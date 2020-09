Chân dung gã bảo vệ già ép bé gái lớp 6 xem clip nóng, rồi xâm hại tại trường

Như tin đã đưa, ngày 25/9, Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ an cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Đức Thuận (SN 1953), trú tại xóm Liên Xuân, xã Hồng Thành, huyện Yên Thành về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



Nạn nhân trong vụ việc là một bé gái SN 2008, ở huyện Yên Thành. Được biết, cháu có hoàn cảnh éo le, bố mẹ ly hôn, phải ở với bà ngoại.

Đối tượng Bùi Đức Thuận

Chia sẻ với PV Báo Giao thông, bà H.T.M. (SN 1963, bà của nạn nhân) cho biết, ngày 12/9, bà được một người hàng xóm cho xem một đoạn clip ghi lại cảnh cháu gái bà bị xâm hại tình dục phát tán trên mạng xã hội.

Về nhà, bà M. gặng hỏi thì cháu kể lại việc mình bị ông Thuận - bảo vệ trường nhiều lần bắt xem video đồi trụy và hãm hiếp. Bà M. liền trình báo lên công an.

"Ông ấy đã 5 lần gọi em vào phòng bảo vệ làm chuyện đó. Mỗi lần như vậy, ông ấy lại mở clip trong điện thoại ra và bảo em làm theo. Trong điện thoại còn có clip của nhiều học sinh khác, trong đó có 2 người em quen", nạn nhân kể lại.

Những lần quan hệ, đối tượng đều quay lại video và dọa nạn nhân không được kể với gia đình, nếu kể sẽ đổ tội cho cháu ăn trộm kẹo và tiền.

Người thân bàng hoàng khi biết sự việc. Ảnh: Infonet

Được biết ông Thuận làm bảo vệ của trường Tiểu học Hồng Thành (xã Hồng Thành). Thời gian gần đây, ông Thuận đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công. Công an huyện Yên Thành đã vào Trung tâm đưa ông về Công an huyện Yên Thành tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo nguồn tin từ công an xã Hồng Thành và gia đình nạn nhân, thời gian cháu đang học lớp 4, lớp 5, Thuận có nhờ cháu nhổ tóc bạc trong phòng bảo vệ. Tại đây, Thuận có những hành vi đụng chạm, sau đó nảy sinh ý định dụ dỗ cháu bé quan hệ tình dục.

Thời điểm cháu lên lớp 6, Thuận rủ bé đến phòng bảo vệ của trường rồi dụ dỗ bé quan hệ tình dục. Sau khi quan hệ xong, đối tượng cho cháu một ít tiền và bánh kẹo.

Qua điều tra, cơ quan công an cũng xác định, Thuận có quan hệ tình dục với bé 3 lần đều vào các buổi trưa, tại phòng bảo vệ trường Tiểu học Hồng Thành. Mỗi lần như vậy đối tượng đều sử dụng điện thoại di động quay lại và lưu vào máy điện thoại di động.

Bà M. cho biết, từ ngày phát hiện sự việc đến nay cháu gái mình khóc rất nhiều và có tâm lý sợ hãi. Cháu từng có ý định tự tử nhưng may mắn được bà phát hiện kịp thời.