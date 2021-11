Hàng trăm cảnh sát vây bắt đường dây đánh bạc 14 nghìn tỷ đồng

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 14 nghìn tỷ đồng.