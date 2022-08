Chiều 31/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hậu cần, kể từ ngày 1/9/2022.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tin tưởng, Đại tá Phạm Văn Sơn có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Hậu cần. Trên cương vị công tác mới, với nhiệm vụ chính trị được giao, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Đại tá Phạm Văn Sơn không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy được năng lực, kinh nghiệm trên cương vị công tác mới, tập trung chỉ đạo các công việc trước mắt từ nay đến cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Phạm Văn Sơn nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, phát huy những kinh nghiệm đã tích lũy để nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hậu cần đoàn kết thống nhất, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Văn Sơn sinh năm 1967, quê ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông là Tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Đại tá Sơn là Phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Phúc. Đại tá Sơn đã nhận Huân chương Chiến công hạng nhì; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhất cho những đóng góp trong ngành công an.

Song song với việc điều động Đại tá Phạm văn Sơn giữ trọng trách mới, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Trọng Cường, Phó Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.