn Hòa Phát do ông Long làm Chủ tịch liên tục tăng giá và hiện đã lên cao gấp hơn 2 lần so với đáy hồi tháng 3/2020, khi thị trường chứng khoán lao dốc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngày 24/11 vừa qua, quỹ đầu tư PENM III Germany GmbH & Co. KG ("PENM III") đã gửi thông báo đăng ký bán 76,5 triệu cp của HPG tới Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Thị trường lập tức phản ứng với thông tin kể trên bằng một phiên giảm điểm mạnh của cổ phiếu HPG trong hôm qua ngày 25/11. Tuy nhiên, so với đầu năm thị giá của cổ phiếu HPG vẫn tăng 51%.

Nhờ vậy, tài sản của ông chủ Hòa Phát liên tục "nhảy số", có tăng có giảm song kể từ đầu năm tới nay, "vua thép" có thêm chục nghìn tỷ đồng sau 11 tháng. Với khoảng 30.000 tỷ đồng ở thời điểm hiện tại, bình quân tài sản trên sàn của "vua thép" tăng khoảng 30 tỷ mỗi ngày kể từ đầu năm đến nay.

Thị giá HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng phi mã, tài sản của tỷ phú Trần Đình Long tăng hàng chục tỷ mỗi ngày

"Tay ngang" nuôi bò, chăn gà... thu tiền tỷ

Cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát tăng phi mã trong bối cảnh kết quả kinh doanh của công ty khởi sắc. Doanh thu thuần quý III/2020 đạt 24.685 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 3.785 tỷ đồng, tăng 110%, và là quý có kết quả tốt nhất từ trước tới nay.

Sau 9 tháng, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu thuần 64.340 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 8.845 tỷ đồng, tương ứng tăng 41% và 56% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát ghi nhận hơn 4 triệu tấn thép thô, gấp 2 lần năm 2019. Trong đó, thép xây dựng thành phẩm đạt gần 2,5 triệu tấn, còn lại là phôi thép, thép cuộn cán nóng (HRC). Riêng thép thành phẩm tăng 27% so với cùng kỳ. Thị phần thép Hòa Phát đạt 32,6%.

Tỷ phú Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát

Bên cạnh mảng kinh doanh truyền thống cốt lõi là thép, nông nghiệp trở thành một động lực mới của Hòa Phát khi mang về hàng nghìn tỷ đồng lợi nhuận cho Tập đoàn này.

Tại dịp kỷ niêm 5 năm thành lập Công ty Nông nghiệp Hòa Phát ngày 17/11 vừa qua, "vua thép" Trần Đình Long đề cập: "5 năm làm nông nghiệp, chúng ta đã làm được rất nhiều việc và định hình vị thế trên thị trường. Hiện tại, cứ 2 con bò Úc ở Việt Nam thì có một con của Hòa Phát, đứng đầu cả nước. Đây là minh chứng rõ nhất của việc chúng ta luôn làm đến nơi đến chốn ở bất cứ ngành nghề nào".

Theo đó, năm 2016, doanh thu từ mảng nông nghiệp của Hòa Phát chưa đến 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận chưa đầy 30 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2019, nông nghiệp mang về cho Hòa Phát gần 8.000 tỷ đồng doanh thu và 558 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng hơn 20 lần sau 4 năm.

Đặc biệt sau 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận từ nông nghiệp của Hòa Phát lên tới 1.296 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với kết quả cả năm 2019, dù doanh thu chưa đến 8.000 tỷ đồng. Riêng quý gần nhất, lợi nhuận từ mảng nông nghiệp của Hòa Phát của ông Trần Đình Long tăng đột biến lên 455 tỷ đồng, gấp 5.5 lần cùng kỳ.

Lãnh đạo Hòa Phát cho biết, Tập đoàn này đang chiếm hơn 50% thị phần bò Úc tại Việt Nam, đứng đầu về sản lượng trứng gà sạch ở khu vực phía Bắc với 550.000 quả/ngày. Công ty dự kiến cung cấp cho thị trường 150.000 con bò Úc, khoảng 250.000 con heo thương phẩm và 700.000 trứng gà mỗi ngày vào cuối năm nay.

Mục tiêu của "vua thép" đến năm 2022 sẽ đạt sản lượng tối đa 600.000 tấn thức ăn chăn nuôi, 500.000 đầu heo thương phẩm, 250.000 bò thịt và 300 triệu trứng gà sạch mỗi năm. Công ty của tỷ phú Trần Đình Long hướng tới phát triển theo mô hình chuỗi 3F (Feed - Farm - Food).

Dựa trên tình hình kinh doanh khả quan, nhóm phân tích của KBSV ước tính doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của HPG đạt 91.985 tỷ đồng, tăng 45% và 12.405 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. Trong năm 2021, doanh thu của Hòa Phát có thể đạt tới 112.266 tỷ đồng và lợi nhuận trên 15.000 tỷ đồng.