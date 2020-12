Chân dung Lê Thái Phong-con trai đại gia Thiện 'Soi' vừa bị bắt

Ngày 2/12, Công an thị xã Phù Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất việc khám xét căn biệt thự dát vàng của ông Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi", 55 tuổi, ở xã Tân Hải).

Cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thiện để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Con trai ông Thiện "Soi" là Lê Thái Phong (28 tuổi) cũng bị bắt tạm giam để làm rõ vai trò đồng phạm.

Ông Lê Thái Phong bị bắt vì vai trò đồng phạm với cha của mình là ông Lê Thái Thiện. Cả hai cùng bị bắt về hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" theo điều 201 Bộ luật hình sự 2015 và hành vi "rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.

Con trai ông Thiện "Soi" bị bắt tạm giam. Ảnh: Zing

Theo VTV, khi đến nhà, công an phát hiện Phong đốt một số giấy tờ cho vay tiền. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy vay nợ cùng 2 khẩu súng bắn đạn bi. Ngoài niêm phong số vật chứng trên, công an còn tạm giữ 2 siêu xe do ông Lê Thái Thiện đứng tên.

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã thụ lý đơn tố cáo ông Thiện cho vay nặng lãi. Theo tố cáo, đại gia này cho vay với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng.

Khi người vay không còn khả năng trả nợ, ông Thiện buộc họ phải viết giấy chuyển quyền sử dụng bất động sản cho mình.

Ông Lê Thái Thiện biệt danh Thiện "Soi" được xem là đại gia ở thị xã Phù Mỹ với căn biệt thự rộng hơn 3.000 m2 nằm bên quốc lộ 51.

Biệt thự dát vàng của đại gia Thiện Soi. Ảnh: VTV.

Ông Lê Thái Thiện bị bắt giữ, khám xét nhà trong đêm.

Thiện "Soi" còn nổi tiếng là "dân chơi", chuyên sưu tầm nhiều đồ cổ, hàng "độc", có giá trị. Ông này cũng được biết là người chuyên đi làm từ thiện.