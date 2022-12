Chân dung Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng vừa bị bắt

Ngày 12/12, Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự nội bộ.

Theo đó, ngày 9/12, VKSND tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt, về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Việc khởi tố đối với ông Tùng nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land và Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Cùng ngày, Chứng khoán Trí Việt cũng ra thông báo, việc ông Tùng bị khởi tố là trách nhiệm cá nhân và chưa có kết luận chính thức. Trí Việt khẳng định sự việc trên không tác động hoặc làm thay đổi định hướng trong kinh doanh của công ty và "không ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của cổ đông, khách hàng đang có giao dịch".

Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng vừa bị bắt. Ảnh Trí Việt

Ngay sau đó, TVB cũng thông qua việc cử bà Trần Thị Rồng - Tổng Giám đốc TVB làm người đại diện pháp luật của công ty kể từ ngày 12/12. Qua đó, bà Rồng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, phê duyệt các công việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của TVB.

Đồng thời, ủy quyền cho ông Bùi Minh Tuấn thay mặt HĐQT ký biên bản họp và nghị quyết về việc cử người đại diện pháp luật của công ty.

Trước đó, sau khi thông báo rút khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) TVB, ông Bùi Minh Tuấn đã bất ngờ thông báo rút đơn từ nhiệm.

Theo đơn của ông Tuấn, ông được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT TVB tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/2021. Tuy nhiên, vào ngày 2/12/2022, ông đã có đơn từ nhiệm khỏi vị trí Thành viên HĐQT.

"Hiện nay, tôi đã thu xếp ổn thỏa công việc cá nhân và tiếp tục mong muốn cống hiến cho Chứng khoán Trí Việt. Do đó, tôi làm đơn này xin rút lại đơn từ nhiệm đã gửi ngày 2/12/2022”, đơn xin rút đơn từ nhiệm của ông Bùi Minh Tuấn nêu rõ.

Trước đó, chỉ sau 5 tháng ngồi "ghế nóng", ông Tuấn đã xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT công ty với lý do sức khỏe và điều kiện cá nhân. Ông Tuấn đã đảm nhận vị trí chủ tịch HĐQT Trí Việt từ ngày 6/7/2022. Hiện ông Bùi Minh Tuấn cùng đang là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (HNX: TVC).

Chân dung Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng

Ông Phạm Thanh Tùng (sinh ngày 27/5/1979, quê Bến Tre), có trình độ cử nhân kinh tế, thạc sỹ tài chính.

Ông Tùng từng là giảng viên Học viện Ngân hàng. Năm 2003, ông nhận học bổng chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Trường Ðại học Birmingham (Vương Quốc Anh). Sau khi tốt nghiệp về nước năm 2005, ông Tùng bắt đầu khởi nghiệp.

Thương vụ đầu tiên của ông Phạm Thanh Tùng là mua lại CTCP Chứng khoán Thái Bình Dương - doanh nghiệp thành lập từ năm 2006 và đổi tên thành CTCP Chứng khoán Trí Việt, sau đó thành lập tiếp CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt ngày nay.

Trên báo chí, ông Tùng từng chia sẻ, ông có khát vọng và hoài bão đưa Tập Đoàn Trí Việt thành một tập đoàn tài chính hàng đầu Việt Nam với giá trị thị trường tỷ đô.

Ông Tùng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT của Chứng khoán Trí Việt từ năm 2010 đến tháng 7/2022. Sau 5 tháng gián đoạn, vào đầu tháng 12/2022, ông trở lại vị trí Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt.

Ông Tùng hiện sở hữu trực tiếp 8,35 triệu cổ phiếu TVC và gần 2,78 triệu cổ phiếu TVB. Tổng giá trị thị trường của lượng cổ phần này là hơn 52 tỷ đồng .

Trong quý III/2022, doanh thu của TVB ghi nhận 19,3 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ; lỗ sau thuế hơn 6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 38,7 tỷ đồng. Theo Trí Việt, doanh thu giảm 77% so với cùng kỳ là do thị trường chứng khoán giảm điểm mạnh, giá trị và khối lượng giao dịch giảm nhiều dẫn đến các khoản thu từ tự doanh, phí môi giới và margin đều giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Trí Việt ghi nhận doanh thu đạt 127,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 34,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và 83% so với cùng kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, ngay sau thông tin Chủ tịch bị khởi tố, cổ phiếu TVB, TVC đã "lao dốc không phanh" trong phiên giao dịch ngày 13/12. Cụ thể TVB đã giảm sàn xuống 4.330 đồng/cp và chỉ khớp lệnh 70.300 cổ phiếu. Đây là phiên thứ 2 TVB giảm sàn, so với thời điểm đầu năm 2022, thị giá TVB đã "bốc hơi" gần 82%.

Tương tự, cổ phiếu TVC trong phiên ngày 13/12 cũng giảm sàn xuống 4.800 đồng/cp và chỉ khớp lệnh hơn 87.000 cổ phiếu, dư bán hơn 5,7 triệu đơn vị. Cổ phiếu TVC cũng mất hơn 80% giá trị so với mức đầu năm.